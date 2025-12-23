Nhà máy Khóa Huy Hoàng được vinh danh tại Artchitecture Masterprize 2025

Khóa Huy Hoàng ghi dấu ấn quốc tế tại Architecture MasterPrize 2025

Ngày 16/12/2025, Công ty Khóa Huy Hoàng chính thức được xướng tên tại giải thưởng Architecture MasterPrize (AMP) 2025, hạng mục Industrial Architecture (Kiến trúc công nghiệp) với dự án Nhà máy 3 Khóa Huy Hoàng, tọa lạc tại Khu Công nghiệp Quang Minh (Hà Nội), có tổng diện tích gần 40.000 m².

Architecture MasterPrize (AMP) là giải thưởng kiến trúc thường niên uy tín, được bảo trợ bởi Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ, nhằm tôn vinh những công trình xuất sắc trong các lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nội thất, cảnh quan và kiến trúc công nghiệp. Trong giới chuyên môn, AMP được đánh giá là một trong 5 giải thưởng danh giá nhất thế giới, thường được ví như "Grand Slam của ngành kiến trúc".

Hiệu ứng Ziczac điểm nhấn độc đáo của tòa nhà

Dự án Nhà máy Khóa Huy Hoàng được tuyển chọn bởi Hadir AI Koshta và thiết kế bởi Baumschlager Eberle Architekten (Áo) - văn phòng kiến trúc quốc tế danh tiếng, nổi bật với triết lý kiến trúc bền vững, tối ưu năng lượng và đề cao yếu tố con người trong không gian sản xuất.

Công trình công nghiệp hiện đại gắn với tư duy phát triển bền vững

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô và hình khối kiến trúc, Nhà máy Khóa Huy Hoàng được Hội đồng Architecture MasterPrize đánh giá cao nhờ cách tiếp cận kiến trúc công nghiệp gắn liền với phát triển bền vững và giá trị nhân văn.

Công trình được quy hoạch khoa học, tận dụng hiệu quả ánh sáng tự nhiên và thông gió, tối ưu luồng di chuyển trong sản xuất, đồng thời đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, thân thiện cho người lao động. Đặc biệt, nhà máy đã đạt chứng nhận LEED Gold – tiêu chuẩn công trình xanh hàng đầu thế giới do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) cấp, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, quản lý tài nguyên và chất lượng môi trường làm việc.

Kiến trúc công nghiệp gắn với con người & môi trường

Việc một nhà máy sản xuất công nghiệp tại Việt Nam đồng thời đạt LEED Gold và được vinh danh tại Architecture MasterPrize cho thấy một xu hướng phát triển mới: công nghiệp không chỉ hướng đến hiệu quả vận hành, mà còn song hành cùng trách nhiệm môi trường và con người.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận tin vui, Đại diện Công ty Khóa Huy Hoàng cho biết:

"Mục tiêu lớn nhất khi xây dựng nhà máy không nằm ở danh hiệu, mà ở việc kiến tạo một không gian sản xuất chuẩn mực, bền vững, tử tế với con người và môi trường. Vì vậy, cảm xúc lớn nhất của tôi không phải là tự hào cá nhân, mà là niềm vui và sự hạnh phúc khi những nỗ lực âm thầm của cả một tập thể - từ đội ngũ kiến trúc sư, tổng thầu đến chủ đầu tư - đã được ghi nhận một cách xứng đáng. Đây là một cột mốc đáng nhớ, không phải để khoe, mà để biết ơn hành trình đã đi qua và những con người đã cùng nhau làm nên điều đó."

Thành tựu kiến trúc xanh - nền tảng cho sự công nhận quốc tế

Thành công tại AMP 2025 càng trở nên ý nghĩa khi dự án được triển khai trên nền tảng một nhà máy đạt chuẩn LEED Gold, khẳng định cam kết phát triển bền vững và sản xuất xanh của Khóa Huy Hoàng không chỉ ở định hướng, mà trong thực tiễn vận hành.

Từ nhà máy Việt Nam đến tiêu chuẩn quốc tế

Bên cạnh giá trị kiến trúc, nhà máy còn là biểu tượng cho chiến lược dài hạn mà doanh nghiệp theo đuổi: tối ưu hóa năng lượng, giảm phát thải, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và xây dựng môi trường làm việc an toàn, chất lượng cho người lao động. Những yếu tố này không chỉ đáp ứng tiêu chí của Architecture MasterPrize, mà còn phản ánh tư duy phát triển bền vững của một thương hiệu Việt đang từng bước tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

Việc Nhà máy Khóa Huy Hoàng được vinh danh tại Architecture MasterPrize 2025, đồng thời đạt chứng nhận LEED Gold, không chỉ là một thành tựu về kiến trúc, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực, tầm nhìn và tư duy phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Từ một công trình công nghiệp, Khóa Huy Hoàng đã kể câu chuyện về kiến trúc xanh - sản xuất hiện đại - giá trị nhân văn, qua đó góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Việt và mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng đề cao các tiêu chí xanh và phát triển bền vững.

Thông tin doanh nghiệp:

Công Ty TNHH Khóa Huy Hoàng

Địa chỉ: Lô 38D, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0868585964

Đơn vị thiết kế:

Công ty Baumschlager Eberle Architekten (BEA)

Bản quyền hình ảnh:

Sản xuất bởi Trieu Chien