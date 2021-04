Nhà đầu tư bất ngờ quay lại 2 khu vực này, giao dịch sôi động trở lại, giá BĐS bắt đầu nhích lên

Ghi nhận cho thấy, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, khó lường trong nước và trên thế giới, tỉnh Kiên Giang vừa chủ động thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa triển khai nhiều giải pháp kích cầu phục hồi, tạo động lực cho ngành du lịch duy trì nhịp độ phát triển. Từ đó cũng kích thích thị trường BĐS phát triển theo.



Chưa kể, gần đây, Phú Quốc, Hà Tiên liên tục đón nhận những thông tin tốt đã tạo nên lực hấp dẫn hút NĐT quay trở lại. Đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường BĐS các khu vực này trở nên sôi động hơn trong vài tháng trở lại đây.

Cụ thể, tại Phú Quốc, thị trường BĐS có thêm động lực khi trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam từ tháng 3/2021. Tìm hiểu cho thấy, nhà đầu tư quay trở lại Phú Quốc đã bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ từ thời điểm này. Trong đó, nhiều chủ đất cũng bắt đầu có động thái nâng giá tăng thêm từ 10-15%.

Theo Hội môi giới BĐS Việt Nam, giá đất tại Phú Quốc đã tăng nhẹ 5-10% so với năm 2020. Trong đó, giá đất nền khu trung tâm Phú Quốc hiện rơi vào khoảng từ 100 triệu đồng tới 400 triệu đồng/m2. Khi lên thành phố, giới đầu tư đang dồn sự quan tâm sang phân khúc đô thị, các dự án đô thị đang chào bán rầm rộ như Meyhome Capital; Sun Grand City New An Thới; Sun Grand city Hillside Residence.

Trong khi đó, tại Hà Tiên cũng xuất hiện những thông tin tích cực về hạ tầng, quy hoạch tác động tâm lý đến tâm lý quay trở lại thị trường của NĐT. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, BĐS Hà Tiên sẽ phát triển chuỗi đảo nhân tạo. Theo Bí thư Thành ủy Tp.Hà Tiên, địa phương đang xin điều chỉnh quy hoạch và mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên từ 1.600ha lên 10.000ha để đủ điều kiện, động lực phát triển kinh tế-xã hội của TP; Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư phát triển 4.500ha các đảo nhân tạo nối dài ra thành phố Phú Quốc và huyện đảo Kiên Hải, phát triển hệ thống cảng biển.

Thành phố này được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ giao thương hàng hóa, du lịch bằng đường bộ, đường biển giữa hai nước Việt Nam-Campuchia và các nước trong khu vực ASEAN.

Đất nền sở hữu lâu dài được NĐT tìm kiếm mạnh

Đến nay, Hà Tiên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, tham gia đầu tư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Hiện nay, TP này có 325 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 16.630 tỷ đồng; có 36 dự án, với tổng vốn đầu tư là 4.441 tỷ đồng, quy mô 780 ha, chủ yếu là các dự án dịch vụ-du lịch, phát triển đô thị. Trong đó có nhiều dự án đã đi vào hoạt động, cụ thể như các dự án Khu đô thị lấn biển, Khu đô thị Du lịch Nam Hà Tiên, Khu dân cư Cửu Long, khu bến cảng, tàu vận tải hành khách Thạnh Thới, siêu thị Coop-mart…

Bên cạnh đó, nơi đây hiện có khoảng 50 nhà đầu tư đến tìm hiểu, đề xuất dự án đầu tư thuộc các nhóm phát triển đô thị, du lịch ven biển và Khu công nghiệp Thuận Yên thu hút nhà đầu tư. Mục tiêu đặt ra tới năm 2025, Hà Tiên sẽ trở thành đô thị loại II và tiếp tục phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch văn hóa-di sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Chính các yếu tố này đang là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, kéo theo tâm lý đầu tư với thị trường BĐS Hà Tiên.

Đánh giá về thị trường BĐS Hà Tiên, các chuyên gia cho rằng, thành phố này còn khá tiềm năng và có dư địa phát triển tốt, đặc biệt là các loại hình BĐS cho du lịch, nghỉ dưỡng. Giá BĐS tại đây vẫn còn khá tốt. Tại các vị trí ven biển được đầu tư hạ tầng bài bản hiện có mức giá phổ biến khoảng 15-20 triệu mỗi m2 đã VAT. Vị trí bên trong có giá mềm hơn tùy khu vực.

Theo báo cáo quý 1/2021 của Hội môi giới BĐS Việt Nam, tình hình BĐS Phú Quốc, Hà Tiên (Kiên Giang) đã có nhiều biển chuyển tích cực trong quý đầu năm. Các NĐT đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ngày càng nhộn nhịp, chủ yếu tập trung vào tìm đất nền đô thị, sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng và tiềm năng sinh lời cao.

Cùng với quy hoạch, hạ tầng đang được chú trọng đầu tư khiến BĐS Kiên Giang được NĐT chú ý

Con theo TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, hiện nay khu vực ĐBSCL nói chung đang đón nhận dòng đầu tư từ hai nhóm khác nhau, một là nhà đầu tư cá nhân và hai là nhà đầu tư có tổ chức. Hiện nơi đây đang có một số điểm sáng để thu hút NĐT như là cơ sở hạ tầng xã hội đang được chú trọng phát triển, dòng di dân đang được cải thiện và dân số lên tới gần 20 triệu dân.

"Các thị trường BĐS nông nghiệp, du lịch và nhà ở được dự đoán sẽ là những điểm sáng trước mắt tại ĐBSCL khi mà nền kinh tế của khu vực tiếp tục tăng trưởng tốt và mạng lưới giao thông ngày càng cải thiện", TS Khương nhấn mạnh.