Người tham gia in sao đề thi tốt nghiệp sẽ bị 'nhốt' đến hết kỳ thi

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày từ 26-27/6 tới. Trong đó, đề thi do Bộ GD&ĐT ra đề chung và việc in sao đề thi phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian in sao đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi. Khu vực in sao đề thi có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy , chữa cháy.

Khu vực in sao đề thi sẽ được thực hiện cách ly 3 vòng độc lập.

Vòng 1 được cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi bắt đầu thực hiện in sao đề thi hoặc mở đề thi gốc để in sao cho đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng. Trước khi thực hiện in sao đề thi, ban in sao đề thi phải phối hợp với công an kiểm tra bảo đảm cửa sổ các phòng phải được dán kín và niêm phong bảo đảm không thể nhìn được từ bên ngoài.

Cán bộ tham gia in sao đề thi sẽ "bị nhốt" và cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài kể từ khi mở túi đề thi gốc cho đến kết thúc kỳ thi.

Vòng 2 là khu vực tiếp giáp vòng 1 và vòng 3, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng. Người làm nhiệm vụ tại vòng 2 có nhiệm vụ: giám sát mọi cuộc liên lạc bằng điện thoại cố định; là đầu mối giao tiếp thông tin với bên ngoài; kiểm soát người, đồ vật từ vòng 3 vào vòng 2 và ngược lại.

Vòng 3 là khu vực tiếp giáp vòng 2 và bên ngoài. Người làm nhiệm vụ tại vòng 3 có nhiệm vụ: bảo đảm an ninh trật tự xung quanh khu vực in sao đề thi 24 giờ/ngày; kiểm soát không để người không có nhiệm vụ hoặc thiết bị thu phát thông tin vào khu vực in sao đề thi; ghi sổ theo dõi người, đồ vật ra/vào khu vực bảo vệ; yêu cầu tất cả những người ra/vào phải đeo thẻ do Hội đồng thi cấp.

Kể từ khi bắt đầu mở túi đề thi gốc/giải mã đề thi, những người đã vào vòng 1 của khu vực in sao đề thi đều phải cách ly triệt để với bên ngoài.



Trong trường hợp cần thiết và được sự đồng ý bằng văn bản của Trưởng ban in sao đề thi thì các thành viên mới được phép liên hệ với bên ngoài bằng điện thoại cố định, có loa ngoài, có ghi âm dưới sự giám sát của công an.

Người làm việc trong khu vực cách ly phải đeo thẻ do hội đồng thi cấp và chỉ hoạt động trong phạm vi cho phép, chỉ được ra khỏi khu vực cách ly sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Trong trường hợp đặc biệt, các thành viên mới được phép ra khỏi khu vực cách ly dưới sự giám sát của công an.

Đề thi lỗi trong khu vực in sao sẽ được máy cắt nhỏ và lưu giữ cho đến hết kỳ thi mới được đưa ra ngoài.

Điều đáng nói, máy móc và thiết bị tại nơi làm đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng đến, chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Các máy móc, thiết bị không có và không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng Internet, phải được công an kiểm tra niêm phong các cổng kết nối và lập biên bản kiểm tra, niêm phong.

Bộ GD&ĐT cũng quy định, trong quá trình in sao phải kiểm tra chất lượng bản in sao; các bản in sao thử và hỏng phải được thu lại, bảo quản theo chế độ tài liệu tối mật.

Trưởng ban in sao đề thi quản lý các túi đề thi từng môn thi đã được đóng gói, niêm phong và cả các bản in thừa, in hỏng, mờ, xấu, rách, bẩn bị loại ra.

Túi chứa đề thi để vận chuyển và bàn giao đề thi từ nơi in sao đề thi đến các điểm thi phải được làm bằng giấy đủ độ bền, kín, tối màu và được dán chặt, không bong mép, có đủ nhãn, dấu niêm phong, đóng dấu tối mật theo quy định.

Toàn bộ quá trình vận chuyển và bàn giao đề thi phải được công an giám sát; các túi chứa đề thi phải được đựng trong các thùng/hòm kín, được niêm phong; phải lập biên bản về quá trình giao nhận, vận chuyển.