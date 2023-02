Nguyễn Bảo Ngọc: "Sáng tạo ẩm thực đến từ đam mê thuần tuý"

Hành trình của chị Ngọc xuất phát từ đam mê bất tận với ẩm thực, câu chuyện đằng sau những món ăn hay niềm vui khi chế biến và thưởng thức nó. Chị không chỉ nuôi dưỡng đam mê tự thân không ngừng nghỉ từ kinh doanh nhà hàng cho đến việc lan tỏa tình yêu ẩm thực rộng rãi bằng cách mở lớp học, workshop giảng dạy. Trái ngọt của chị chính là sự thành công của chuỗi nhà hàng Thái Fusion: Khrua Baan Thai, Yatts, Âme, Mukratha và Up and Under. Điều đặc biệt ở những thương hiệu này là sự hài hòa và tinh tế mang đậm tính sáng tạo xuất phát từ chính người chủ thương hiệu là chị Nguyễn Bảo Ngọc.



Chị có thể chia sẻ hành trình chị bén duyên với ẩm thực như thế nào và vì sao chị lại quyết định gắn bó với F&B được không ạ?

Từ khi còn trẻ chị đã có đam mê ăn uống rồi, chị cũng may mắn được đi nhiều nơi để thưởng thức đa dạng các món ăn, hương vị từ ta đến tây. Chị dùng từ "thưởng thức" để nói về bản thân khi trải nghiệm một món ăn nào đó vì khi ăn chị luôn tập trung cao độ đào sâu vào món ăn để tự đặt câu hỏi về nhiều thứ hương vị, nguồn gốc, câu chuyện đằng sau món ăn.

Đứa con đầu tiên là thương hiệu nhà hàng Khrua Baan Thai được thành lập bởi chị và những người cộng sự vào khoảng 2018 khi ẩm thực Thái tại Việt Nam vẫn còn là thứ gì đó rất mới. Những món ăn khi đó xuất phát từ niềm vui thuần tuý nhất với nghề bếp, chị rất vui vì rất được mọi người ủng hộ. Nhưng để mở rộng được thành chuỗi nhà hàng nhượng quyền như hiện tại, chị đúc kết ra rằng sáng tạo ban đầu có thể xuất phát từ bản năng nhưng theo thời gian đào sâu hơn, cái bản năng đó cũng sẽ trở thành kiến thức tự thân của chị sau rất nhiều bài học và vấp ngã. Sáng tạo không phải khó nhất mà sáng tạo đem lại giá trị mới là điều khó nhất.

Mọi người hay nói về sáng tạo "Made in Vietnam" trong mọi lĩnh vực. Chị nghĩ sao nếu áp dụng câu nói này trong ngành F&B?

Ẩm thực Việt Nam mình thì có quá nhiều cái hay, tự hào để kể rồi. Cá nhân chị muốn làm khác đi một chút, chị hướng tới nguồn cảm hứng về văn hoá các nước và tập trung vào trải nghiệm. Và chị chọn xứ sở chùa Vàng để kể nên câu chuyện đó. Tính Việt Nam nằm trong sản phẩm của chị chính là sự kiên định về việc luôn làm tất cả mọi thứ một cách bài bản, chỉn chu và phải "tới" nhất, chị và đội ngũ tự phát triển những món ăn, công thức dành riêng cho những thực khách của mình.

Các mô hình F&B hiện giờ đã ngày càng đa dạng và chủ doanh nghiệp nào cũng muốn tìm được một hướng đi riêng cho mình. Theo chị, để tồn tại trong ngành này thì những người quản trị như chị cần quan tâm đến yếu tố nào?

Trong kinh doanh F&B, chị nghĩ điều quan trọng nhất chính là doanh nghiệp phải luôn giữ được chất lượng sản phẩm. Marketing đương nhiên quan trọng nhưng muốn marketing để tạo niềm tin cho khách hàng thì bản thân mình cũng phải có tài nguyên trước - sản phẩm giá trị "hữu xạ tự nhiên hương". Món ăn hấp dẫn sẽ tự khiến thực khách cảm thấy muốn được thưởng thức và trở thành khách hàng trung thành. Chính vì thế chị và team luôn không ngừng sáng tạo món ăn, kỹ tính đến khó tính trong việc đảm bảo hương vị. Giữ được chất lượng món ăn thì việc khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được hết.

Chị nghĩ sao về câu nói "Muốn thành công phải có bạn đồng hành"?

Kinh doanh không là điều duy nhất chị quan tâm. F&B là ngành mà nếu bạn không có một cái phao chắc chắn, bạn sẽ bị chìm nghỉm giữa vô vàn những kiến thức và mô hình được sản sinh mỗi ngày. Tôn chỉ của chị luôn là bạn phải thực sự hiểu sản phẩm, tạo ra sản phẩm đủ tốt thì giá trị của việc đầu tư cho các mô hình nhượng quyền mới đạt đến hiệu quả đỉnh cao và mang lại doanh thu cho mình. Nên với tất cả các khách hàng đến với mô hình nhượng quyền của chị hay những lớp học nấu ăn chuyên môn ((Private cooking), tổ chức tiệc tại gia (Catering), chị không chỉ coi họ là đối tác mà còn là những người cùng chung một mục đích sứ mệnh quan trọng - lan toả những sáng tạo ẩm thực mới lạ và chất lượng rộng rãi hơn đến đại chúng.

Có thể nói, đam mê và tình yêu với ẩm thực là nguồn nguyên liệu giúp cho chị Nguyễn Bảo Ngọc có thêm nhiều cảm hứng hơn với công việc của mình mỗi ngày. Chị Ngọc tin vào bản thân và cộng sự với những giá trị mang lại cho thương hiệu nhà hàng Thái: Âme, Yatts, Khrua Baan Thai, Mukratha của mình.