Tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tháng 12, ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Viễn thông, thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh của Starlink.

"Starlink đã đi đến gần bước cuối cùng của việc cấp phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam" , ông Cương cho biết.

Trước đó, Starlink gửi hồ sơ một lần để cơ quan chức năng thẩm định. Bộ KH&CN chuyển và lấy ý kiến từ các Bộ ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Viễn thông. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Hồ sơ này đã được gửi lại phía Starlink để làm rõ thêm một số điểm trước khi được cấp phép. "Dự kiến, trong tuần này, họ sẽ gửi lại hồ sơ xin cấp phép. Chúng tôi sẽ cố gắng để cấp phép trong thời gian sớm nhất" , đại diện Cục Viễn thông chia sẻ.

Hiện tại, SpaceX phóng vượt mốc 10.000 vệ tinh Starlink.

Bản đồ cung cấp dịch vụ của Starlink. (Màu xanh nhạt là đã có, màu xanh đậm là đang chờ triển khai)

Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết thêm về tiến độ triển khai dự án vệ tinh Kuiper. Theo đó, Amazon đã nộp hồ sơ vào ngày 24/11 sau khi nhận được thông tin hướng dẫn từ Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện và các cơ quan chức năng.

Chính sách thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp quy định tại Nghị quyết 193 ngày 19/2/2025 của Quốc hội. Tương tự Starlink, hồ sơ dự án của Amazon sẽ do Thủ tướng quyết định về việc cho phép triển khai thí điểm.

Sau đó, nếu được chấp thuận chủ trương, Amazon tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và xin cấp phép viễn thông.

Amazon cho biết, đây là sáng kiến chiến lược của tập đoàn này nhằm xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh LEO, cung cấp internet tốc độ cao (lên đến 400 Mbps cho cá nhân, 1 Gbps cho doanh nghiệp), độ trễ thấp, tập trung vào các khu vực chưa được phục vụ hoặc phục vụ kém như vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Tập đoàn này cho biết dự án nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao, tập trung vào kết nối tiêu dùng, doanh nghiệp, hàng không - hàng hải, dịch vụ chính phủ,...

Internet vệ tinh được đánh giá sở hữu độ phủ rất rộng, không chịu ảnh hưởng bởi hệ thống truyền dẫn mặt đất. Việc ứng dụng Internet vệ tinh thời gian tới có thể bổ trợ cho hệ thống viễn thông mặt đất, cung cấp thông tin liên lạc tại khu vực ít trạm phủ sóng.

Trong điều kiện thiên tai bão lũ, đây là kênh dự phòng để truyền dẫn kết nối các trạm thu phát sóng (BTS), hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: Starlink)

Đối với đề xuất hỗ trợ các bản đồ phục vụ cứu hộ - cứu nạn do một số tình nguyện viên xây dựng trong mùa bão lũ, Cục Viễn thông đánh giá cao sự sáng tạo và tinh thần chủ động của các nhóm triển khai.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết lĩnh vực nói trên thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cục Viễn thông khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp viễn thông, các nhóm phát triển giải pháp và cơ quan quản lý để xem xét khả năng đưa các nền tảng bản đồ vào vận hành thực tế.

Bản đồ "Thông tin cứu hộ" ứng dụng AI đã tiếp nhận hàng nghìn thông tin phản ánh cần cứu hộ người, nhu yếu phẩm, cảnh báo và được tiếp nhận bởi lực lượng tại cơ sở trong đợt thiên tai vừa qua.

Về nội dung này, Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương cũng nêu một số yêu cầu cần lưu ý. Theo Thứ trưởng, dù nhiệm vụ xây dựng bản đồ lũ lụt không thuộc chức năng trực tiếp của Cục Viễn thông, cơ quan này vẫn cần chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông chủ động phối hợp khi cần thiết.

Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Cục Viễn thông được đề nghị làm việc với doanh nghiệp để nghiên cứu phương án kết nối, chia sẻ hoặc xác thực dữ liệu với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan, nhằm tăng hiệu quả hỗ trợ cứu hộ, xác minh thông tin phản ánh và đảm bảo an toàn cho người dân trong thiên tai.

Thứ trưởng khẳng định Bộ KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Bộ, ngành và doanh nghiệp viễn thông, hướng tới nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, duy trì thông tin liên lạc ổn định và bảo vệ người dân một cách kịp thời, an toàn.