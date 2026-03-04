Người từng tham gia đầu tư đồng tiền ảo này khẩn trương liên hệ với cơ quan Công an

Các đối tượng liên quan đến vụ án. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2021 đến nay, do các đối tượng Nguyễn Thế Duy (SN 1981, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (SN 1984, trú xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng) cùng đồng bọn thực hiện. Vụ án đã được khởi tố theo Quyết định số 744/QĐ-CSHS ngày 27/11/2025.

Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng đã tạo lập các dự án “ma” liên quan đến đồng tiền mã hóa TOSI, xây dựng nhiều website để lôi kéo nhà đầu tư trên không gian mạng, qua đó chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước.

Trước đó, ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tiền mã hóa. Đây là đường dây hoạt động tinh vi, tổ chức theo mô hình đa cấp biến tướng, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy và Nguyễn Phạm Phú Thỏa đã nảy sinh ý định tạo lập dự án tiền mã hóa TOSI nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thuê lập trình viên phát hành đồng TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng hàng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để quảng bá, kêu gọi đầu tư.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng thuê người xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật, lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống. Khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch, tiền được chuyển trực tiếp vào ví của các đối tượng thay vì vào ví chung hoặc sàn giao dịch như quảng cáo.

Để tạo lòng tin, các đối tượng tung tin đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance; đồng thời đưa ra các gói đầu tư với mức lợi nhuận từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi không còn người tham gia mới, các website bị đóng với lý do “bảo trì”, “bị hacker tấn công”, sau đó tiếp tục lập dự án mới để lừa đảo.

Nhằm mở rộng quy mô, nhóm này còn lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành phố; đồng thời tuyển chọn các “leader” tại nhiều địa phương để phát triển hệ thống.

Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động; hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Đồng thời phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo cùng nhiều tài sản khác có liên quan.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật; hoặc truy cập vào đường link sau để cung cấp thông tin liên quan đến vụ án:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xVD3nWDzzuDROEmBrVG8uiooRKoaIUni/edit?usp=sharing&ouid=117018908266314105891&rtpof=true&sd=true .

(Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng) ﻿