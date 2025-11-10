Nhà riêng trăm tỷ, rộng 800m² của Khánh Thi - Phan Hiển

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi đình đám của làng dancesport Việt, được ngưỡng mộ không chỉ vì mối tình bền chặt mà còn bởi những thành tích xuất sắc trên sàn đấu. Cả hai đã cùng nhau chinh phục nhiều danh hiệu kiện tướng, khẳng định tên tuổi và tài năng trong làng thể thao khiêu vũ. Nhờ sự nghiệp thành công và nỗ lực không ngừng, cặp đôi đã tích lũy được khối tài sản đáng nể, trong đó nổi bật là không gian sống rộng tới 800m² tại TP.HCM. Ngôi nhà này vừa sang trọng vừa rộng rãi, thể hiện rõ gu sống tinh tế và phong cách hiện đại của Khánh Thi - Phan Hiển.

Tổ ấm của Khánh Thi - Phan Hiển tọa lạc ngay mặt tiền một con đường sầm uất ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Vợ chồng kiện tướng dancesport tận dụng không gian tầng dưới để mở trung tâm dạy khiêu vũ, trong khi các tầng trên là khu sinh hoạt của đại gia đình. Ngôi nhà vừa toát lên vẻ sang trọng hiện đại, vừa sở hữu thiết kế tiện nghi và ấm cúng, thể hiện rõ gu sống tinh tế của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển.

Toàn cảnh cơ ngơi của Khánh Thi - Phan Hiển

Vào dịp Tết, khu vực cửa ra vào được Khánh Thi bày trí nhiều chậu hoa để tô điểm màu sắc

Khánh Thi khi giảng dạy ở trung tâm mở tại nhà riêng

Không gian sống bên trong của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển được bao phủ bởi tông trầm ấm áp. Có thể thấy cặp đôi trưng bày rất nhiều khung ảnh trong nhà

Không gian bếp hiện đại, tiện nghi với hệ tủ bếp màu xám nhạt

Một trong những không gian nổi bật nhất trong tổ ấm của Khánh Thi - Phan Hiển chính là khu sân vườn rộng rãi. Ngập tràn ánh sáng tự nhiên và được tô điểm bởi nhiều cây xanh, khu vực này không chỉ mang lại cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên giữa lòng phố thị mà còn trở thành background lý tưởng cho vợ chồng kiện tướng dancesport tiện lợi set up quay, chụp hình ngay tại nhà.

Khu vực sân vườn gây choáng ngợp với vô số cây cảnh xanh mướt

Đây là không gian lý tưởng để gia đình Khánh Thi - Phan Hiển "check-in" ngay tại nhà.

