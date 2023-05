Nguy cơ biến động giá LNG trong năm 2023 - giá gas trong nước hiện diễn biến ra sao?

Theo Bloomberg, ông Yukio Kani, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành toàn cầu của Jera, cho biết trong một cuộc phỏng vấn ở Tokyo rằng giá LNG giao ngay đã giảm so với mức cao kỷ lục của năm ngoái, nhưng phần lớn là do may mắn vào mùa đông năm 2022.

Mùa đông này, với khả năng nhập khẩu ở châu Âu tăng lên và nhu cầu của Trung Quốc có khả năng hồi phục sau khi nước này chấm dứt các hạn chế về đại dịch, giá LNG có thể bật tăng trở lại nếu thời tiết khắc nghiệt xảy ra.

Ông nói thêm rằng người mua không có cơ hội nào để “mất cảnh giác”.

Giá khí đốt tại Bắc Á lao dốc từ đỉnh năm 2022.

Jera, một liên doanh giữa Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. và Chubu Electric Power Co., đã công bố vào thứ Sáu rằng họ đã đồng ý với một thỏa thuận 20 năm để mua LNG từ một cảng được đề xuất của Venture Global LNG Inc. ở Louisiana. Kani cho biết, mặc dù công ty dự kiến nhu cầu LNG của Nhật Bản sẽ giảm trong thập niên tới, nhưng nhu cầu cũng có thể bất ngờ giữ ổn định khi nhiều trung tâm dữ liệu và nhà máy bán dẫn được xây dựng.

Ông nói: “Hai cơ sở đó rất ngốn điện, khiến cho việc dự báo triển vọng nhu cầu trở nên khó khăn”.

Jera cũng đang làm việc để hỗ trợ các kế hoạch sử dụng amoniac và hydro để khử carbon cho các nhà máy nhiệt điện hiện có của Nhật Bản. Chiến lược này đã vấp phải sự phản đối từ các quốc gia khác, gần đây nhất là tại cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng và môi trường của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7).

Kani cho biết, sử dụng amoniac để phát điện có thể tạo ra nhu cầu đáng kể, điều có thể bảo đảm cho các khoản đầu tư vào chuỗi cung ứng của ngành này, tương tự như cách Nhật Bản đã giúp khai sinh ngành công nghiệp LNG 50 năm trước.

Giá gas trong nước đảo chiều tăng nhẹ

Sau phiên giảm giá mạnh vào tháng 4, khi giảm đến 62.000 đồng/bình 12kg, giá gas ghi nhận mức tăng trong tháng 5.

Chiều ngày 30/4, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết, từ 1/5, giá gas của công ty sẽ tăng 2.000 đồng/bình 12kg và 8.000 đồng/bình 50kg. Theo đó,  giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng tối đa 438.500 đồng/bình 12kg và 1.826.000 đồng/bình 50kg.

Tương tự, Công ty Cổ phần kinh doanh gas LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết, từ ngày 1/5 giá gas tăng 2.000 đồng/bình 12kg và 7.500 đồng/bình 45kg. Vì vậy, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 419.912 đồng/bình 12kg và 1.575.170 đồng/bình 45kg.

Giá gas của Petrolimex tại Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Theo đó, từ ngày 1/5, giá gas tăng 1.300 đồng/bình 12 kg và 5.300 đồng/bình 48 kg. Như vậy, giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 406.600 đồng/bình 12 kg và 1.626.300 đồng/bình 48 kg.

Theo các công ty gas, do giá gas thế giới tháng 4 chốt 555 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tháng trước nên các công ty điều chỉnh tăng theo.

Sau hai tháng giảm liên tiếp, giá tháng gas tháng 5 quay đầu tăng nhẹ. Như vậy từ đầu năm đến nay giá gas có ba tháng giảm với tổng mức 97.000 - 101.000 đồng/bình 12kg và có hai tháng giá tăng với tổng mức 65.000 đồng/bình 12kg.