Người Việt đổ xô mua xe máy điện, VinFast ghi nhận lượng đơn hàng cao nhất từ trước đến nay

Xe máy và xe đạp điện VinFast ghi nhận số lượng bán ra kỷ lục trong tháng 3 vừa qua.

Ngày 8/6, VinFast công bố kết quả tài chính quý I, kết thúc ngày 31/3/2026.

Ở mảng xe máy điện và xe đạp điện, công ty bàn giao 143.136 xe trong quý I, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 3, VinFast nhận kỷ lục hơn 135.000 đơn đặt hàng xe máy điện và đã giao hơn 93.000 xe tới các đại lý ở Việt Nam, cho thấy xu hướng chuyển đổi sang di chuyển xanh đang diễn ra mạnh mẽ.

Công ty hiện dẫn đầu thị phần xe máy điện tại Việt Nam, và chiếm 17% thị phần toàn ngành xe máy (bao gồm cả xe xăng) trong tháng 3.

Kết quả kinh doanh của VinFast cho thấy làn sóng chuyển dịch sang phương tiện xanh đang tăng tốc tại Việt Nam. Điều này diễn ra trong bối cảnh các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội, từng bước triển khai các chính sách kiểm soát khí thải và khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Dù Hà Nội vừa quyết định chưa cấm xe máy xăng trong vùng lõi Hoàn Kiếm khi thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026. Tuy nhiên, thành phố đưa ra lộ trình mềm hơn, khuyến khích hạn chế sử dụng xe chạy nhiên liệu hóa thạch và chuyển đổi sang phương tiện xanh, nhất là đối với nhóm xe ôm công nghệ và giao hàng.

Theo lộ trình, từ năm 2027 và đặc biệt giai đoạn 2028-2029, Hà Nội sẽ mở rộng vùng phát thải thấp và siết chặt dần các yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy và ô tô lưu thông trong khu vực vành đai 1. Khi các quy định về phát thải ngày càng khắt khe, nhu cầu chuyển đổi sang xe điện của người dân và lực lượng tài xế công nghệ được kỳ vọng sẽ gia tăng, mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho các doanh nghiệp trong xe điện.

Thông cáo từ VinFast cũng cho biết trong mảng ô tô điện, quý I/2026, công ty đã bàn giao 58.577 xe, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 8% tổng lượng xe bàn giao trong quý này.

Cụ thể, tại Việt Nam, VinFast tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường kể từ tháng 9/2024 với doanh số ô tô bàn giao trong quý I/2026 tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đông Nam Á và Ấn Độ tiếp tục là các thị trường trọng điểm của Công ty. Đến cuối quý I/2026, VinFast dẫn đầu thị trường xe thuần điện tại Philippines, xếp thứ 4 tại Ấn Độ và thứ 8 ở Indonesia.

Với thành tích bán hàng trên, trong quý I/2026, VinFast ghi nhận doanh thu 23.111,1 tỷ đồng (920,7 triệu USD), tăng 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ việc doanh số xe điện tại Việt Nam tăng mạnh, và đóng góp từ các thị trường quốc tế như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Đồng thời, VinFast tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ và hậu mãi, đạt 447 showroom xe điện trên toàn cầu tính đến cuối quý I/2026.

Về hoạt động kinh doanh, VinFast cho biết đã ký biên bản ghi nhớ với 29 đối tác hậu mãi tại nhiều thị trường nhằm phát triển hệ thống xưởng dịch vụ cho xe điện. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng số lượng xưởng dịch vụ toàn cầu lên hơn 1.100 trong năm 2026, trải rộng tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Trong lĩnh vực phát triển xe tự hành đầu tháng 6 vừa qua, VinFast cùng NVIDIA và Autobrains công bố hợp tác phát triển chương trình robotaxi cấp độ 4 dành cho thị trường Đông Nam Á trên nền tảng NVIDIA DRIVE Hyperion. Theo doanh nghiệp, dự án hướng tới phát triển các giải pháp tự lái có khả năng vận hành trong điều kiện giao thông phức tạp của khu vực.



