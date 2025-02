Nguyễn Thị Diễm My lãnh án 12 năm tù

Ngày 24/02/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Diễm My, bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào những chứng cứ có trong hồ sơ và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Diễm My 12 (mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhận định của Hội đồng xét xử: Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 5/2023, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Diễm My đã đưa ra thông tin gian dối là My có kinh doanh mua bán vật tư y tế để những người bị hại tin tưởng góp tiền cùng My kinh doanh hoặc cho My vay mượn tiền để kinh doanh.

Diễm My tại phiên tòa. Ảnh: CA Quảng Nam

Bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thị Diễm My đã chiếm đoạt của 07 người bị hại với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Trong đó chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Thanh Dung 600.000.000 đồng, bà Võ Thị Diễm Hương 361.400.000 đồng, bà Hoàng Thị Hằng Linh 245.852.100 đồng, bà Huỳnh Thị Miên 200.000.000 đồng, bà Nguyễn Hồng Nguyệt 160.100.000 đồng, bà Thân Thị Thu Minh 66.000.000 đồng, bà Nguyễn Thị Xuân 25.000.000 đồng.

Vụ án nêu trên đã gây bức xúc đối với người dân. Để kịp thời trừng trị nghiêm minh đối với bị cáo, răn đe, giáo dục chung, căn cứ vào quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa ra mức án thích đáng đối với bị cáo My.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã triển khai lực lượng, phân công nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn phiên tòa trong suốt thời gian xét xử.