Nhà phố 'tự làm mát' con gái xây dành tặng bố mẹ

Vị trí ngôi nhà nằm trong một con hẻm khá nhỏ ở thành phố Mỹ Tho (cũ), tuy nhiên ngôi nhà may mắn với phần diện tích rộng hơn so với những ngôi nhà khác. Việc phân bổ cấu trúc không gian trong ngôi nhà hướng đến sự đơn giản nhất, chỉ cần đủ chỗ cho không gian sử dụng, những khoảng trống thông tầng kết nối, lấy sáng, đối lưu gió và cây xanh.

Mặt bằng ngôi nhà được kiến trúc sư bố trí theo cao độ sàn lệch tầng để ước lượng khoảng cách các không gian với nhau. Không cố định riêng lẻ bởi những bức tường cho các không gian phòng ốc mà được mở tối đa bằng những mảng cửa lớn, những ô trống thông tầng ở vị trí giữa nhà và cuối nhà, giúp hình thành những mảng xuyên sáng vào nhà theo thời gian thay đổi trong ngày.

Ngôi nhà gần như không cần sử dụng những thiết bị khi nóng, bởi sự đối lưu gió trong không khí và những luồng gió chạy xuyên phòng ở các trục thông tầng, vị trí giữa, sau nhà và mặt tiền luôn là điểm di chuyển của hướng gió.

Không gian kết thúc bằng một hệ cầu thang lên tầng sân thượng, vị trí giao thông trên trục cầu thang được bố trí những chậu cây xanh giúp gia chủ kết nối với thiên nhiên hơn khi di chuyển.