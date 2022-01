Người thành công có lối đi riêng, vậy họ tư duy khác đám đông thế nào?

Sẽ có 2 cách mà bạn có thể lựa chọn, để nghĩ về những người đã thật sự đạt được thành công:



● Bạn có thể tin rằng những người thành công, như Grant Cardone chẳng hạn, được sinh ra với đầy đủ "tài năng" và "kỹ năng" để có thể đạt được thành công.

● Hoặc, bạn cũng có thể tin rằng, tại một thời điểm nào đó, họ đã đạt được sự thành công qua quá trình suy nghĩ và lựa chọn hành động theo một cách khác biệt nhất.

Cho dù bạn chọn suy nghĩ về họ theo cách nào đi chăng nữa, tất cả đều tùy thuộc ở bạn và nó sẽ là "kim chỉ nam" để hướng bạn đi theo con đường mà bạn đã chọn lựa. Thành công sẽ không tự nhiên mà có được. Nó cũng chẳng phải là một điều gì đó mà bạn có thể mong đợi rằng, nó sẽ có "tiềm năng" xảy ra trong tương lai. Bạn sẽ chỉ có thể đạt được nó một khi bạn quyết tâm hành động, sáng tạo ra những điều mới và đem lại nhiều giá trị có ích cho cuộc sống.

Bài viết này sẽ giải thích cho các bạn, sự khác biệt chính giữa những người đã thành công và những người chưa đạt được thành công.

Những người thành công là những người sống rất có trách nhiệm!

Đã từng có nhận định cho rằng:"Hầu hết những người thành công đều bắt đầu với 2 niềm tin mãnh liệt nhất: một là tương lai có thể tốt hơn hiện tại, và hai là tôi sẽ có đủ khả năng để biến nó trở thành hiện thực"

Trong khi hầu hết mọi người chỉ đang tập trung vào việc, tìm ra những mặt trái của thế giới này và đưa ra những lý thuyết tuyệt vời về lý do tại sao, họ đã không thể và sẽ không bao giờ có thể đạt được thành công, thì những người thành công nhất trên thế giới lại chủ động tìm cách để sống và làm việc theo phong cách của riêng họ. Họ đang tự tạo ra cuộc chơi và tìm cách để thiết kế ra những nguyên tắc có lợi cho bản thân.

Seth Godin đã từng viết trong cuốn sách "The Icarus Deception" của mình rằng: "Việc đổ lỗi cho một hệ tư tưởng quy chiếu nào đó thường sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì nó sẽ giúp bạn thoát khỏi việc phải chịu trách nhiệm cho một lỗi lầm nào đó. Tuy vậy, khi hệ quy chiếu đó không còn chính xác nữa, chúng ta thường sẽ quay lại và tự trách bản thân rằng, tại sao ngay từ đầu mình lại chọn suy nghĩ theo cách như vậy?"

Thật vậy, chẳng có một hệ tư tưởng nào được thiết lập để chắc chắn mang lại cho bạn sự thành công cả. Thành hay bại đều phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn muốn đạt được một điều gì đó trong cuộc sống, hãy đứng dậy và hành động. Bạn chính là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Đừng đổ lỗi cho bất kỳ thứ gì, cũng như bất kỳ ai.

Bởi vậy mà nhà văn, nhà huấn luyện thành công, Hal Elrod, cũng đã từng đưa ra nhận định như sau: "Khoảnh khắc khi bạn bắt đầu biết nhận toàn bộ trách nhiệm cho MỌI THỨ xảy ra trong cuộc đời bạn, thì kể từ giây phút đó trở đi, bạn đã có thể khẳng định được sức mạnh của bản thân, để thay đổi được BẤT CỨ THỨ GÌ có thể diễn ra trong cuộc sống".

Khi bạn hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình, bạn sẽ không còn phải lo sợ vì bị người khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống hoặc cảm xúc của bạn nữa. Thay vào đó, bạn sẽ tự tạo ra tương lai cho chính mình, sung sướng, hạnh phúc hay không là do bạn, thành công hay không cũng hoàn toàn nằm ở những quyết định của bạn.

Những người thành công hoàn toàn tin tưởng và yêu thích những thứ mà họ đang làm ở hiện tại!

Hal Elrod từng khuyên rằng: "Hãy yêu quý và bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, trên hành trình vươn tới những ước mơ của bạn. Đừng quá hy vọng vào những kết quả tốt đẹp sau này sẽ có thể bù đắp cho những gì mà bản thân đã phải chịu đựng và hy sinh"

Những người thành công hoàn toàn tin tưởng và yêu thích những thứ mà họ đang làm ở hiện tại. Họ không trông mong vào những gì mà thế giới có thể đem lại cho họ. Thay vào đó, họ tập trung vào những gì mà họ có thể làm cho thế giới.

Cũng giống như Cal Newport đã từng viết trong cuốn sách "So Good They Can’t Ignore You" của anh rằng: "Nếu bạn muốn điều gì tốt nhất mà thế giới có thể mang lại cho bạn, hãy mang đến cho thế giới những gì tốt nhất mà bạn có thể làm"

Thật vậy, đây là một lối tư duy vô cùng mới mẻ và mang ý nghĩa rất tích cực. Thay vì ích kỷ tìm kiếm một cuộc sống mà bạn đam mê, bạn nên suy nghĩ về việc phát triển những kỹ năng, những sản phẩm và mang lại cho mọi người xung quanh những giá trị có ích nhất. Và đây chính xác là những gì mà những người thành công đã thật sự làm được.

Những người thành công tạo ra những tầm nhìn mới và biến nó trở thành hiện thực!

Trong khi hầu hết mọi người đều đang "thả trôi" cuộc đời của mình theo dòng chảy của cuộc sống và để cho hoàn cảnh đưa đẩy, thì những người thành công đã sớm xác định được phương hướng cho "con thuyền cuộc đời" của họ.

Paul Arden, Giám đốc sáng tạo của "Saatchi và Saatchi", từng nói rằng: "Tầm nhìn của bạn về vị trí hoặc con người mà bạn muốn trở thành, chính là tài sản lớn nhất mà bạn có. Nếu như không có một khung thành, thì sẽ chẳng có thứ gì để nhắm đến và ghi điểm cả".

Bên cạnh việc xác định phương hướng và tầm nhìn, thì những người thành công còn biết trang bị cho họ những hành trang và điều kiện cần thiết để có thể đạt được những thứ mà họ mong muốn. Họ sẵn sàng loại bỏ những thứ gây trở ngại đến việc thực hiện những tham vọng của mình, trong đó có những yếu tố như thói quen thường ngày của bản thân, những lý do hoặc những sự việc có thể khiến họ bị sao nhãng, mất tập trung…

Họ tự khép bản thân vào trạng thái: "Tư duy bất khả kháng". Đây là một trạng thái tâm lý khi bạn suy nghĩ và hành động như thể, bạn đã biết chắc chắn những kết quả có thể mang lại từ những việc mà bạn đang làm, bởi vì bạn đã thiết lập các điều kiện để khiến nó có thể xảy ra trong tương lai.

Mọi sự nghi hoặc bây giờ đã hoàn toàn bị loại bỏ. Những người thành công sẵn sàng đón nhận những sự thất bại hoặc những kỳ tích có thể xảy đến với họ. Đối với họ, nó là tất cả.

Bạn sẽ chọn thành công theo cách nào? Bạn có đủ niềm tin vào bản thân hay không? Hay bạn sẽ tiếp tục để dòng đời đưa đẩy bạn? Bạn sẽ làm gì để đạt được thành công? Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này đều sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.