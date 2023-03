Nhà đầu tư chứng khoán nữ ngày càng tự tin, chủ động tham gia các sản phẩm mới trên thị trường

Tại Talkshow Phố Tài Chính trên VTV8, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ FPT (FPT Capital) đã có những chia sẻ về quan điểm đầu tư của phụ nữ trên thị trường chứng khoán.



BTV Mùi Khánh Ly: P hụ nữ tham gia đầu tư tài chính ngày càng nhiều hơn, vậy theo bà, chất lượng đầu tư của phụ nữ liệu có thua kém nam giới hay không?

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ FPT (FPT Capital)

Ngay tại FPT Capital chúng tôi, qua nghiên cứu trong số khoảng 60% số lượng khách hàng đầu tư là tổ chức và 40% khách hàng đầu tư là cá nhân thì số lượng các nhà đầu tư nữ giới hoặc là doanh nghiệp do nữ giới làm chủ chỉ chiếm khoảng tầm 30% thôi. Tuy nhiên, chất lượng đầu tư và hiệu quả danh mục đầu tư thì thường cao hơn. Khi chúng tôi vừa hoàn thành giai đoạn IPO cho quỹ mới là quỹ ETF-VNX50, một điều rất bất ngờ với chính ngay cả chúng tôi, đó là 93,3% số lượng các nhà đầu tư đã đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn vừa qua đến từ nữ giới và các doanh nghiệp do nữ giới làm chủ. Điều đó cho thấy, các nhà đầu tư nữ hiện nay ngày càng tự tin hơn, chủ động tìm hiểu các sản phẩm đầu tư mới trên thị trường và đặc biệt là các sản phẩm đầu tư mang tính phòng hộ.

N hiều ý kiến đánh giá, trên thế giới thường có những nhà đầu tư huyền thoại là nam giới, hay các chủ doanh nghiệp đình đám cũng là nam giới…còn nữ thì có vẻ ít hơn, tại sao

Tuy không có những tên tuổi lừng lẫy như nam giới, tuy nhiên cũng có những tên tuổi phụ nữ mà khiến cánh mày râu phải thán phục. Ví dụ như là Abigail Johnson một nữ tỷ phú người Mỹ và là chủ tịch kiêm giám đốc của Fidelity Investments , một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, hay là Cathie Wood, Founder kiêm CEO của Ark Invest, đó là những tên tuổi mà tôi nghĩ đã được chứng minh trong làng đầu tư thế giới. Còn quay trở lại với chính người Việt Nam chúng ta thì không thể không nhắc tới những nữ tướng mà đã trở thành huyền thoại với một số những doanh nghiệp lớn như bà Mai Kiều Liên của Vinamilk, bà Nguyễn Thị Nga của Tập đoàn BRG hay là bà Nguyễn Thị Mai Thanh của Tập đoàn REE . Hay chính trong Tập đoàn FPT, dù là nam giới lãnh đạo đang là số động thì không thể không nhắc đến vai trò nổi bật của hai nữ tướng đã là top 20 các founder gần đây, đó là chị Chu Thị Thanh Hà hay là nữ tướng Nguyễn Bạch Điệp. Tôi nghĩ rằng những ví dụ trên cho thấy rằng phụ nữ ngày càng trở nên giỏi giang hơn, xuất sắc hơn trong việc điều hành doanh nghiệp cũng như trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

T rong bối cảnh thị trường tài chính trong và ngoài nước gặp những khó khăn nhất định như lãi suất cao, lạm phát chưa thực sự thuyên giảm…. theo đánh giá của bà, nhà đầu tư nữ giới đã và đang trải qua giai đoạn này như như thế nào?

Tại quỹ chúng tôi, có hai cổ đông lớn nhất đó là cổ đông SBI Holdings đến từ Nhật Bản và cổ đông thứ hai là Tập đoàn FPT, một đặc điểm chung của hai cổ đông này đều là những cổ đông đặt lên trên cao nhất đó chính là việc kiểm soát rủi ro, do vậy thì trong giai đoạn biến động vừa qua thì có thể nói là FPT Capital gần như là không bị ảnh hưởng. Trong số các khách hàng của FPT Capital, chỉ có khoảng 30% khách hàng là nữ giới hoặc là doanh nghiệp do nữ giới làm chủ, nhưng một đặc điểm là nữ giới thường thận trọng, phân tích tỉ mỉ. Ngoài ra, trước khi mà quyết định đầu tư họ cân nhắc rất kỹ. Chính vì vậy khi thị trường biến động thì sự dao động của họ thì thường ít hơn so với nam giới. Và họ đa phần là những khách hàng dài hạn, chọn cổ phiếu của những doanh nghiệp hàng đầu, có tỷ lệ dự trữ tiền mặt cao, ít nợ vay hoặc những doanh nghiệp có trả cổ tức tiền mặt hàng năm đều đặn. Chính vì thế, dù trong trường hợp thị trường biến động mạnh, gần như là danh mục của họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Bà đánh giá năm nay nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng sẽ như thế nào?

Chúng ta đã đi qua được hai tháng của năm 2023 và vẫn tiếp tục chứng kiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bên cạnh vấn đề hạt nhân vẫn đang bỏ ngỏ. Vừa qua World Bank đã công bố báo cáo về dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP toàn cầu. Theo đó, số liệu đã thấp hơn rất nhiều so với số liệu công bố hồi tháng 6/2022, tỷ lệ đang là 1,7% dự báo cho năm 2023 thay thế cho mức 3% đã công bố trước đó. Điều này cho thấy rằng 2023 là một năm thật sự rất khó đoán với nhiều ẩn số đến từ trong và ngoài nước như là lạm phát, lãi suất tăng cao…Tuy nhiên, không thể không nói đến kinh tế Việt Nam vẫn có những điểm sáng nhất định trong năm 2023. Ví dụ như là việc Trung Quốc đã mở cửa trở lại, việc này sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, tăng doanh thu dịch vụ. Ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng, Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ, cơ cấu dân số vàng. Bên cạnh đó là kỳ vọng nâng hạng thị trường vào năm 2025 có thể thúc đẩy nhà đầu tư nước ngoài tham gia sớm vào thị trường Việt Nam. Theo tôi là trong nguy có cơ, tôi vẫn tin tưởng rằng năm 2023 chúng ta tuy không quá lạc quan nhưng cũng không quá bi quan, có thể đến nửa sau năm 2023 sẽ tốt hơn. Và nếu trong trường hợp những nhà đầu tư nào có thể nắm bắt được thời cơ này có thể được hưởng trái ngọt vào cuối năm.

Và những khó khăn kể trên liệu có làm ảnh hưởng đến việc nữ giới tham gia trên thị trường tài chính hay không?

Tôi nghĩ rằng có nhiều điều còn khó khăn hơn mà phụ nữ chúng ta đều không lùi bước. Năm 2022 đã rất nhiều biến động mạnh, mà chúng ta còn không lùi bước, thì năm 2023 tôi nghĩ mọi người sẽ mang theo tinh thần lạc quan để có thể tiếp tục ý chí của người phụ nữ thời đại mới, chủ động đón nhận và chủ động đầu tư vào những sản phẩm mà mình hiểu biết và chắc chắn là hưởng trái ngọt về đường dài.