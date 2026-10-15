Người thân lãnh đạo Hòa Phát bán thành công cổ phiếu như đăng ký

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG, sàn HoSE) vừa công bố văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bà Doãn Thị Bích Ngọc đã bán ra 350.000 cổ phiếu HPG như đăng ký. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 9/10/2026 đến 14/10/2026.

Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.

Được biết, bà Bích Ngọc chính là chị ruột ông Doãn Gia Cường- Phó Chủ tịch HĐQT của Hòa Phát. Hiện ông Cường đang nắm giữ hơn 105,8 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,25%.

Ảnh minh họa: HPG

Ở chiều ngược lại, mới đây ông Trần Vũ Minh- con trai Chủ tịch Trần Đình Long đã đăng ký mua thêm 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong thời gian từ 7/10/2026 đến 5/11/2026.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông Minh sẽ nâng sở hữu từ gần 230,7 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 2,732% vốn Hòa Phát lên mức gần 280,7 triệu cổ phiếu, tương đương 2,738% vốn.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 12/3/2026 đến 9/4/2026, ông Trần Vũ Minh đã mua vào gần 33,3 triệu cổ phiếu HPG trong tổng số 50 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do diễn biến thị trường không phù hợp.

Theo công bố, ông Trần Vũ Minh hiện còn là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong. Doanh nghiệp này đang nắm giữ 3,97 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ 0,047%.

Được biết, Chủ tịch Trần Đình Long đang nắm giữ 2,17 tỷ cổ phiếu HPG (tỷ lệ 25,796%). Bà Vũ Thị Hiền- vợ Chủ tịch Trần Đình Long, cũng sở hữu 580,8 triệu cổ phiếu HPG (6,879%).

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát cho biết trong quý III/2026 đã sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 3% so với quý II/2026.

Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,8 triệu tấn, tăng 8% so với quý trước và tăng 54% so với quý III/2025.

Ngoài ra, sản lượng bán hàng thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 2% so với quý trước và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Phôi thép đạt 383.000 tấn, tăng 42% so với quý trước.

Thép cuộn cán nóng (HRC) đóng góp sản lượng lớn nhất, đạt trên 2 triệu tấn trong quý III/2026, tăng 8% so với quý trước và 64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thị trường xuất khẩu đóng góp 24,6% sản lượng.

Bên cạnh đó, Hòa Phát còn cung cấp ra thị trường 228.000 tấn ống thép, 118.000 tấn tôn mạ và gần 64.500 tấn thép dự ứng lực.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với 9 tháng đầu năm 2025; sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39%.

Nguồn: HPG

Trong đó, thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt hơn 4 triệu tấn, tăng 15%; sản lượng phôi thép đạt 811.000 tấn, tăng 69%; HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59% và chiếm hơn một nửa tổng sản lượng bán hàng các sản phẩm thép Hòa Phát.

Với các sản phẩm thép hạ nguồn, Hòa Phát ghi nhận sản lượng ống thép đạt 681.000 tấn, tăng 9%; tôn mạ đạt hơn 307.000 tấn, giảm 4%; thép dự ứng lực đạt hơn 192.000 tấn, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2025.