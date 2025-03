Nhà sản xuất Việt thành lập năm 1976 sắp bán ô tô mới: Đi 400km/sạc, giá 400 triệu mà trông như xe 4,5 tỷ

Mới đây, trang chủ của Wuling EV Việt Nam đã xuất hiện thêm ba mẫu xe hoàn toàn mới. Đây đều là những mẫu xe mà đơn vị phân phối nhiều lần cho biết sẽ sớm bán ra tại Việt Nam, thậm chí cũng đã chia sẻ mức giá dự kiến của các xe này.

Các xe mới xuất hiện trên trang chủ của Wuling EV Việt Nam gồm Baojun E100, Baojun YEP, và Baojun YEP Plus. Trong các mẫu xe này, Baojun YEP Plus là mẫu xe có kích thước và giá bán cao nhất trong 3 xe vừa được thêm vào.

Baojun YEP Plus có nhiều khả năng được bán ra tại Việt Nam ngay trong năm nay.

Baojun YEP Plus thực chất được phát triển lên từ Baojun YEP - là mẫu xe thuộc phân khúc mini car. Đây cũng là lý do vì sao Baojun YEP Plus có thiết kế vuông vức, khối hộp thường thấy trên các mẫu xe SUV.

Thực tế, hình dáng tổng thể bên ngoài của xe được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với mẫu SUV cao cấp Land Rover Defender 110 đang có giá bán tham khảo tại Việt Nam từ khoảng 4,5 tỷ đồng. Khu vực phía bánh sau là nơi có thể thấy rõ nhất điểm giống nhau giữa hai xe.

Nội thất Baojun YEP Plus.

Theo thông số nhà phân phối này cung cấp, Baojun YEP Plus có kích thước DxRxC lần lượt là 3.996 x 1.760 x 1.726 (mm), và chiều dài cơ sở là 2.560 mm. Với kích thước này, Baojun YEP Plus thuộc phân khúc xe gầm cao hạng A, tương tự như KIA Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize.

Mẫu xe Kích thước (DxRxC mm) Chiều dài cơ sở (mm) Baojun YEP Plus 3.996 x 1.760 x 1.726 2.560 Toyota Raize 4.030 x 1.710 x 1.605mm 2.525 Hyundai Venue 3.995 x 1.770 x 1.645 2.500 KIA Sonet 4.120 x 1.790 x 1.642 2.500

Baojun YEP Plus khá nặng so với các mẫu xe cùng phân khúc; trong khi các mẫu xe đối thủ có trọng lượng từ khoảng 1 tấn đến gần 1,2 tấn, Baojun YEP Plus nặng tới hơn 1,3 tấn.

Trọng lượng của Baojun YEP Plus lớn hơn các mẫu xe đối thủ do có mang pack pin có dung lượng khoảng 41,9 kWh. Pack pin này lưu trữ đủ năng lượng cho xe đi tối đa khoảng 401 km; xe có thể sạc đầy trong khoảng 9 tiếng với nguồn điện xoay chiều (AC), hoặc trong 4 tiếng nếu sử dụng sạc nhanh với nguồn điện một chiều (DC).

Baojun YEP Plus có kích thước ngang các mẫu xe gầm cao hạng A.

Trên thực tế, Baojun YEP Plus là sản phẩm do liên doanh SAIC - General Motors - Wuling (Trung Quốc) phát triển và sản xuất. Liên doanh này cũng là đơn vị phát triển và sản xuất Wuling Mini EV.

Tại Việt Nam, TMT Motors là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối các xe của SAIC - General Motors - Wuling. Đầu năm 2025, TMT Motors cũng đã tiết lộ giá bán dự kiến của loạt 3 mẫu xe điện mới; riêng với Baojun YEP Plus, đơn vị này cho biết sẽ tung ra thị trường 2 phiên bản có giá lần lượt là 409 triệu đồng và 449 triệu đồng.

Baojun YEP Plus xuất hiện trên trang chủ của đơn vị phân phối.

TMT Motors tiền thân là "Công ty Vật tư thiết bị cơ khí giao thông vận tải", trực thuộc Cục Cơ khí của Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập vào năm 1976.

TMT Motors từ lâu đã là một trong các đơn vị lắp ráp xe tải uy tín tại Việt Nam, thường được biết đến với tên TMT Motors Cửu Long. Trước khi chính thức bước chân vào mảng xe con, TMT Motors đã lắp ráp các loại xe tải, xe van mang các thương hiệu như Tata, DFSK, Sinotruk, hay Howo tại nhà máy lắp ráp có công suất khoảng 40.000 xe/năm tại Văn Lâm, Hưng Yên.

Với xe Wuling, TMT Motors có nhà máy lắp ráp cũng đặt tại Văn Lâm, Hưng Yên; công suất của nhà máy này lên tới 60.000 xe mỗi năm. Hiện chưa rõ TMT Motors có kế hoạch lắp ráp 3 mẫu xe điện mới hay không.