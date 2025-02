Người phụ nữ huỷ hoại cuộc đời Từ Hy Viên

Đầu tháng 2/2025, nữ minh tinh Từ Hy Viên (Đại S) đã đột ngột qua đời trong sự ngỡ ngàng của dư luận, sự đau khổ khôn xiết của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Hình ảnh nàng Sam Thái chân chất, vừa mạnh mẽ vừa tốt bụng trong Vườn Sao Băng năm nào vẫn còn trong ký ức của khán giả bao thế hệ. Chính vì vậy, người hâm mộ không thể chịu đựng được khi chứng kiến cảnh cái chết của cô trở thành "món mồi" kiếm lợi từ kẻ khác, đặc biệt lại còn xuất phát từ người từng là gia đình của nữ diễn viên.

Những ngày qua, Uông Tiểu Phi có lẽ là nhân vật bị réo nhiều nhất suốt mọi mặt trận truyền thông vì nghi vấn bày vô số chiêu trò lợi dụng người vợ cũ đã khuất. Thế nhưng đến nay, công chúng đã tỉnh táo nhận ra 1 cái tên thậm chí còn gây phẫn nộ hơn cả trong câu chuyện cuộc đời đầy bi kịch của Từ Hy Viên, đó là Trương Lan - mẹ của doanh nhân Uông Tiểu Phi, mẹ chồng cũ của nữ diễn viên Vườn Sao Băng.

Theo thông tin từ tờ Sina, Trương Lan sinh năm 1958. Bà là nữ tỷ phú nổi danh tại Trung Quốc, người sáng lập tập đoàn Tiếu Giang Nam. Nữ doanh nhân họ Trương từng lọt vào top 3 đại gia thành đạt nhất trong ngành kinh doanh ẩm thực của Trung Quốc. Năm 2010, khi Uông Tiểu Phi gặp Từ Hy Viên, Trương Lan còn là doanh nhân với khối tài sản được định giá 2,5 tỷ NDT (hơn 8.100 tỷ VNĐ). Vì là con trai độc nhất của bà Trương Lan, Uông Tiểu Phi từng được mệnh danh là 1 trong "kinh thành tứ thiếu" (4 thiếu gia giàu có đất Bắc Kinh, Trung Quốc).

Chính vì tiềm lực khủng từ mẹ chồng, Đại S bỗng trở thành niềm mơ ước của bao người vì làm dâu nhà tỷ phú. Thế nhưng cuộc đời cô lại rẽ sang hướng đi đầy tăm tối, nữ diễn viên trải qua không ít lần "thập tử nhất sinh", thậm chí còn chẳng thể yên ổn trước thị phi của mẹ con bà Trương Lan - Uông Tiểu Phi cho đến khi cô qua đời.

Người mẹ chồng khiến Từ Hy Viên sợ hãi, vỡ mộng cuộc sống hào môn

Vào những năm 2000, Từ Hy Viên được xem là nữ thần trong mộng của mọi chàng trai, được bao người săn đón khi dòng phim thần tượng xứ Đài làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ châu Á. Chẳng ai ngờ sau mối tình như mơ với các nam thần hàng đầu như Châu Du Dân, Lam Chính Long, Đại S lại "chốt sổ" cưới doanh nhân xuất thân danh giá, đào hoa Uông Tiểu Phi vào năm 2010 chỉ sau 4 lần gặp gỡ trong vỏn vẹn 20 ngày. Bước chân vào cánh cửa nhà giàu, cuộc sống của nữ diễn viên lại như cơn ác mộng.

Cô bị nhà chồng xem như máy đẻ, ép sinh con lần này đến lần khác để có cháu trai nối dõi. Đáng nói tình trạng sức khỏe của Từ Hy Viên ngày càng trầm trọng sau mỗi lần sinh con, thế nhưng nhà chồng lại không màng đến cô con dâu này. Theo chính lời cô kể lại, để có thể mau chóng mang thai sau ngày cưới, cô phải từ bỏ thói quen ăn chay trường, uống nhiều loại thuốc đông y, và tất cả đều là theo lệnh của mẹ chồng Trương Lan. Theo Sohu, bà Trương Lan là người khiến Đại S vô cùng sợ hãi.

Từ Hy Viên cưới Uông Tiểu Phi...

... ai dè hôn nhân của cô chẳng hề yên lành vì người chồng và sự can thiệp của mẹ chồng

Năm 38 tuổi, Từ Hy Viên sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. 2 năm sau, cô sinh con thứ 2. Đáng nói theo Đại S, bé thứ 2 đến tự nhiên nhưng lại khiến cô rơi vào cảnh "thập tử nhất sinh" trong lúc sinh nở. Nữ diễn viên rơi vào trạng thái co giật, hôn mê vì dị ứng thuốc tê suýt chết và mất trí nhớ tạm thời. Cứ vậy, sức khỏe của nữ minh tinh dần trở nên tồi tệ.

Không chỉ mất sức khỏe và cả sự nghiệp nghệ thuật, Từ Hy Viên còn hao hụt không ít tiền của vì... chồng đại gia. Năm 2015, gia sản nhà chồng bị phong tỏa, tập đoàn của bà Trương Lan rơi vào tình trạng có nguy cơ phá sản, công việc làm ăn của Uông Tiểu Phi rơi vào cảnh thua lỗ. Đại dịch Covid-29 xảy ra, việc kinh doanh của chồng càng thêm khó khăn, Từ Hy Viên lúc này phải báo tháo bất động sản trị giá hơn 8,9 triệu USD (225 tỷ VNĐ) để trả nợ cho chồng. Sau này khi đấu tố, Đại S tung cả giấy nợ, tố Uông Tiểu Phi mượn cô 26 triệu TWD (20 tỷ VNĐ) từ năm 2018 để đầu tư khách sạn nhưng có ý định quỵt. Đến năm 2022, nam doanh nhân chỉ trả cô được 5 triệu TWD (3,8 tỷ VNĐ).

Dù nỗ lực là vậy, sau cùng cô vẫn bị Uông Tiểu Phi phản bội nhiều lần, còn bị y đánh đập, miệt thị ngoại hình khi mang thai. Sau khi ly hôn vào năm 2021, cô vẫn không thể sống yên ổn vì ngày ngày bị mẹ con Trương Lan - Uông Tiểu Phi quấy rối, loan tin thất thiệt, kiện tụng triền miên. Từ đây, danh tiếng của cô cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là trong 3 năm cuối đời.

Mẹ con bà Trương Lan - Uông Tiểu Phi khiến Từ Hy Viên sợ hãi, đau khổ suốt nhiều năm hôn nhân

Mẹ chồng tung loạt tin đồn gây sốc: Tố Từ Hy Viên giăng bẫy, "cắm sừng" Uông Tiểu Phi

Sau cáo buộc từ vợ cũ, Uông Tiểu Phi từng làm loạn chỗ ở của Từ Hy Viên 2 lần vì muốn gặp mặt đối chất, bị bế lên đồn cảnh sát vì gây rối trật tự công cộng, và tố cáo vợ cũ dùng ma túy, giam giữ các con anh trái phép. Thế nhưng số lượng tin đồn thất thiệt về nữ diễn viên này có lẽ xuất phát nhiều nhất từ chính người mẹ chồng cũ tai tiếng Trương Lan. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên bị bà Trương Lan tung hê bí mật đời tư, công kích trên mạng xã hội. Tờ QQ đánh giá rằng, cựu tỷ phú này chính là người giúp con trai Uông Tiểu Phi không bị thua đau trong trận chiến truyền thông với con dâu cũ Từ Hy Viên.

