Người phụ nữ tử vong nghi rơi từ sân thượng chung cư ở TP.HCM: Camera ghi lại gì?

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước thông tin một phụ nữ tử vong dưới khuôn viên chung cư ở phường Tân Sơn, TP.HCM, nghi do rơi từ sân thượng xuống. Thông tin khiến nhiều người bàng hoàng, đồng thời thắc mắc nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, sáng 29/11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã phong tòa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân khoảng 35 tuổi, không phải cư dân ở chung cư. (Ảnh: Tiền Phong)

Bước đầu xác định, nạn nhân khoảng hơn 35 tuổi, không phải cư dân của chung cư. Tại hiện trường có phát hiện một số vật dụng gồm: Thư tay, dép, tiền và thuốc tây.

Báo Dân trí thông tin thêm, qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an phát hiện nạn nhân từ bên ngoài đi vào chung cư và lên sân thượng rồi xảy ra chuyện.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, khoảng 6 giờ sáng ngày 29/11, người dân sống ở chung cư nghe thấy tiếng động mạnh. Khi kiểm tra khu vực phía dưới tòa nhà, họ phát hiện một phụ nữ nằm bất động và đã tử vong. Ghi nhận ban đầu cho thấy, nạn nhân có dấu hiệu đa chấn thương. Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an và y tế đã có mặt, triển khai công tác bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước khám nghiệm.