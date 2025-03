Nhà đầu tư Trung Quốc rời ghế cổ đông lớn của Bảo Minh

Firstland Company Limited (Hong Kong, Trung Quốc) đã có báo cáo gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty CP Bảo Minh (MCK: BMI) về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, ngày 26/2, Firstland Company Limited đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng 30.000 cổ phiếu BMI, qua đó giảm sở hữu từ gần 6,65 triệu cổ phiếu, tương đương 5,0123% về còn khoảng 6,62 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,9897% vốn BMI.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/2, cổ phiếu BMI đứng tại mức giá 21.950 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, Firstland có thể đã thu về khoảng 660 triệu đồng từ việc bán bớt cổ phiếu BMI.

Sự thay đổi này khiến Firstland không còn là cổ đông lớn tại Tổng Công ty CP Bảo Minh.

Được biết, Firstland Company Limited trở thành cổ đông lớn tại Bảo Minh từ năm 2014 sau khi mua lại hơn 4,25 triệu cổ phiếu BMI từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, nâng sở hữu lên 5,63%.

Sau khi Firstland Company Limited rời "ghế" cổ đông lớn, Bảo Minh còn 2 cổ đông lớn gồm: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC (50,7%) và AXA SA (16,65%).

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2024, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở mức hơn 1.285,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 43 tỷ đồng, giảm tới 42,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của phía doanh nghiệp, lãi ròng quý cuối năm 2024 giảm là do doanh thu thuẩn hoạt dộng kinh doanh bảo hiểm dù có tăng so với với cùng kỳ, tuy nhiên tổng chi phí phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại tăng cao, kết quả là lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm hơn 27,9 tỷ động so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính cũng giảm gần 11 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế sụt giảm như nêu trên.

Lũy kế cả năm 2024, Bảo Minh ghi nhận doanh thu đạt 5.122,7 tỷ đồng, tăng 8,5%. Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh do chi phí bồi thường sức khỏe cao bất thường, cùng với các khoản dự phòng bồi thường thiệt hại phát sinh từ Bão Yagi khiến lợi nhuận trước thuế giảm 27,5% so với năm trước, về mức 272,7 tỷ đồng. Lãi ròng năm 2024 của Bảo Minh đạt gần 237,7 tỷ đồng.