Ngày 29/3/2024, bà Trương Lan livestream tố cáo Đại S bày thủ đoạn săn chồng đại gia, giăng bẫy để kết hôn với Uông Tiểu Phi chỉ sau 20 ngày hẹn hò: "Đây là lần đầu tiên tôi hé lộ nguyên do vì sao con trai tôi lại vội vã kết hôn với Từ Hy Viên. Năm đó, cô ta đã chi số tiền khủng nhờ bạn bè chuốc rượu con trai tôi, sau đó còn quay video đe dọa. Để không làm mất thể diện gia đình, Uông Tiểu Phi đã phải cưới cô ta. Trong 10 năm con trai tôi sống với cô ta, Từ Hy Viên dạy cho gia đình tôi biết rằng tại sao nhà hào môn cần phải cưới 1 nàng dâu môn đăng hộ đối". Nữ đại gia Trương Lan khẳng định nắm trong tay bằng chứng, nhưng sau cùng lại viện cớ không thể công khai vì chưa đúng thời điểm.

Còn nhớ, theo thông tin từ truyền thông xứ Trung, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên gặp gỡ trong sinh nhật của nữ diễn viên An Dĩ Hiên vào tháng 8/2015. Lúc này, An Dĩ Hiên và Uông Tiểu Phi được cho là đang hẹn hò mặn nồng nhưng ai ngờ nam doanh nhân sau đó lại bỏ rơi mỹ nhân này để qua lại với Đại S. Gây sốc hơn cả, sau 20 ngày, "nàng cỏ" và doanh nhân họ Uông đã đi đến hôn nhân. Ngày đám cưới bạn trai cũ và bạn thân diễn ra, An Dĩ Hiên đã không có mặt và chua chát nói với truyền thông: "Tôi không biết bây giờ thân phận của mình là gì nữa: bà mối, tình địch hay phù dâu?".

Từ Hy Viên và An Dĩ Hiên có mối quan hệ khó nói

Đến tháng 8/2024, theo tờ 163, bà Trương Lan tiếp tục lên mạng chỉ trích con dâu cũ. Lần này, gây chấn động hơn cả, bà tố Từ Hy Viên ngoại tình sau lưng chồng con kèm 7 file bằng chứng. Và nhân vật bị bà Trương Lan tố có quan hệ ngoài luồng với Từ Hy Viên sau lưng con trai mình là DJ Koo Jun Yup - người chồng hiện tại của diễn viên quá cố.

Theo lời tố cáo của nữ đại gia này, Từ Hy Viên bị cho là đã lén lút qua lại với DJ Koo từ đầu năm 2017, sau khi cô sinh con đầu lòng vài tháng. Bà còn một mực khẳng định chuyện con dâu cũ thường xuyên bay sang Hàn Quốc dù không có lịch trình làm việc để ngoại tình, xăm hình đại diện cho dấu ấn tình yêu, sử dụng quỹ chung của gia đình để mua đồ cho nam ca sĩ này, và cuối cùng là đăng ký kết hôn bất hợp pháp với nhân tình ở Hàn Quốc trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Uông Tiểu Phi.

Tình yêu của Từ Hy Viên và DJ Koo bỗng trở thành quan hệ ngoài luồng qua lời bà Trương Lan

Tuy nhiên những lời tố cáo của bà Trương Lan vốn chỉ là thông tin một chiều. Đáng phẫn nộ hơn cả, khi khán giả bấm vào xem nội dung tố cáo của bà Trương Lan, toàn bộ bằng chứng về thời gian, địa điểm tố Từ Hy Viên ngoại tình đều là thông tin tự nữ đại gia này liệt kê hoặc thuật lại câu chuyện bên lề. Tóm lại, đây đều là lời tự thuật, không có bằng chứng xác thực nào từ phía mẹ con bà Trương Lan. Khán giả còn phát hiện ra rằng, mỗi lần livestream bán hàng ế ẩm, bà Trương Lan hay Uông Tiểu Phi đều sẽ nhắc lại mâu thuẫn hôn nhân hoặc đưa ra những tố cáo gây sốc về con dâu cũ để gây sự chú ý.

Sau nhiều lần bị phỉ báng, Từ Hy Viên đã ủy thác luật sư đệ đơn kiện đối với Uông Tiểu Phi và bà Trương Lan lên tòa án ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vì có hành vi xúc phạm, bôi nhọ cô. Hành vi livestream bôi nhọ của mẹ con nữ đại gia này đối với nữ diễn viên quá cố kéo dài từ tháng 11/2022 cho đến tận giờ.

Từ Hy Viên qua đời, mẹ chồng cũ cũng quyết không buông tha, quyết "hút máu" con dâu quá cố

Sau khi nữ diễn viên qua đời, khoảng 11 giờ trưa ngày 3/2, bà Trương Lan bắt đầu buổi livestream ngay tại nhà, tiếp tục ăn uống và trò chuyện với khán giả. Hành động của nữ đại gia này tại đây đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Chưa hết, trên Weibo, bà còn đăng tải: "Không cần hâm mộ bất kỳ ai, hãy dũng cảm là chính mình, để ánh sáng của bạn soi sáng con đường phía trước".

Dù không nhắc trực tiếp đến Đại S, thời điểm phát sóng của bà Trương Lan quá nhạy cảm. Video của mẹ chồng cũ nữ diễn viên thu hút hơn 220.000 lượt view chỉ trong nửa tiếng, đa phần dư luận đều gay gắt phản ứng: "Không ngờ bà lại nhẫn tâm như vậy!", "Bà đang tận dụng chuyện này để kiếm tiền từ lượt xem sao?", "Người ta mất rồi, bà có thể để họ yên nghỉ được không?", "Ác quỷ đáng sợ"… Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bênh vực nữ đại gia vì cho rằng đoạn clip này chỉ là trùng hợp. Im lặng suốt 1 ngày giữa bão dư luận, bà Trương Lan lên MXH gửi lời chia buồn đến con dâu cũ, tuyên bố sẵn sàng giúp lo liệu hậu sự, và còn nhắn nhủ mẹ ruột giữ sức khỏe.

Sự việc trở nên phức tạp hơn khi thông tin về bệnh tình, nguyên nhân Từ Hy Viên qua đời trở nên nhiễu loạn vì quá nhiều nguồn tin. Giữa lúc này, truyền thông xứ tỷ dân xôn xao dẫn lại tin đồn từ MXH cho hay Uông Tiểu Phi tự bỏ tiền ra thuê máy bay riêng đưa tro cốt nữ diễn viên xấu số về Đài Loan (Trung Quốc). Ai ngờ, bà Trương Lan lại nhấn "like" bài viết trên, làm tin đồn lan rộng. Sau cùng, đây là thông tin giả. Và sau đó, bà Trương Lan cùng Uông Tiểu Phi đã phải trả giá cho loạt động thái gây hoang mang này.

Ngày 8/2, Trung tâm An ninh Douyin (TikTok ở Trung Quốc) đã đưa ra thông báo răn đe các tài khoản trục lợi, đưa tin thất thiệt, cổ súy thông tin sai lệch lợi dụng cái chết của Từ Hy Viên. Đơn vị này đã có biện pháp mạnh tay, cấm vô thời hạn tài khoản có dấu hiệu kể trên, trong đó có tài khoản của bà Trương Lan và Uông Tiểu Phi vì trục lợi trên người quá cố, vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, trật tự cộng đồng. Song, Trương Lan vẫn lách luật, sử dụng tài khoản đội nhóm để trở lại livestream.

Tờ ET Today còn tung ra thông tin về 1 tài khoản MXH tên Emmy Drama Time tố cáo mẹ con Uông Tiểu Phi "hút máu" Từ Hy Viên vì khoản nợ khổng lồ. Theo lời tố cáo, Uông Tiểu Phi và bà Trương Lan được cho là đang nợ tận 4,5 tỷ TWD (hơn 1.500 tỷ VNĐ), làm ăn phi pháp, rửa tiền, lập quỹ tín thác ở Đài Loan (Trung Quốc) dưới danh nghĩa của người thân để che giấu dòng tiền bất chính kiếm được và chiếm đoạt luôn khoản tiền trên. Trước lời tố cáo gây xôn xao dư luận Trung Quốc, phía mẹ con Uông Tiểu Phi chưa đưa ra phản hồi. Sự im lặng bất thường của phía gia đình doanh nhân càng khiến công chúng thêm tin vào lời tố cáo của Emmy Drama Time.

Từ Hy Viên khổ sở cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vì mẹ chồng

