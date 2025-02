Nhà đầu tư đang hướng về khu vực này khi hạ tầng liên tục được đầu tư, các ông lớn BĐS có động thái mới

Các ông lớn địa ốc liên tục có động thái mới

Động thái mới từ các “ông lớn” ngay đầu năm 2025 đã “khuấy động” thị trường bất động sản Long An. “Sóng” đầu tư có dấu hiệu dồn về khu vực này khi nơi đây xuất hiện nhiều thông tin tích cực.

Đầu tiên phải kể đến việc một số “siêu dự án” có chuyển động mới. Trong khi nguồn hàng từ quỹ đất khu đô thị tiếp tục được các chủ đầu tư “khai bát” đầu năm tạo nên không khí rục rịch cho thị trường địa ốc.

Mới đây, khu đô thị hơn 3 tỷ USD của Vinhomes - VIG tại Long An công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo quy hoạch, dự án sẽ có trên 7.000 căn nhà liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư với quy mô dân số gần 90.000 người. Toàn bộ khu đô thị này sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Trước dự án này, công ty con của Vinhomes cũng được UBND tỉnh Long An chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường công bố cuối năm ngoái, chủ đầu tư cho biết dự án sẽ được san nền và thi công các hạng mục chính từ đầu năm 2025. Khu đô thị này có thể vận hành từ tháng 2/2028.

Bất động sản Long An có dấu hiệu "tăng nhiệt" đầu năm 2025. Ảnh: Minh họa

Hay, gần đây nhất, Ecopark chính thức ra mắt dự án Eco Retreat quy mô 220ha tại Long An cũng gây chú ý cho thị trường khu vực. Sau thời gian “ấp ủ”, việc đơn vị này bung hàng trong đầu năm 2025 cho thấy kì vọng vào chu kì mới của thị trường.

Bắt nhịp với sức “nóng” đầu năm, một số chủ đầu tư có dự án hiện hữu tại Long An tiếp tục bung sản phẩm ra thị trường “đón đầu” sức cầu. Chẳng hạn, Nam Long đang giới thiệu các sản phẩm biệt thự, dinh thự tại KĐT tích hợp Waterpoint quy mô 355ha ra thị trường. Chủ đầu tư này kèm chính sách bán hàng hấp dẫn, đồng hành cùng người mua nhà ở giai đoạn này. Cụ thể, khách hàng mua biệt thự, dinh thự Park Village sẽ được hưởng chiết khấu lên đến 13%. Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được cho vay hạn mức lên đến 65% giá trị sản phẩm, không lãi suất và ân hạn gốc trong 30 tháng, nhận nhà quý 4/2026. Với khách hàng mua biệt thự, dinh thự The Aqua sẽ được chiết khấu lên đến 10%. Trường trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được cho vay hạn mức 65% giá trị sản phẩm, không lãi suất và ân hạn gốc trong 24 tháng. Khu đô thị này quy mô này đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng và tiện ích nội khu bài bản, nằm gần các trục đường chính kết nối dễ dàng với Tp.HCM và khu lân cận.

Hay, Prodezi Long An tiếp tục mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án LA Home; các sản phẩm shophouse Tân Trụ Royal cũng đang rục rịch mở bán lại đầu năm 2025. Tương tự, dòng sản phẩm đất nền dự án Sài Gòn River Park dự kiến khởi động giai đoạn tiếp theo vào tháng 3/2025, sau khi bán thành công các đợt trước đó....

Như vậy, việc doanh nghiệp địa ốc cùng lúc khởi động dự án đã và đang tạo nhịp tăng tốc ngay đầu năm cho thị trường khu Tây nói chung, Long An nói riêng. Hiệu ứng “ăn theo” các dự án lớn đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực này. Nhóm nhà đầu tư phía Bắc đã rục rịch "săn hàng" ở các dự án pháp lý sạch, đầu tư tiện ích bài bản và chủ đầu tư uy tín.

Hạ tầng “dồn dập” khởi động

Ngoài động thái của các “ông lớn” địa ốc, gần đây thị trường Long An sôi nổi còn nhờ các tuyến hạ tầng liên tục được đầu tư mở rộng.

Sau khi thông xe 2 đoạn tốc Bến Lức – Long Thành thì mới đây Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ cao tốc để thông xe thêm 18,8km tuyến đường này trước ngày 30/4/2025, tiến tới thông xe toàn tuyến (57,1 km) trong năm 2026.

Gần đây nhất, Tp.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường Quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương lên 60m rộng 10-12 làn xe, nối Tp.HCM với Long An. Dự án có chiều dài tuyến 9,62 km, quy mô từ 10 - 12 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỷ đồng; dự kiến được thực hiện giai đoạn 2025 – 2028.

Dự án sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe, cải thiện kết nối giữa Tp.HCM với Long An và các tỉnh miền Tây. Đây cũng là đoạn liên kết nhiều trục đường lớn như đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, cao tốc Tp.HCM - Trung Lương, dẫn vào bến xe Miền Tây.

Hạ tầng trọng điểm được đầu tư "mạnh tay" đã và đang tác động trực tiếp đến bức tranh bất động sản khu vực.

Ngoài ra, tại Long An nhiều trục giao thông mang tính liên kết vùng của tỉnh đã và đang được hình thành như tuyến ĐT 830, đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây; trục động lực kết nối Tp.HCM – Long An – Tiền Giang; Cảng quốc tế Long An và trục hạ tầng giao thông – đô thị kết nối với Tp.HCM; vành đai 3, vành đai 4 Tp.HCM...

Theo Giám đốc Sở GTVT Long An, toàn tỉnh Long An hiện có 82 tuyến đường bộ và 6 trục giao thông động lực kết nối liên vùng là động lực giúp Long An thu hút hàng loạt dự án bất động sản.

Thời gian qua, nhờ liên kết hạ tầng vùng thuận lợi, thị trường bất động sản Long An có nhiều chuyển biến mới về sức cầu. Nhờ có mặt bằng giá tốt hơn Tp.HCM và các khu vực vệ tinh thành phố mà sản phẩm, nhà phố, biệt thự, villa tại đây sức mua vẫn khá tốt. Số liệu Savills mới đây chỉ ra, nhà phố, biệt thự giá trên 30 tỉ đồng/căn chiếm hơn 65% nguồn cung ở Tp.HCM. Giá bán cao và khan hiếm nguồn cung mới tại Tp.HCM đã thúc đẩy nguồn cầu dịch chuyển sang các tỉnh lân cận, trong đó có Long An.

Theo đơn vị này, xu hướng dịch chuyển sẽ tiếp tục diễn biến trong thời gian tới khi hạ tầng ngày càng kết nối thuận lợi. Thời gian gần đây, một số nhóm đầu tư đã ra quân tìm kiếm sản phẩm liền thổ giá tốt tại khu lân cận Tp.HCM khi chứng kiến giá phân khúc này neo cao tại Hà Nội và Tp.HCM. Điều này cho thấy, tâm lý dịch chuyển "ăn theo" quy hoạch, hạ tầng, dự án lớn đã xuất hiện trở lại sau khoảng thời gian nhà đầu tư im ắng nghe ngóng.