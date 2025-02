Người phụ nữ Đà Nẵng nhặt được túi ni lông màu đen, bất ngờ bên trong chứa 106 triệu đồng: Công an cùng camera an ninh vào cuộc, cái kết gây xúc động!

Trước đó, vào ngày 20/2, chị Trương Thị Bông (sinh năm 1973, trú tại 20 An Hải 9, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã đi qua tuyến đường Trần Hưng Đạo và nhặt được một túi ni lông màu đen. Nhận thấy bên trong có số tiền lớn, chị Bông đến Công an phường An Hải Bắc trình báo và nhờ Công an phường xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, với quyết tâm trọng thời gian nhanh nhất phải tìm được người đánh mất để trao trả, lãnh đạo Công an phường An Hải Bắc đã chỉ đạo và huy động cán bộ, chiến sĩ thực hiện các biện pháp xác minh và trích xuất dữ liệu camera an ninh trên địa bàn.

Đồng thời, Công an phường tiến hành lập hồ sơ tiếp nhận tổng số tiền 106 triệu đồng từ chị Trương Thị Bông.

Ông An gửi thư cảm ơn chị Trương Thị Bông và Công an phường An Hải Bắc (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng)

Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an phường đã xác định số tiền trên là của ông Nguyễn Văn An (sinh năm 1960; trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng)

Theo đó, trong quá trình điều khiển xe mô tô hiệu Airblade mang BKS: 43AD-057.39 di chuyển từ đường Trần Hưng Đạo đến đầu cầu Sông Hàn, ông An đã đánh rơi một túi ni lông màu đen, bên trong có số tiền mặt là 106 triệu đồng.

Số tiền trên là của ông An tích góp có được, khi di chuyển có để trong túi áo khoác, sau đó bị rơi. Đến ngày 27/2, Công an phường đã liên hệ đến ông An và tổ chức trao trả số tiền trên đến cho người dân này.

Thư cảm ơn của ông An (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng)

Cơ quan Công an cho biết, khi nhận lại tài sản của mình, ông An đã vô cùng cảm động, viết thư bày tỏ lòng cảm kích đối với chị Bông cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Hải Bắc đã tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ ông nhận lại được tài sản trên.