Người Việt xài thẻ nào nhiều nhất khi đi du lịch nước ngoài?

Nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt trên 4 triệu lượt, tăng 53,9% so với cùng kỳ 2024, với các điểm đến phổ biến như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và các nước Châu Âu.

Thói quen thanh toán cũng thay đổi theo. Thay vì mang theo nhiều ngoại tệ tiền mặt, người Việt ngày càng ưu tiên sử dụng thẻ quốc tế như thẻ tín dụng hay thẻ thanh toán. Lý do không chỉ đến từ sự tiện lợi mà còn từ các quyền lợi đi kèm: phí giao dịch ngoại tệ thấp, tích lũy điểm thưởng hoặc dặm bay, đặc quyền phòng chờ sân bay, ưu đãi khách sạn và vé máy bay.

Theo đó, việc lựa chọn thẻ phù hợp không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao trải nghiệm du lịch.

Thẻ VIB dẫn đầu chi tiêu xuyên biên giới

Mới đây, tại sự kiện vinh danh thường niên của Mastercard, VIB đã được trao tặng hai giải thưởng quan trọng trong lĩnh vực thanh toán quốc tế: "Dẫn đầu về chi tiêu xuyên biên giới" và "Dẫn đầu về chi tiêu du lịch xuyên biên giới".

Con số ấn tượng đằng sau những giải thưởng này là minh chứng rõ nét nhất về sự tin tưởng của khách hàng. Chi tiêu xuyên biên giới qua thẻ Mastercard của VIB tính đến đầu tháng 12/2025 đạt gần 7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng này không chỉ phản ánh xu hướng du lịch bùng nổ mà còn cho thấy sự ưu tiên của người dùng đối với các sản phẩm thẻ cao cấp và quyền lợi du lịch vượt trội mà VIB cung cấp.

Vậy điều gì khiến các dòng thẻ của VIB trở thành lựa chọn hàng đầu của người Việt khi đi nước ngoài?

VIB Travel Élite - 0% phí giao dịch ngoại tệ, ưu đãi đến 40% cho khách sạn, vé máy bay

Với những ai thường xuyên đi công tác hoặc du lịch quốc tế, thẻ tín dụng VIB Travel Élite chính là "vũ khí" đắc lực giúp tối ưu hóa chi phí.

Lợi thế vượt trội nhất của dòng thẻ này nằm ở mức phí giao dịch ngoại tệ cực kỳ cạnh tranh - chỉ từ 0%. So với mức phí phổ biến 2-3% ở nhiều ngân hàng khác, đây là khoản tiết kiệm đáng kể. Cụ thể, nếu chi tiêu 100 triệu đồng cho một chuyến du lịch Châu Âu, khách hàng có thể tiết kiệm từ 2-3 triệu đồng chỉ riêng phí giao dịch ngoại tệ - con số đủ để chi trả thêm một bữa ăn sang trọng hoặc vé tham quan các điểm đến nổi tiếng.

Ngoài lợi thế về phí, VIB Travel Élite còn mang đến hàng loạt đặc quyền cao cấp dành cho người đi du lịch. Chủ thẻ được miễn phí phòng chờ sân bay trên toàn cầu, giúp thời gian chờ chuyến bay trở nên thoải mái và đẳng cấp hơn. Các ưu đãi ẩm thực cao cấp và giảm giá lên đến 40% cho khách sạn, vé máy bay, tour du lịch, giúp tối ưu hóa chi phí cho toàn bộ hành trình.

Dòng thẻ này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên đi công tác quốc tế hoặc có kế hoạch du lịch nhiều lần trong năm, khi mà việc tiết kiệm phí giao dịch ngoại tệ sẽ mang lại giá trị tích lũy đáng kể theo thời gian.

