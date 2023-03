Nhà đầu tư nên cân nhắc mua những kim loại này nếu có cơ hội giá giảm

Bước sang năm 2023, kỳ vọng việc Trung Quốc dỡ bỏ những biện pháp kiểm soát chống dịch Covid-19 sẽ kéo theo nhu cầu kim loại tăng lên đã khiến thị trường kim loại trở nên sốt nóng, nhưng tiếp nối sau đó là những dữ liệu dưới mức kỳ vọng phát đi từ nền kinh tế này khiến giá đồng loạt thoái trào, và cho đến nay nhu cầu từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục mạnh.

Mua kim loại nào vào lúc này để sẽ có lời? Giám đốc điều hành của Công ty Thụy Sỹ cung cấp bảo hiểm thời tiết - Celsius Pro, ông Jonathan Barratt, gợi ý các nhà đầu tư nên mua đồng và cũng có thể mua lithium nếu có cơ hội (nếu giá giảm). Tuy nhiên, không nên mua quặng sắt, bởi giá kim loại này sắp tới dự báo sẽ giao dịch ở mức 115 đến 110 USD/tấn, tức là thấp hơn khoảng 10 USD so với giá hiện tại, do việc Trung Quốc siết chặt quy định đối với mặt hàng này.

“Dự báo của chúng tôi về năm 2023 và 2024 là: Khi giá đồng giảm xuống, đó là thứ cần được có trên trong danh mục đầu tư của bạn”, với lý do nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu tăng cao trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Đồng là một thành phần quan trọng trong các công nghệ liên quan đến điện, và nói rộng ra, đồng là một mấu chốt trong các dự án chuyển đổi năng lượng.

“Không có đủ nguồn cung cho mặt hàng đồng. Và khi chúng ta xem xét mọi thứ đang diễn ra trong không gian môi trường, năng lượng tái tạo, mọi thứ, thì đồng là một thành phần quan trọng. Vì vậy, bạn nên mua bất cứ lúc nào khi có cơ hội giá giảm”.

Thế giới hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đồng trên phạm vi toàn cầu do áp lực nhu cầu không ngừng gia tăng và nguồn cung ở Nam Mỹ gặp thách thức.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh số bán ô tô điện (EV) vào năm 2021 đã tăng hơn gấp đôi, nâng tổng số xe điện trên toàn cầu lên khoảng 16,5 triệu chiếc. Điều đó có nghĩa là hệ sinh thái EV sử dụng pin sạc sẽ cần phải được đẩy mạnh.

Giá đồng kỳ hạn tham chiếu trên thị trường New York hôm thứ Sáu (3/3) được giao dịch ở mức 4,078 USD/lb, trong khi giá trên sàn London (LME) ở mức 8.956,5 USD/tấn, tăng hơn 8% từ đầu năm đến nay.

Vào tháng 1/2023, giá đồng đã tăng vọt lên mức cao nhất 7 tháng, là 9. 550,5 USD/tấn, do thị trường kỳ vọng kinh tế Trung Quốc hồi phục nhanh sau khi từ bỏ chính sách Zero Covid.

Giá đồng năm 2023 (USD/tấn).

Giá quặng sắt sẽ giảm



Đối với quặng sắt, ông Barratt dự báo kim loại này sẽ giao dịch ở mức 115 đến 110 USD/tấn, thấp hơn gần 10% so với mức hiện tại, với lý do Trung Quốc đưa ra những quy định ngặt nghèo hơn.

Giá quặng sắt năm nay diễn biến rất thất thường. Quặng hàm lượng 62% sắt mới đây nhất được giao dịch ở mức giá 126,8 USD/tấn, trong khi quặng sắt Trung Quốc giao dịch trên sàn Đại Liên ở mức 919 nhân dân tệ (133,15 USD)/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022.

“Tôi nghĩ rằng thời điểm quan trọng mà chúng tôi tập trung theo dõi là những gì các cơ quan quản lý Trung Quốc đang làm tại các cảng về quy định giá cả... và thực tế là họ thực sự không muốn có quá nhiều [quặng sắt] tồn kho tại các cảng,” ông Barratt nói.

Theo vị chuyên gia này, những quy định đó có thể dẫn đến việc lượng quặng lưu trữ ở cảng giảm từ mức cao đầu năm nay là160 triệu tấn xuống 120 triệu tấn.

Trên thực tế, lượng quặng tồn trữ ở các cảng Trung Quốc tuần qua đã giảm 2,23 triệu tấn so với tuần trước đó, xuống còn khoảng 140 triệu tấn.

Trong một phản ứng gần đây khi giá quặng sắt ở Trung Quốc tăng, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cho biết các quy định và việc trấn áp các hoạt động bất hợp pháp sẽ được thực hiện để tăng cường giám sát giá thị trường quặng sắt.

Ông Barratt cho biết: “Kết quả là, chúng ta có thể thấy lượng hàng tồn kho tại các cảng của Trung Quốc giảm đáng kể... điều đó sẽ dẫn tới nhu cầu nhập khẩu quặng vào Trung Quốc giảm theo”.

Sản lượng thép thô toàn cầu giảm cũng có thể góp phần làm giảm giá quặng sắt.

Vivek Dhar, giám đốc nhóm nghiên cứu hàng hóa khai thác và năng lượng của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, mới đây cho biết: “Sản xuất thép là động lực chính thúc đẩy nhu cầu chính với quặng sắt và than luyện cốc”. “Sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng đầu năm nay đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái…. Thực tế đó là do sản lượng thép của hầu hết các nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới đều giảm.”

Sản lượng thép thô thế giới ghi nhận mức giảm 3,3% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, theo Hiệp hội Thép Thế giới.  .

Giá quặng sắt từ đầu năm đến nay (USD/tấn).

Lithium có thể tiếp tục tăng giá



Mặc dù giá lithium đang lao dốc, song các quy định của Trung Quốc cũng đang ảnh hưởng đến giá của lithium, một thành phần chính của pin xe điện. Và đó là lý do khiến ông Barratt dự đoán giá kim loại này sẽ tăng trong thời gian tới.

Trung tâm sản xuất lithium của Trung Quốc nằm tại Yichun, nơi có mỏ khoáng chất lepidolite chứa lithium lớn nhất thế giới, hiện đang trải qua một cuộc điều tra về khai thác trái phép.

“Gần đây, Trung Quốc cũng đã công khai xem xét các vấn đề môi trường đối với ngành công nghiệp [lithium] và điều đó có thể khiến nguồn cung lithium cho thị trường giảm 1/10”, ông Barratt nói

Giá lithium đã giảm xuống thấp nhất 13 tháng (CNY/tấn).

Tham khảo: Cnbc