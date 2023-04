Người Trung Quốc "rỉ tai nhau" về đặc sản đắt đỏ, cực hiếm nhưng đại bổ của Việt Nam: Hóa ra là sản vật tiến vua nức tiếng một thời

Đặc sản Việt Nam

Các đặc sản tại Việt Nam luôn là chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn về ẩm thực thế giới. Trong số đó, yến sào (hay tổ yến) là một trong những món vô cùng bổ dưỡng và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân Việt Nam.

Theo Sohu, tổ yến bán tại Hồng Kông (Trung Quốc) chủ yếu có nguồn gốc từ Indonesia nên giá tổ yến sẽ thấp hơn do sản lượng nhiều, trong khi đó giá tổ yến Thái Lan sẽ cao hơn của Indonesia do sản lượng ít còn giá loại nhập từ Malaysia sẽ dao động tùy theo năm. Nhưng đáng chú ý, chất lượng tổ yến Việt Nam là tốt nhất, mùi vị cũng rất thơm nhưng sản lượng cực hiếm nên giá không hề thấp.

Lý giải về điều này, Sohu cho biết Việt Nam là nước có khí hậu nhiệt đới, giáp Trung Quốc ở phía nam, nhiều vùng có nắng nóng mưa nhiều quanh năm. Trong số những con yến sống ở Việt Nam có yến hông xám, và những địa điểm như Hội An và Nha Trang là những môi trường sinh sống tốt nhất cho yến hông xám nhờ không khí, môi trường, nguồn nước và thổ nhưỡng phù hợp. Do đó, chất lượng yến sào được sản xuất ở các vùng này là tốt nhất.

Do là loại yến Việt Nam cao cấp nên nước yến có vị đậm và mùi thơm nhè nhẹ. Tổ yến Việt Nam chất lượng vượt trội, sản lượng tương đối ít, giá thường dao động từ 50 tệ đến 100 tệ (170 nghìn đến 340 nghìn) một gam. Vì là yến sào thiên nhiên cao cấp nguyên chất và nhờ một số yếu tố địa lý nên yến sào Việt Nam phù hợp với người già và người mới khỏi bệnh, phù hợp với phụ nữ mang thai để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Các loại sản phẩm từ tổ yến Việt Nam ăn rất ngon.

Bài viết của Sohu khẳng định tổ yến nổi tiếng nhất Việt Nam là yến Hội An, đến nỗi có người nhận xét: chưa ăn yến Hội An thì chưa tính là ăn yến. Giới ẩm thực Hồng Kông từng ca ngợi tổ yến Hội An có mùi thơm nồng và đặc biệt tuyệt vời, tuy nhiên, sản lượng tổ yến Hội An chỉ chiếm 2% sản lượng tổ yến toàn cầu. Tổ yến Hội An nguyên chất tự nhiên và chính hiệu có rất ít nên mọi người khó có thể tiếp cận.

Được biết, giá tổ yến cao một phần do truyền thông Trung Quốc quảng bá nhiều về lợi ích của yến sào đối với sức khỏe. Trong đó, yến sào Việt Nam được nhắc đến nhiều trên truyền hình Đài Loan (Trung Quốc) nên khiến giá yến sào nước ta tăng mạnh. Ví dụ, giá tổ yến thô trước đây chỉ là 15-16 triệu đồng/kg thì nay giá đã lên tới 23-24 triệu đồng/kg, có sản phẩm được bán với giá lên tới 30 triệu đồng/kg.

Môi trường có ảnh hưởng rất nhiều đến việc sản xuất yến sào ở Hội An. Tổ yến Việt Nam không phải lúc nào cũng có sẵn trên thị trường Trung Quốc bởi sản lượng rất ít nên giá cực kỳ đắt.

Phát triển sản phẩm tổ yến Việt Nam

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới khi mỗi năm nhập khẩu trên 2.000 tấn, chiếm 80% thị phần toàn cầu. Hiện tại, Việt Nam có trên 30.000 nhà nuôi chim yến với sản lượng khoảng 200 tấn/năm được kỳ vọng xuất khẩu với sản lượng vượt trội khi tổ yến Việt Nam được đánh giá vượt trội so với các nước trong khu vực.

Nghị định thư về kiểm tra, kiểm dịch và điều kiện vệ sinh đối với xuất khẩu sản phẩm yến sào của Việt Nam sang Trung Quốc đã được thông qua trong thời gian gần đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã bắt đầu các công việc liên quan xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc từ cuối năm 2022 sau nhiều nỗ lực đàm phán song phương để sản phẩm có giá trị cao này đến được thị trường tiềm năng.

Giá trị dinh dưỡng của tổ yến không phải là điều mới. Từ thời xa xưa, yến sào đã là sản vật tiến vua nổi tiếng vì không chỉ ngon mà còn mang lại lợi ích lớn về sức khỏe. Đặc biệt từ thời vua Tự Đức, yến sào trở thành một món ăn mang đẳng cấp cung đình, không thể thiếu trong những dịp đặc biệt. Dưới thời vị vua này, triều đình đã ban một chức quan cho một vị thủ lĩnh làng nghề, chuyên đi khai thác tổ yến ngoài đảo phía nam để phục vụ cho hoàng cung.

Tổ yến còn là một trong "bát trân" – 8 món quan trọng không thể thiếu trong bữa tiệc cung đình xưa. Nếu thiếu đi món ăn này, bữa tiệc cung đình sẽ trở nên thiếu sang trọng và chu đáo.