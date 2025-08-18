Nhà có 5 thứ này như treo "lưỡi hái tử thần" trên đầu, tiền bạc - sức khỏe cùng nhau rơi tự do
Nhiều món đồ tưởng vô hại nhưng lại âm thầm ảnh hưởng sức khoẻ.
Nhiều món đồ trong nhà nhìn qua tưởng vô hại, nhưng thực chất lại là thủ phạm thầm lặng ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí của cả gia đình. Chúng thường tồn tại vì thói quen mua hàng giá rẻ, ham tiện lợi hoặc giữ lại quá lâu mà không kiểm tra. Nếu nhận ra 5 món dưới đây đang hiện diện trong nhà, tốt nhất bạn nên thay thế ngay trước khi chúng kịp gây hại.
1. Hương thơm giá rẻ, không rõ nguồn gốc
Tinh dầu, sáp thơm hay nến thơm rẻ tiền thường chứa hương liệu tổng hợp và dung môi dễ bay hơi, có thể gây kích ứng đường hô hấp hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Mùi thơm ban đầu có thể dễ chịu, nhưng những hợp chất ẩn bên trong mới là điều đáng lo. Hãy ưu tiên sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có kiểm định an toàn và ghi rõ thành phần.
2. Thảm trải sàn dán keo
Thảm mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng, nhưng loại có lớp keo dán giá rẻ thường chứa formaldehyde - hợp chất bay hơi có thể âm thầm phát tán trong nhiều năm. Ban đầu mùi hắc sẽ rõ rệt, nhưng ngay cả khi không còn mùi, chất độc vẫn tồn tại. Giải pháp tốt nhất là chọn loại thảm không keo hoặc có chứng nhận an toàn về nồng độ formaldehyde.
3. Rèm cửa lót nhựa hoặc dán keo
Rèm cửa giá rẻ với lớp lót nhựa hoặc dán keo dễ bị xuống cấp, bong tróc và giải phóng chất độc khi tiếp xúc ánh nắng. Nếu rèm có mùi khó chịu hoặc đã bạc màu, hãy thay bằng loại vải tự nhiên, thoáng khí, an toàn hơn cho cả sức khỏe lẫn thẩm mỹ.
4. Nệm xơ dừa gia cố bằng keo
Nệm xơ dừa tự nhiên an toàn, nhưng loại rẻ tiền thường được gia cố bằng keo chứa formaldehyde để tăng độ cứng. Do nệm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể suốt nhiều giờ, việc tiếp xúc lâu dài với hóa chất này có thể gây hại sức khỏe. Nên mua nệm từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận không chứa hóa chất độc hại.
5. Giấy vệ sinh và khăn giấy kém chất lượng
Giấy vệ sinh giá rẻ đôi khi được làm từ giấy tái chế chưa xử lý kỹ, thêm hóa chất tẩy trắng hoặc chất làm sáng quang học. Chúng dễ gây kích ứng, nhất là với da nhạy cảm và trẻ nhỏ. Hãy chọn sản phẩm ghi rõ thành phần, đạt tiêu chuẩn vệ sinh và đến từ thương hiệu đáng tin cậy.
Theo Toutiao
Phụ nữ số