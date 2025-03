Người phụ nữ mua căn hộ 3 tỷ đồng, đến ở được 3 năm phát hiện thực tế không như quảng cáo nên yêu cầu đền bù: Tòa án khẳng định chị không có quyền

Tin vào những hứa hẹn

Vương Quyên sinh ra ở một làng quê nghèo tại Trung Quốc. Sau khi lên thành phố học tập, cô quyết định ở lại lập nghiệp. Sau khoảng 10 năm làm việc và tích góp, cuối cùng, người phụ nữ này cũng gom góp được khoản tiền nhằm mua một căn hộ thay vì mãi đi ở thuê.

Vào tháng 1/2019, Vương Quyên có cuộc gặp gỡ với một nhân viên bán hàng thuộc dự án bất động sản đang được tiến hành xây dựng.

Theo hồi ức của cô, từ tờ rơi cho đến biển quảng cáo xung quanh công trường hay bất kỳ kênh truyền thông nào về dự án này đều giới thiệu: Trong tương lai, phía tây của khu đô thị sẽ được quy hoạch xây dựng hệ thống trường học từ bậc mầm non cho đến đại học. Cách dự án khoảng 300m về phía bắc, một ga tàu điện ngầm cũng sẽ được khởi công xây dựng. Như vậy, với giao thông thuận tiện, hệ thống giáo dục được đáp ứng đầy đủ, dự án bất động sản này được đánh giá cao.

Sau khi nghe phân tích, Vương Quyên nhanh chóng hứng thú với dự án này. Ngày 3/4/2019, cô đã chính thức ký hợp đồng mua 1 căn hộ trị giá 900.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng) tại đây. Trong buổi làm việc ngày hôm đó, cô đã thanh toán khoản tiền đặt cọc theo thỏa thuận và xử lý các thủ tục liên quan.

Sau hơn 2 năm, cuối tháng 9/2021, Vương Quyên được bàn giao nhà theo đúng thỏa thuận. Chuyển vào ở được 3 năm, đến năm 2024, người phụ nữ này phát hiện các cơ sở giáo dục hay ga tàu điện ngầm không có dấu hiệu được xây dựng như tuyên bố ban đầu. Thực tế này khiến cô hoài nghi về sự thật của những lời quảng cáo trước đó do chính nhân viên của công ty bất động sản cung cấp.

Người phụ nữ này nhận thấy thông tin quảng cáo không khớp với thực tế

Toà án đưa phán quyết bất ngờ

Tìm hiểu sâu hơn về chủ đầu tư của dự án, cô đọc được thông tin công ty bất động sản này từng bị cơ quan quản lý và giám sát thị trường xử phạt hành chính vì quảng cáo thông tin sai sự thật. Điều này càng khiến cô tin rằng mình nên làm rõ trắng đen về trường hợp này để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Vì thế, Vương Quyên đã đệ đơn kiện công ty bất động sản lên tòa án nhân dân địa phương. Cô cho rằng việc công ty đã cố tình cung cấp thông tin sai sự thật về hệ thống giáo dục và ga tàu điện ngầm gần đó nhằm bán được căn hộ. Dựa trên cơ sở này, cô yêu cầu hoàn trả lại nhà và buộc đơn vị bất động sản phải bồi thường 1,4 triệu NDT vì vi phạm hợp đồng.

Đáp lại cáo buộc của Vương Quyên, công ty bất động sản lập luận rằng những quảng cáo này không có trong hợp đồng và công ty không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn hay cam kết nào về môi trường và cơ sở vật chất phía bên ngoài dự án.

Thêm nữa, người đại diện của đơn vị bất động sản cho biết các dự án tuyến tàu điện ngầm, trường học xung quanh là dự án quy hoạch của chính quyền và đã bị thay đổi kế hoạch xây dựng vào thời điểm cuối năm 2019. Với nguyên nhân khách quan này, công ty bất động sản khẳng định sẽ không chấp nhận những yêu cầu do khách hàng đưa ra.

Tại tòa, Vương Quyên cho biết mục đích mua căn hộ tại đây vì những tiện ích xung quanh như chỉ mất 10 phút lái xe để kết nối với trường mầm non, đi bộ không quá 5 phút là đến ga tàu điện ngầm. Khi thực tế không đúng như lời quảng cáo ban đầu, cô có quyền trao trả lại nhà và đòi tiền đền bù.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ cả 2 phía, tòa án nhân dân đã đưa ra phán quyết cuối cùng sau khoảng 1 tháng làm việc nghiêm túc. Thẩm phán nêu rõ hợp đồng mua bán nhà ở thương mại do 2 bên ký kết không vi phạm các quy định của pháp luật, có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành. Trong quá trình quảng cáo bất động sản, quả thực một số khía cạnh đã không đúng thực tế. Tuy nhiên, những hạng mục này nằm ngoài tầm quản lý của dự án. Thêm nữa, kế hoạch xây dựng các công trình do chính quyền quản lý bị thay đổi so với dự kiến ban đầu. Đây hoàn toàn là những nguyên nhân khách quan. Nên toà án phán quyết yêu cầu của Vương Quyên không được chấp nhận, đã bác bỏ đơn kiện.

Cảm thấy không hài lòng với phán quyết trên, người phụ nữ này tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, toà án cấp cao hơn vẫn giữ phán quyết ban đầu.

(Theo Baidu)