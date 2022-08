Người nước ngoài ở Việt Nam: Lạm phát đang được kiềm chế rất tốt

Việt Nam được bình chọn là 1 trong 10 điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài vào năm 2022, theo khảo sát từ tổ chức InterNations, cộng đồng người nước ngoài lớn nhất thế giới với hơn 4 triệu thành viên.

Quán cà phê Simple (Hà Nội) hoạt động được 4 năm và đã "trụ" lại được sau những khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Những biến động của thị trường trong thời gian gần đây khiến cửa hàng tăng giá một số mặt hàng, dao động trong khoảng 15 - 30%. Tuy nhiên, điều này không tác động nhiều đến việc kinh doanh của cửa hàng.

"Các mặt hàng mà chúng tôi bán như đồ ăn và nước uống đều tăng giá. Chúng tôi phải làm như vậy để trang trải chi phí kinh doanh. Tuy nhiên những thứ khác như tiền thuê nhà và chi phí tiện ích vẫn giữ ở mức ổn định. Tôi rất vui là mọi thứ đã bình thường trở lại", bà Julie Schumacher, đồng sở hữu quán Cà phê Simple, Hà Nội, chia sẻ.

Nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng nhận định rằng sự thay đổi về giá cả không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày của họ.

"Với những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống như tiền thuê nhà, giá xăng dầu và lương thực, tôi thấy giá cả không thay đổi nhiều", bà Michelle Beard, người Mỹ sinh sống tại Hà Nội, cho biết.

"Hiện nay giá của xăng ổn hơn. Có một thời gian giá xăng hơn 30.000 đồng/lít, còn hiện nay khoảng 23.000 - 25.000 đồng/lít nên mình cảm thấy thoải mái hơn. Điều này rất là tốt, mình cảm ơn Chính phủ Việt Nam", chị Micka Chu, người Pháp sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Nỗ lực kiểm soát lạm phát của Chính phủ Việt Nam đã và đang giúp nhiều người nước ngoài có thể sinh hoạt thoải mái tại đây. Việt Nam vẫn là một lựa chọn tốt so với rất nhiều quốc gia khác.

"Tôi vừa có chuyến thăm châu Âu và thấy rằng lạm phát đã tăng vọt trong thời gian ngắn trong rất nhiều ngành hàng như lương thực, xăng và nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Chính phủ Việt Nam đang kiểm soát lạm phát rất tốt so với các quốc gia khác. Điều này không chỉ tốt cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, mà còn tốt cho các doanh nghiệp nước ngoài như chúng tôi", ông Rudy Van Bork, doanh nhân Hà Lan, chủ chuỗi quán Hoi An Roastery, TP. Hội An, Quảng Nam, cho biết.

"Chúng tôi có ghi nhận một số tác động từ giá cả, tuy nhiên những biến động này không quá lớn. Tôi có về lại Mỹ vào tháng 5 vừa qua và khá bất ngờ về giá cả tại đó. Việc đi ăn ngoài hàng hay đổ xăng đã trở nên đắt đỏ. Tôi nghĩ sự can thiệp kịp thời của Chính phủ Việt Nam cũng giúp giữ cho giá cả không tăng như tại nhiều quốc gia khác", ông Michael Beard, đồng sở hữu quán Cà phê Simple, Hà Nội, nhận định.

Cuộc khảo sát Expat Insider 2022 của tổ chức InterNations cho thấy 84% người nước ngoài hài lòng với cuộc sống của họ ở Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách 10 nơi đáng sống nhất trên thế giới cho người nước ngoài năm 2022 và nhiều người nước ngoài vẫn sẽ chọn Việt Nam là nơi sinh sống lâu dài của mình.

"Hiện tại tôi cảm thấy rất may mắn được sống tại đây và không bị ảnh hưởng nhiều bởi các chi phí sinh hoạt hàng ngày", bà Michelle Beard, người Mỹ sinh sống tại Hà Nội, bày tỏ.

"Chúng tôi đã sống ở Việt Nam gần 6 năm và đã rất quen với cuộc sống tại đây. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ còn ở đây lâu dài. Chúng tôi rất hài lòng về cuộc sống và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam", bà Laura Dawes, người Canada sinh sống tại Hà Nội chia sẻ.