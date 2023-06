Nhà đầu tư nghỉ dưỡng tìm cơ hội ở những mảnh đất du lịch mới

Tìm cơ hội ở những mảnh đất du lịch mới



Thông tin tích cực về chính sách, pháp lý đã tạo sức bật cho bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc thời gian gần đây. Thêm vào đó, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam đang tăng nhanh, hạ tầng giao thông cải thiện tạo sự dễ dàng cho du lịch, nghỉ dưỡng; độ mở với thương mại quốc tế giúp thúc đẩy các hoạt động công tác, sự kiện, hội nghị… Đây chính là những nền tảng vững chắc để tạo thêm dư địa tăng trưởng cho du lịch nghỉ dưỡng. Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels nhìn nhận, cơ hội vẫn rộng mở với nhà đầu tư nắm bắt tốt các xu hướng, nhu cầu của du khách. Những mô hình mới đáp ứng nhu cầu của tệp du khách trẻ trong nước lẫn quốc tế như: poshtel, khu phức hợp nghỉ dưỡng với tiện ích giải trí, khách sạn dịch vụ chọn lọc, co-living và co-working…

Phân tích kỹ hơn, đại diện Savills cho rằng, các sản phẩm nghỉ dưỡng chú trọng đến yếu tố chăm sóc sức khỏe với nhiều mô hình: khu nghỉ dưỡng kèm hoạt động yoga, trị liệu, khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp lân cận thành phố lớn cũng đáng cân nhắc. Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành đã chia sẻ trong một tọa đàm gần đây rằng nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đang tăng cao. Sống xanh, sống khỏe, sống nhân văn, cá tính trở thành xu hướng và rất phù hợp với cuộc cách mạng bất động sản hiện nay.



Sự xuất hiện những mô hình mới, tiệm cận với khách hàng hiện đại, trẻ trung, biết tận hưởng cùng với đó là sự bão hòa của những thị trường nghỉ dưỡng vốn quen thuộc đã tạo cơ hội cho những thị trường mới nắm bắt cơ hội. Chuyên gia Đặng Huy Phong (Hà Nội) cho biết, theo quan sát của tôi, xu hướng và dòng tiền đang đổ vào các thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng mới mẻ có nhiều tiềm năng phát triển nhưng chưa được tận dụng khai thác, phát huy tối đa.

Dòng tiền đang chảy về đâu?

Hai tuần nay, nhà môi giới kỳ cựu Trần Đức Nam (Đống Đa, Hà Nội) tất bật dẫn khách đi khảo sát đầu tư tại Hà Nam. Theo lý giải của ông Nam, nhà đầu tư ưa thích mảnh đất cửa ngõ thủ đô vì địa phương này đang được đầu tư mạnh về du lịch.

Chưa kể, Hà Nam còn hưởng lợi lớn khi nằm trên cung đường du lịch tâm linh, di sản với cụm địa danh du lịch Tam Chúc - Tràng An - Bái Đính - chùa Hương... Đặc biệt, các hoạt động lễ hội tại khu vực này trải đều quanh năm, nên gia tăng khả năng sinh lời, nhà đầu tư còn có thể linh hoạt khai thác, sử dụng đảm bảo sự chắc chắn cho dòng tiền. Tuy nhiên, vị này cũng lưu ý, nhà đầu tư nên cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm để xuống tiền. Đặc thù bất động sản địa phương cần chọn đúng sản phẩm ở khu vực có vị trí đắc địa, lợi thế hoàn hảo bên cạnh yếu tố tiên quyết là chủ đầu tư có kinh nghiệm, uy tín.

Flamingo Golden Hill Hà Nam được giới đầu tư quan tâm nhờ dư địa vượt trội

Là dự án nghỉ dưỡng tiên phong theo mô hình mới, Flamingo Golden Hill (Hà Nam) đang gây sốt cộng đồng đầu tư. Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 21A, thị trấn Ba Sao (Kim Bảng, Hà Nam), Flamingo Golden Hill chỉ cách Hà Nội 45 phút lái xe. Đặc biệt nằm đối diện ngôi chùa lớn bậc nhất thế giới Tam Chúc, dự án còn kết nối dễ dàng tới các địa danh du lịch nổi tiếng như Tràng An, chùa Bái Đính, Địa Tạng Phi Lai Tự, chùa Hương… chính là khoản đầu tư lý tưởng, hút khách nghỉ dưỡng hàng đầu. Đây cũng là dự án tiên phong tại Hà Nam chủ đầu tư mang đến mô hình nghỉ dưỡng đa công năng mới, "all in one" - tất cả trong một, bao gồm: du lịch lịch sử văn hóa; du lịch sức khỏe chữa lành; du lịch lễ hội; du lịch sinh thái và du lịch giải trí, nghỉ dưỡng.



Sau những thành công của các dự án như Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cat Ba Resorts, Flamingo Hải Tiến, Flamingo Tân Trào; Flamingo Golden Hill Hà Nam chính là "ngôi sao mới" khẳng định uy tín, tiềm lực dồi dào của chủ đầu tư Flamingo Holdings. Dự án này còn là minh chứng điển hình cho khả năng tiên phong khai phá những vùng đất du lịch còn đang "ngủ quên" từ chủ đầu tư giàu kinh nghiệm.

