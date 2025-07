Nguyên Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải bị khởi tố

Tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 7-7, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Đào Nam Hải, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, về tội Nhận hối lộ.



Bị can Đào Nam Hải. Ảnh: Petrolimex

Theo đại diện Bộ Công an, ngoài ông Đào Nam Hải, tại Công ty Bảo hiểm Petrolimex, một cựu Tổng Giám đốc khác là bà Nguyễn Thị Hương Giang cũng bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu cũng khởi tố, tạm giam các ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc PJICO; Đặng Quang Dũng, Phó Giám đốc PJICO phụ trách Ban Giám định bồi thường xe cơ giới; Đinh Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Giám định bồi thường xe cơ giới, và 4 người khác là giám định viên Ban Giám định bồi thường xe cơ giới.

Ông Đào Nam Hải sinh năm 1974 tại Hải Phòng. Từ tháng 10-2017 đến tháng 3-2022, ông Hải là Phó Tổng giám đốc Tổng CTCP Petrolimex. Cũng trong khoảng thời gian từ tháng 4-2014 đến tháng 3-2022, ông Hải là thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO). Ngày 1-3-2022, ông Đào Nam Hải giữ chức Tổng Giám đốc Petrolimex.

Ngày 6-5, Bộ Tài chính tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đối với ông Đào Nam Hải.

Ngày 30-5, Hội đồng quản trị Petrolimex đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và tạm dừng tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đào Nam Hải.