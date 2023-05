Nhà cổ ở Hội An ồ ạt rao bán

Nhà cổ ồ ạt rao bán

Trải qua 2 năm đại dịch COVID-19, tình hình kinh doanh của những chủ nhà và khách thuê tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) không còn như trước. Mặc dù lượng khách đã trở lại trong thời gian gần đây, song nhiều chủ nhà vẫn không cầm cự được, do đó, hàng loạt căn nhà tại phố cổ được rao bán.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi ở trung tâm phố cổ Hội An, nhiều căn nhà đang được rao bán với giá hàng chục tỷ đồng lên đến trăm tỷ tùy vào vị trí, diện tích căn nhà.

Liên hệ với người rao bán nhà cổ số 76 trên đường Trần Phú (phố cổ Hội An), người này cho biết, căn nhà cổ có diện tích 165m2, mặt tiền 7m, nở hậu 10m, hướng Đông Nam, một mặt phố, một mặt ngõ với giá 38 tỷ đồng, tính ra hơn 230 triệu đồng/m2. Địa điểm ngôi nhà rất đẹp ở trung tâm phố cổ Hội An, khách du lịch đi lại đông đảo.

"Gia đình cần tiền nên phải bán. Vị trí căn nhà nằm gần khu vực sầm uất, trước đây khi cho thuê cửa hàng luôn luôn kín chỗ, ai vào thuê cũng muốn được thuê lâu dài. Đặc biệt, giá thuê nhà ở Hội An cao hơn ở địa phương khác", người này nói.

Nhiều căn nhà phố cổ Hội An rao bán. Ảnh chụp màn hình.

Tương tự, một căn nhà cổ cũng nằm trên đường Trần Phú, có diện tích gần 227m2, với giá rao bán là 45 tỷ đồng. Theo như giới thiệu, ngôi nhà cổ này nằm gần chùa Cầu, khai thác kinh doanh nhà hàng, các dịch vụ văn hóa du lịch rất tốt. Đặc biệt, đang cho thuê 200 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, một căn nhà phố có tổng diện tích 230m2 nằm trên đường Lê Lợi, có mặt tiền rộng 10,3m cũng đang được rao bán với giá 46 tỷ đồng. Người rao bán cho biết, trước đây căn này được khách thuê cũ kinh doanh tiệm vải. Tuy nhiên, sau thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát căn này tới nay vẫn để trống chưa cho thuê trở lại do chủ nhà ưu tiên bán nhà.

Một căn nhà cổ góc hai mặt tiền Phan Bội Châu có diện tích 108m2, ngang 10m. Theo người rao bán, trước năm 2021 khách Hà Nội trả 28 tỷ đồng nhưng không bán, nay bán rẻ còn 24 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với trước.

Ngoài ra, một nhà cổ khác ở đường Trần Phú có diện tích 165m2 được rao bán với giá 37 tỷ đồng, có thương lượng. Hay căn nhà có diện tích gần 100m2 trên đường Bạch Đằng, đoạn gần di tích Chùa Cầu, được báo giá 50 tỷ đồng…

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Vân.

Giá giảm nhưng khó bán được nhà

Trao đổi với phóng viên, anh C.X.T, một chuyên môi giới nhà đất ở Hội An cho biết, hiện có nhiều nhà cổ ở Hội An rao bán, giá đã giảm đi nhiều so với thời điểm trước đại dịch COVID-19 khoảng 20-30%.

"Hồi trước đại dịch COVID-19, nhà cổ Hội An vẫn có người mua, hiện giá giảm sâu nhưng giao dịch cũng ít lắm. Có căn nhà rao bán nhiều tháng cũng không bán được, chủ đành phải giảm giá thêm", anh T. nói và cho rằng, tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản, khi nhiều khách hàng không còn tiền để đầu tư.

Tương tự, một chủ văn phòng môi giới bất động sản tại Quảng Nam cho biết, mức giá bán nhà đất tại phố cổ Hội An đã giảm, nhưng hiện khó có giao dịch thành công, bởi các căn nhà tại đây đều có giá từ vài chục tỷ đồng. Trong khi lãi suất ngân hàng vẫn neo cao, cùng đó là sự trầm lắng của thị trường bất động sản chung.

Trong khi đó, anh Th., một môi giới bất động sản ở Hội An cũng cho biết, những nhà cổ ở Hội An có diện tích nhỏ dưới 100m2 sẽ dễ bán hơn so với những nhà có diện tích lớn từ 200-500m2.

Theo anh Th., nhà cổ 100m2 có giá 400 triệu đồng/m2 thì giá 40 tỷ đồng, trong khi nhà ở trung tâm phố cổ Hội An có diện tích 400m2 thì không ai đi mua mới giá 160 tỷ đồng.

"Có rất ít khách hàng sẵn sàng chi hàng trăm tỷ đồng để mua một căn nhà ở trung tâm phố cổ chỉ để cho thuê hay kinh doanh cả. Người ta đầu tư vài chục tỷ thì dễ giao dịch sau này và cũng dễ cho thuê hoặc kinh doanh hơn", anh Th. nói.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho biết, việc kinh bất động sản, nhà ở tại phố cổ Hội An diễn ra sôi động trong nhiều năm qua. Đặc biệt, khi Hội An ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới, hấp dẫn ngày càng đông du khách. Do đó, các nhà đầu tư đều nhìn thấy được lợi thế thương mại lớn khi kinh doanh trong các không gian nhà phố cổ.

Theo ông Thủy, nhiều doanh nghiệp thuê nhà mở cửa hàng kinh doanh ở phố cổ Hội An không phải để tìm lợi nhuận, hoặc tạo dòng tiền mà có thể vì đầu tư thương hiệu, mở rộng địa bàn, thị trường quốc tế...