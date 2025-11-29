Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ tử vong nghi rơi từ sân thượng chung cư ở TP.HCM: Camera ghi lại gì?

29-11-2025 - 15:59 PM | Xã hội

Tại hiện trường vụ việc có phát hiện một số vật dụng gồm: Thư tay, dép, tiền và thuốc tây.

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước thông tin một phụ nữ tử vong dưới khuôn viên chung cư ở phường Tân Sơn, TP.HCM, nghi do rơi từ sân thượng xuống. Thông tin khiến nhiều người bàng hoàng, đồng thời thắc mắc nguyên nhân dẫn đến sự việc. 

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, sáng 29/11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã phong tòa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Người phụ nữ tử vong nghi rơi từ sân thượng chung cư ở TP.HCM: Camera ghi lại gì?- Ảnh 1.

Nạn nhân khoảng 35 tuổi, không phải cư dân ở chung cư. (Ảnh: Tiền Phong)

Bước đầu xác định, nạn nhân khoảng hơn 35 tuổi, không phải cư dân của chung cư. Tại hiện trường có phát hiện một số vật dụng gồm: Thư tay, dép, tiền và thuốc tây. 

Báo Dân trí thông tin thêm, qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an phát hiện nạn nhân từ bên ngoài đi vào chung cư và lên sân thượng rồi xảy ra chuyện. 

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này. 

Người phụ nữ tử vong nghi rơi từ sân thượng chung cư ở TP.HCM: Camera ghi lại gì?- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, khoảng 6 giờ sáng ngày 29/11, người dân sống ở chung cư nghe thấy tiếng động mạnh. Khi kiểm tra khu vực phía dưới tòa nhà, họ phát hiện một phụ nữ nằm bất động và đã tử vong. Ghi nhận ban đầu cho thấy, nạn nhân có dấu hiệu đa chấn thương. Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan chức năng. 

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an và y tế đã có mặt, triển khai công tác bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước khám nghiệm. 

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam đại gia nổi tiếng Nguyễn Văn Tuyến

Bắt tạm giam đại gia nổi tiếng Nguyễn Văn Tuyến Nổi bật

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân Nổi bật

Ra quyết định bắt tạm giam Dương Quang Hải

Ra quyết định bắt tạm giam Dương Quang Hải

15:36 , 29/11/2025
Dân làm thủ tục nhà đất bị gây khó dễ, qua ‘cò’ thì rất nhanh, UBND TP Hà Nội nói gì?

Dân làm thủ tục nhà đất bị gây khó dễ, qua ‘cò’ thì rất nhanh, UBND TP Hà Nội nói gì?

15:11 , 29/11/2025
CSGT TPHCM truy tìm chủ tài khoản Tiktok "Tuấn Duy"

CSGT TPHCM truy tìm chủ tài khoản Tiktok "Tuấn Duy"

14:52 , 29/11/2025
Ông Nguyễn Phước Lộc làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I

Ông Nguyễn Phước Lộc làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I

12:57 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên