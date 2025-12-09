Người phụ nữ chuyển khoản 10 lần tổng cộng hơn 3 tỷ đồng để làm nhiệm vụ, không rút được tiền lại vội trình báo Công an

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cho biết, thời điểm cuối năm, nhu cầu tìm việc làm bán thời gian để tăng thu nhập phục vụ chi tiêu Tết luôn tăng mạnh. Lợi dụng tâm lý này, nhiều đối tượng đã núp bóng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ và chiếm đoạt tài sản bằng những chiêu trò tinh vi. Hệ lụy không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn khiến nhiều người rơi vào khủng hoảng tâm lý, bất an.

Một vụ việc điển hình vừa được Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp nhận, khi một phụ nữ trú tại Thủy Nguyên trình báo bị lừa tới 3 tỷ 264 triệu đồng khi tham gia hoạt động “nhận nhiệm vụ – hoàn tiền hoa hồng” trên mạng xã hội.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nạn nhân bị một tài khoản Zalo lạ chủ động làm quen. Người này dùng tên hiển thị “Nguyễn Quang Thái”, tự giới thiệu làm việc tại một công ty logistics quốc tế. Sau những cuộc trò chuyện tạo dựng lòng tin, đối tượng mời nạn nhân tham gia công việc “hỗ trợ vận chuyển hàng – xác nhận đơn” trên một website có giao diện giả lập giống các sàn thương mại điện tử.

Để bắt đầu, nạn nhân phải tạo tài khoản và thực hiện các “nhiệm vụ” bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu. Đối tượng khẳng định tiền sẽ được hoàn trả đầy đủ, kèm hoa hồng.

Những nhiệm vụ đầu tiên, nạn nhân nhận lại tiền đúng hẹn, có thêm hoa hồng. Điều này khiến nạn nhân tin rằng công việc là thật.

Cụ thể, nạn nhân chuyển hơn 85 triệu đồng vào tài khoản của một công ty kinh doanh nông sản theo hướng dẫn và được hoàn tiền ngay nên tiếp tục tham gia. Sau đó, hệ thống ảo bất ngờ đưa ra nhiệm vụ có giá trị lớn hơn và yêu cầu thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp. Tin tưởng, nạn nhân đã chuyển 10 lần, với tổng số tiền 3 tỷ 264 triệu đồng vào các tài khoản tên chủ khác nhau.

Khi hoàn thành, website lại báo “lỗi kỹ thuật”, không cho rút tiền và yêu cầu nạn nhân tiếp tục nộp thêm để “mở khóa hệ thống”. Lúc này, tài khoản Zalo “Nguyễn Quang Thái” đã chặn liên lạc, website cũng không thể truy cập. Nạn nhân mới biết mình sập bẫy.

Qua điều tra, các tài khoản nhận tiền đều do người khác đứng tên, nhiều khả năng là tài khoản thuê hoặc bị chiếm đoạt. Dòng tiền liên tục được chuyển qua nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian để xóa dấu vết, gây khó khăn cho quá trình truy vết.

Cơ quan điều tra hiện đang phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam, các ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán để xác định chủ sở hữu website và truy tìm nhân thân thực sự của đối tượng dùng tài khoản Zalo “Nguyễn Quang Thái”.

Trước thực trạng trên, Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời mời chào việc làm online “siêu lợi nhuận”, đặc biệt là các công việc yêu cầu nộp tiền để nhận nhiệm vụ hoặc nhận hoa hồng.

Để đảm bảo an toàn, người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng.

Không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ đối tượng và tính pháp lý của công việc.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát để được hỗ trợ kịp thời.