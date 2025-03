Nhà máy điện khí tỷ đô của Việt Nam đón tin nóng: Hé lộ 2 ông lớn cung cấp "nhiên liệu vàng" suốt 25 năm

Tin mới cho dự án nhà máy điện khí đầu tiên của Việt Nam

Gần một tháng kể từ khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 thành công hòa lưới điện quốc gia với công suất thử nghiệm đạt 50 Megawatt vào ngày 5/2, dự án nhà máy điện khí đầu tiên của Việt Nam vừa đón tin mới.

Cụ thể, dự án này - bao gồm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 có tổng công suất 1.500 đến 1.600 Megawatt - sẽ được Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cung cấp nhiên liệu chính là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho toàn bộ quá trình vận hành thương mại trong 25 năm kể từ năm 2025, PV GAS thông báo ngày 2/3.

Theo kế hoạch, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 (đặt tại Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) sẽ chính thức đi vào hoạt động thương mại lần lượt vào tháng 7/2025 và tháng 10/2025.

Như vậy, PV GAS và PV Power sẽ là 2 nhà cung cấp khí LNG cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 vận hành từ năm 2025 đến 2050.

Kho LNG Thị Vải (thuộc PV GAS) được xem là "trái tim" của hoạt động cấp khí LNG phục vụ sản xuất điện và công nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh: PV GAS

Các chuyên gia đánh giá, cả hai nhà máy điện khí đầu tiên của Việt Nam với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD (hơn 35.000 tỷ đồng) này hứa hẹn sẽ tạo "cú hích" lớn cho nước ta trong vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng khi bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Không chỉ góp phần đảo bảo an ninh năng lượng quốc gia, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 còn tạo tiền đề để phát triển chuỗi dự án điện khí LNG trong Quy hoạch Điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 như Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 năm 2021.

PV GAS cho biết, Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là công trình trọng điểm quốc gia; đồng thời là dự án điện khí LNG duy nhất trong số 13 dự án sản xuất điện khí LNG theo Quy hoạch điện VIII được triển khai đầu tư và vận hành đúng tiến độ.

LNG "đắt hàng" như thế nào trên toàn cầu?

Hơn 500 tỷ mét khối LNG được giao dịch mỗi năm trên toàn cầu, tính từ năm 2021 đến nay. Riêng năm 2023, con số này là 549 tỷ mét khối LNG. Mỹ đang là quốc gia xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới.

Dữ liệu kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cập nhật mới nhất hôm 26/2 cho thấy, vào tháng 1/2025, giá LNG là 14,126 USD cho một triệu BTU. Con số này thể hiện mức tăng so với cùng kỳ năm trước.

[Triệu BTU (MMBTU) là đơn vị năng lượng thông thường của Mỹ. Ví dụ, 1 triệu BTU được viết là 1 MMBTU].

Mức giá của LNG cho mỗi MMBTU. Nguồn: FRED

Trong bài phân tích ngày 20/2/2025, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới J.P. Morgan của Mỹ đã gọi khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là nhiên liệu chuyển tiếp và nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Bằng cách thay thế các nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm khác, LNG có thể giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu trong hành trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) trong khi năng lượng tái tạo đang được mở rộng quy mô.

“Quá trình chuyển đổi năng lượng là một quá trình kéo dài hàng thập kỷ, nếu không muốn nói là hàng thế hệ. Khi nghĩ về hành trình chuyển đổi, việc chuyển đổi từ than sang khí đốt là giải pháp thực tế nhất để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong tương lai gần, đồng thời vẫn tôn trọng quyền phát triển của các quốc gia đang thiếu năng lượng” - Shikha Chaturvedi, Giám đốc Chiến lược Khí đốt tự nhiên và Khí đốt tự nhiên lỏng toàn cầu tại J.P. Morgan cho biết.

Tàu chở nhiên liệu LNG cập bến cảng. Ảnh: Felix Cesare via Getty Images.

J.P. Morgan Research đưa ra dự báo công suất cung cấp LNG toàn cầu sẽ tăng khoảng 350 tỷ mét khối vào năm 2030 - tăng khoảng 54% so với mức năm 2024, chủ yếu do công suất hóa lỏng tăng từ Bắc Mỹ và Qatar.

"Gã khổng lồ tài chính Mỹ" tiếp tục dự báo, Mỹ sẽ là nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới với khả năng sản xuất hơn 1/3 nguồn cung LNG toàn cầu vào năm 2030. Xếp sau Mỹ là Qatar và Úc.

Những tiến bộ trong quy trình thủy lực cắt phá đã đưa Mỹ trở thành nhà sản xuất khí đốt tự nhiên (NG) lớn nhất thế giới. Nhờ công nghệ và khả năng vận chuyển xuyên lục địa, Mỹ trở thành nhà xuất khẩu NG hóa lỏng (gọi là LNG) lớn nhất thế giới.

"Quốc gia này đã đi từ việc sản xuất LNG hiệu quả bằng 0 vào năm 2015 lên 86 triệu tấn vào năm 2023, với nhiều dự án đang trong các giai đoạn xây dựng khác nhau đang được tiến hành", Tarek Hamid, người đứng đầu Nghiên cứu tín dụng doanh nghiệp Bắc Mỹ tại J.P. Morgan cho biết.

Các tank chuyên dụng lưu trữ LNG. Ảnh minh họa: J.P. Morgan

Nền tảng dữ liệu Statista của Đức cho biết, trong nhiều năm, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai trong những quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới. Những năm gần đây, thế giới chứng kiến sự tăng trưởng đột phá về khối lượng nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm 2023, Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất, với con số hơn 97,8 tỷ mét khối.

Vậy vì sao LNG "đắt hàng"?

- Xét về mức độ hiệu quả năng lượng: Nhờ bộ đôi thiết bị công nghệ hiện đại công với LNG giúp cho một nhà máy điện khí tối ưu hàm lượng năng lượng của LNG. Điều này giúp nhà máy đó sử dụng ít nhiên liệu hơn trên mỗi đơn vị năng lượng được tạo ra.

- Xét về tính bền vững, thân thiện môi trường:

LNG nổi tiếng với đặc tính đốt cháy sạch hơn so với các nhiên liệu hóa thạch truyền thống (như than và dầu). Nó làm giảm phát thải khí nhà kính, lưu huỳnh đioxit và các hạt vật chất khác.

Cụ thể, sản xuất điện bằng LNG thải ra ít hơn khoảng 40% lượng CO2 so với nhà máy điện chạy bằng than đá và ít hơn khoảng 30% so với nhà máy điện chạy bằng dầu mỏ. Nó làm giảm đáng kể tới 90% lượng khí thải oxit nitric (NO) và nitơ dioxit (NO2), từ đó góp phần bảo vệ môi trường và giảm ô nhiễm không khí.

Tham khảo: PV GAS, J.P. Morgan, Statista