Người sống vui vẻ, ít muộn phiền trong cuộc sống thường có đặc điểm này: Không liên quan đến tiền bạc hay công việc

Có bao giờ bạn để ý rằng có những người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tinh thần tích cực và dường như luôn gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống? Trong khi đó, không ít người lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán nản dù không làm việc quá sức.

Trên thực tế, những người có trạng thái tinh thần ổn định thường có một điểm chung khá rõ: họ thích bước ra ngoài, kết nối với thế giới xung quanh thay vì khép mình quá lâu trong không gian quen thuộc.

Người trải nghiệm nhiều thường ít bị cuốn vào lo âu vụn vặt

Sự mệt mỏi của người hiện đại phần lớn đến từ tinh thần hơn là thể chất. Khi ở quá lâu trong cùng một môi trường, lặp đi lặp lại một nhịp sống đơn điệu, não bộ rất dễ rơi vào trạng thái trì trệ.

Nhiều người nghĩ việc nghỉ ngơi là nằm dài trên giường, lướt điện thoại hoặc ngủ thật nhiều. Nhưng thực tế, càng ở yên một chỗ lại càng dễ uể oải và mất động lực. Các nghiên cứu về tâm lý hành vi cho thấy não bộ cần những kích thích mới từ môi trường để duy trì trạng thái tỉnh táo và hứng khởi.

Những người sống quá khép kín thường dễ mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực. Một lời phê bình từ sếp hay một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể khiến họ suy nghĩ nhiều ngày. Không hẳn vì họ yếu đuối, mà bởi “thế giới” của họ quá nhỏ nên mọi vấn đề đều dễ trở nên lớn hơn thực tế.

Ngược lại, những người thích trải nghiệm, gặp gỡ và khám phá thường có khả năng chịu đựng áp lực tốt hơn. Khi từng tiếp xúc với nhiều kiểu người và nhiều môi trường khác nhau, họ sẽ nhận ra cuộc sống rộng lớn hơn rất nhiều so với những phiền muộn trước mắt.

Một người từng đứng trên núi cao sẽ không còn quá sợ những con dốc nhỏ. Người từng nhìn thấy đại dương rộng lớn cũng ít bị cuốn vào những dòng chảy hẹp quanh mình. Không phải họ không gặp khó khăn, mà vì trải nghiệm giúp họ có góc nhìn rộng hơn về cuộc sống.

Bước ra ngoài cũng là cách tạo cơ hội cho bản thân

Nhiều người nghĩ rằng ra ngoài đồng nghĩa với tốn tiền hoặc cần có kế hoạch lớn lao. Nhưng thực tế, việc kết nối với thế giới xung quanh có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản và gần như miễn phí. Chỉ cần đi dạo, ngồi ở quán cà phê, ghé thư viện hay đi bộ quanh khu phố cũng đủ để tạo ra sự khác biệt cho tâm trạng.

Càng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, con người càng có nhiều khả năng gặp được cơ hội, kết nối và cảm hứng mới cho cuộc sống. Đó có thể là một cuộc trò chuyện thú vị với người lạ, một ý tưởng mới, một lần gặp lại bạn cũ hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc khiến tâm trạng trở nên dễ chịu hơn.

Ngược lại, tách biệt với thế giới xung quanh quá lâu rất dễ khiến con người rơi vào vòng lặp tiêu cực: càng mệt, càng không muốn vận động, càng ít vận động lại càng cảm thấy uể oải hơn. Việc ở một mình quá lâu cũng khiến nhiều người suy nghĩ nhiều và dễ lo lắng hơn về những vấn đề trong cuộc sống.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc những người hướng nội hay thích ở nhà sẽ kém hạnh phúc hơn. Với nhiều người, khoảng thời gian ở một mình chính là cách để tái tạo năng lượng và cân bằng cảm xúc. Vấn đề không nằm ở việc phải ra ngoài thật nhiều, mà là tránh để bản thân rơi vào trạng thái khép kín kéo dài và tách rời khỏi các kết nối xung quanh.

Nhà đầu tư Ray Dalio từng nói trong cuốn Nguyên Tắc: “Điều quan trọng là phải luôn cởi mở thay vì mãi ở trong vùng an toàn của mình”.

Nếu gần đây bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và mất hứng thú với mọi thứ, có lẽ điều bạn thiếu không phải là nghỉ ngơi nhiều hơn, mà là đã quá lâu chưa thật sự bước ra ngoài, thay đổi không gian và kết nối lại với cuộc sống.

Theo Toutiao