Người phụ nữ mang gần 50 xe ô tô thuê tự lái đi bán, cầm cố

Ngày 4-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thủy (SN 1992; ngụ xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an đang lấy lời khai của Phạm Thị Thủy, người trong đường dây lừa đảo thuê xe ô tô rồi mang đi bán, cầm cố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, vào tháng 8-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sầm Sơn đã, khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng chính trong đường dây này, gồm: Trương Thị Thủy (SN 1991), Đinh Văn Cường (SN 1981), cùng ngụ xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1990) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1989), cùng ngụ TP Thanh Hóa.

Mở rộng điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Phạm Thị Thủy cũng tham gia đường dây lừa đảo này với vai trò là mang toàn bộ số xe ô tô tự lái mà các đối tượng trên lừa đảo được để mang đi cầm cố hoặc bán.

Tính đến thời điểm bị bắt, Phạm Thị Thủy đã mang gần 50 chiếc ô tô do các đối tượng lừa đảo mang đi bán hoặc cầm cố tại các địa phương khác nhau trên cả nước để lấy tiền tiêu xài.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.