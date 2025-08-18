Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà có 5 thứ này như treo "lưỡi hái tử thần" trên đầu, tiền bạc - sức khỏe cùng nhau rơi tự do

18-08-2025 - 03:38 AM | Sống

Nhà có 5 thứ này như treo "lưỡi hái tử thần" trên đầu, tiền bạc - sức khỏe cùng nhau rơi tự do

Nhiều món đồ tưởng vô hại nhưng lại âm thầm ảnh hưởng sức khoẻ.

Nhiều món đồ trong nhà nhìn qua tưởng vô hại, nhưng thực chất lại là thủ phạm thầm lặng ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí của cả gia đình. Chúng thường tồn tại vì thói quen mua hàng giá rẻ, ham tiện lợi hoặc giữ lại quá lâu mà không kiểm tra. Nếu nhận ra 5 món dưới đây đang hiện diện trong nhà, tốt nhất bạn nên thay thế ngay trước khi chúng kịp gây hại.

1. Hương thơm giá rẻ, không rõ nguồn gốc

Tinh dầu, sáp thơm hay nến thơm rẻ tiền thường chứa hương liệu tổng hợp và dung môi dễ bay hơi, có thể gây kích ứng đường hô hấp hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Mùi thơm ban đầu có thể dễ chịu, nhưng những hợp chất ẩn bên trong mới là điều đáng lo. Hãy ưu tiên sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có kiểm định an toàn và ghi rõ thành phần.

Nhà có 5 thứ này như treo

2. Thảm trải sàn dán keo

Thảm mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng, nhưng loại có lớp keo dán giá rẻ thường chứa formaldehyde - hợp chất bay hơi có thể âm thầm phát tán trong nhiều năm. Ban đầu mùi hắc sẽ rõ rệt, nhưng ngay cả khi không còn mùi, chất độc vẫn tồn tại. Giải pháp tốt nhất là chọn loại thảm không keo hoặc có chứng nhận an toàn về nồng độ formaldehyde.

Nhà có 5 thứ này như treo

3. Rèm cửa lót nhựa hoặc dán keo

Rèm cửa giá rẻ với lớp lót nhựa hoặc dán keo dễ bị xuống cấp, bong tróc và giải phóng chất độc khi tiếp xúc ánh nắng. Nếu rèm có mùi khó chịu hoặc đã bạc màu, hãy thay bằng loại vải tự nhiên, thoáng khí, an toàn hơn cho cả sức khỏe lẫn thẩm mỹ.

Nhà có 5 thứ này như treo

4. Nệm xơ dừa gia cố bằng keo

Nệm xơ dừa tự nhiên an toàn, nhưng loại rẻ tiền thường được gia cố bằng keo chứa formaldehyde để tăng độ cứng. Do nệm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể suốt nhiều giờ, việc tiếp xúc lâu dài với hóa chất này có thể gây hại sức khỏe. Nên mua nệm từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận không chứa hóa chất độc hại.

Nhà có 5 thứ này như treo

5. Giấy vệ sinh và khăn giấy kém chất lượng

Giấy vệ sinh giá rẻ đôi khi được làm từ giấy tái chế chưa xử lý kỹ, thêm hóa chất tẩy trắng hoặc chất làm sáng quang học. Chúng dễ gây kích ứng, nhất là với da nhạy cảm và trẻ nhỏ. Hãy chọn sản phẩm ghi rõ thành phần, đạt tiêu chuẩn vệ sinh và đến từ thương hiệu đáng tin cậy.

Nhà có 5 thứ này như treo

Theo Toutiao

Đừng để 4 thứ này trong tủ lạnh quá lâu, nếu không chúng có thể trở thành thủ phạm gây ung thư, càng để lâu càng nguy hiểm!

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin các trường đại học 3 năm gần đây

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin các trường đại học 3 năm gần đây Nổi bật

Vì sao không nên dùng Face ID để mở khóa điện thoại?

Vì sao không nên dùng Face ID để mở khóa điện thoại? Nổi bật

Uống thuốc chữa táo bón suốt 2 năm, người phụ nữ ngộ độc chất asen mà không biết!

Uống thuốc chữa táo bón suốt 2 năm, người phụ nữ ngộ độc chất asen mà không biết!

02:54 , 18/08/2025
Nữ thượng uý đại diện tuổi trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Nữ thượng uý đại diện tuổi trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

23:59 , 17/08/2025
Đúng mùng 1 tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp được Thần Tài gõ cửa, quý nhân chỉ đường: Top 1 giàu lại thêm giàu

Đúng mùng 1 tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp được Thần Tài gõ cửa, quý nhân chỉ đường: Top 1 giàu lại thêm giàu

23:08 , 17/08/2025
Bí mật ít ai biết: Gia đình giàu có, thịnh vượng đều có 4 điểm chung

Bí mật ít ai biết: Gia đình giàu có, thịnh vượng đều có 4 điểm chung

22:44 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên