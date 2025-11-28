Nguy cơ rò rỉ dữ liệu 2 triệu khách hàng của tập đoàn Asahi

(Ảnh minh họa: iStock)

Tại cuộc họp báo ở Tokyo vừa qua, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn đồ uống Asahi Group Holdings Ltd. của Nhật Bản đã công khai xin lỗi về nguy cơ rò rỉ dữ liệu này. Ông đồng thời cho biết vụ tấn công mạng vào ngày 29/9 đã gây ra sự cố hệ thống nghiêm trọng, buộc tập đoàn phải tạm dừng hàng loạt hoạt động quan trọng như xử lý đơn hàng, giao nhận hàng hóa và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Ông Atsushi Katsuki chia sẻ: “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện lớn đã gây ra cho nhiều khách hàng và các bên liên quan. Chúng tôi nhận thấy có trách nhiệm sâu sắc trong vụ việc này. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa tái diễn, chẳng hạn như tăng cường hệ thống an ninh trên cơ sở hợp tác cùng các chuyên gia bên ngoài, và sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục niềm tin của khách hàng”.

Asahi đã công bố kết quả điều tra nguyên nhân và tác động của nguy cơ rò rỉ dữ liệu khách hàng đối với hoạt động của tập đoàn. Theo đó, những đối tượng tấn công mạng bên ngoài dường như đã đánh cắp mật khẩu từ trung tâm dữ liệu của tập đoàn, sau đó sử dụng quyền quản trị viên để xâm nhập nhiều máy chủ.

Lãnh đạo Asahi cúi đầu xin lỗi vì gây bất tiện cho khách hàng và các bên liên quan (Ảnh: NHK)

Đã có tổng cộng khoảng 1.914.000 thông tin cá nhân - bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của những người đã liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của Asahi, cũng như thông tin cá nhân của các nhân viên, gia đình và cựu nhân viên - có thể đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Theo kế hoạch, Asahi sẽ báo cáo sự việc lên Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân của chính phủ và dự kiến sẽ thành lập một Tổ tư vấn nội bộ để giải đáp những khúc mắc của khách hàng.

Do sự cố, Asahi phải hoãn công bố báo cáo tài chính quý III/2025 và đối mặt với nguy cơ kết quả kinh doanh suy giảm. Tuy nhiên, lãnh đạo tập đoàn khẳng định kế hoạch quản trị trung và dài hạn vẫn không thay đổi.

Asahi cho biết hoạt động sản xuất tại 6 nhà máy trong nước đã được khôi phục chỉ 1 tuần sau vụ tấn công. Các quy trình xử lý đơn hàng và giao nhận - hiện vẫn vận hành thủ công - dự kiến được khôi phục hoàn toàn từ tháng 12. Hoạt động logistics có thể trở lại bình thường vào tháng 2/2026.

Vụ tấn công mạng do nhóm tin tặc Qilin thực hiện. Sự gián đoạn hệ thống đã khiến nhiều nhà hàng, quán bar và cửa hàng tại Nhật Bản rơi vào tình trạng thiếu hụt bia Asahi, trong đó có dòng Super Dry - sản phẩm bán chạy nhất của hãng.