Nhà đầu tư chứng khoán sắp giao dịch xuyên trưa, bán cổ phiếu T0

14-08-2025 - 15:06 PM | Thị trường chứng khoán

VN-Index không chỉ lập đỉnh mới hướng tới mốc 1.650 điểm, nhà đầu tư sắp được giao dịch xuyên trưa, bán cổ phiếu khi hàng đang về với hệ thống KRX…

Thông tin được TS Tạ Thanh Bình, Thành viên Hội đồng Thành viên và Tổng giám đốc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), chia sẻ tại Hội nghị "Khung pháp lý và giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp", do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (tên viết tắt là ITPC) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức sáng 14-8.

Theo bà Bình, sau khi hệ thống KRX đưa vào vận hành, trung tâm sẽ đưa vào một số sản phẩm giao dịch mới tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia như để giao dịch xuyên trưa hoặc kéo dài thời gian buổi sáng và buổi chiều; bán chứng khoán đang trên đường về - bán cổ phiếu ngay sau khi vừa khớp lệnh mua; giao dịch trong ngày (T0)…

"Hệ thống KRX sẽ cung cấp tất cả những phương thức tiên tiến của thế giới, phù hợp với quy định của cơ quan quản lý trong nước. Thực tế, KRX có thể giao dịch không biên độ như các nước, nhưng cần thêm thời gian. Hiện tại, VN-Index biến động với biên độ 6%-7% ngày cũng đủ khiến nhà đầu tư "đau tim" rồi" - bà Thanh Bình nói. 

Nhà đầu tư chứng khoán sắp giao dịch xuyên trưa, bán cổ phiếu T0- Ảnh 1.

Chứng khoán tiếp tục lập đỉnh mới, hướng tới mốc 1.650 điểm

Trở lại với diễn biến thị trường chứng khoán ngày 14-8, tính đến 13 giờ 30 phút, chỉ số VN-Index chưa dừng đà tăng mạnh khi lên tới 1.637 điểm, tăng hơn 26 điểm so với phiên trước; VN30 tiến sát mốc 1.800 điểm khi leo lên mức 1.788 điểm (+33 điểm) trong khi HNX và Upcom đều tiếp tục đi lên.

Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường chứng khoán, khi giá trị giao dịch trên sàn HoSE xấp xỉ 40.000 tỉ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng thu hút dòng tiền với một loạt cổ phiếu tăng trần như HDB, ACB, VPB, MBB, VAB… 

Nhiều cổ phiếu ở các nhóm ngành khác như chứng khoán, bất động sản, hàng không cũng giao dịch khởi sắc. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp nhưng thị trường vẫn tăng mạnh.

Nhiều nhà đầu tư đã trót bán cổ phiếu ở phiên cuối tuần và đầu tuần rồi, chờ thị trường điều chỉnh nhưng VN-Index lại kéo dài chuỗi tăng điểm. Không ít nhà đầu tư cho biết đã phải mua lại cổ phiếu vì không thể "đứng ngoài" khi thị trường đang tiếp tục đi lên.

Theo Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

Người Lao Động