VIB Premier Boundless - Bậc thầy tích dặm dành riêng cho khách hàng thân thiết của Vietnam Airlines

Nếu VIB Travel Élite tập trung vào tối ưu chi phí, VIB Premier Boundless lại hướng đến việc biến mỗi giao dịch thành cơ hội tích lũy cho những chuyến bay tiếp theo.

Điểm nhấn của VIB Premier Boundless chính là chương trình tích dặm Vietnam Airlines với tỷ lệ ưu đãi hấp dẫn. Mỗi khoản chi tiêu trong và ngoài nước đều được quy đổi thành dặm thưởng, giúp chủ thẻ nhanh chóng tích lũy đủ để đổi vé máy bay miễn phí. Đây là lợi thế lớn cho những người yêu thích du lịch và có kế hoạch bay thường xuyên.

Bên cạnh việc tích dặm, VIB Premier Boundless cũng mang đến các đặc quyền cao cấp vô cùng hấp dẫn. Chủ thẻ được nâng cấp thành khách hàng Titan, Gold , Platinum của Vietnam Airlines, nhận đặc quyền không giới hạn về ưu đãi check-in, qua cổng hải quan, vận chuyển tại sân bay, và sử dụng phòng chờ sân bay sang trọng trên toàn cầu, tận hưởng các ưu đãi đặc biệt về khách sạn, vé máy bay từ các đối tác quốc tế uy tín.

Dòng thẻ này là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tối ưu hóa giá trị chi tiêu, biến mỗi khoản thanh toán thành bước đệm cho chuyến du lịch tiếp theo. Với chiến lược sử dụng thẻ hợp lý, khách hàng hoàn toàn có thể du lịch "miễn phí" từ chính những khoản chi tiêu hàng ngày của mình.

Nhận lượt sử dụng phòng chờ không giới hạn khi chi tiêu bằng thẻ thanh toán VIB

Với những khách hàng chưa sở hữu thẻ tín dụng thì thẻ thanh toán quốc tế VIB là lựa chọn tối ưu cho các chuyến đi với tỷ lệ tích điểm đến 5% và quyền lợi sử dụng phòng chờ sân bay không giới hạn. Theo đó, chủ thẻ VIB Platinum được tặng 2 lượt sử dụng phòng chờ miễn phí mỗi năm. Chủ thẻ VIB Signature được sử dụng 4 lượt phòng chờ miễn phí mỗi năm. Với mỗi 30 triệu đồng chi tiêu nước ngoài, chủ thẻ sẽ được tặng thêm một lượt sử dụng phòng chờ, số lượt tặng thêm không giới hạn.

Đặc biệt, thẻ VIB Platinum còn được tích điểm đến 5% cho giao dịch nước ngoài, hoàn tiền tối đa đến 10,8 triệu đồng/năm. Thẻ VIB Signature tích điểm đến 5% cho giao dịch du lịch, mua sắm, ẩm thực, tối đa đến 10,8 triệu đồng/năm, phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi bậc nhất thị trường chỉ 1,1%.

Để gia tăng giá trị cho khách hàng, VIB không chỉ dừng lại ở các đặc quyền cơ bản mà còn liên tục mang đến những ưu đãi thiết thực cho từng bước trong hành trình du lịch. Chủ thẻ VIB được giảm đến 40% khi đặt vé máy bay, phòng khách sạn, mua tour trọn gói vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa tối ưu trải nghiệm.

Mùa du lịch cuối năm đang đến gần, đây là thời điểm lý tưởng để lên kế hoạch cho một chuyển đi xa. Dù bạn là người ưu tiên tiết kiệm chi phí hay muốn tích lũy dặm bay cho các chuyến đi, thẻ tín dụng VIB Travel Élite và VIB Premier Boundless hoặc thẻ thanh toán VIB Platinum, VIB Signature dành cho các khách hàng chưa sở hữu thẻ tín dụng luôn sẵn sàng đồng hành cùng mỗi hành trình của bạn. Mở thẻ VIB tại Max app để trải nghiệm và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.