Nhà sáng lập công ty fintech trị giá 1,7 tỷ USD tiết lộ bí quyết thành công: Nghe thì đơn giản nhưng rất khó thực hiện

Chia sẻ về bí quyết thành công, nhà sáng lập Monzo khuyên những người trẻ tuổi học viết code vì "nó mở đường cho một sự nghiệp được trả lương thực sự tốt cho phần còn lại của cuộc đời và cũng là bước tiến quan trọng để khởi nghiệp".



Tuy nhiên, điều cơ bản hơn mà Blomfield chi sẻ chính là "thực sự, thực sự quyết tâm và kiên cường". Khi nhìn thấy một vật thể bất động, hãy tìm ra những cách để vượt qua nó, dù đi vòng, đi lên trên hay đi phía dưới hay thậm chí là xuyên thẳng qua nó. "Về cơ bản, không biết mệt mỏi là yếu tố dự báo thành công lớn nhất và cũng là duy nhất", Blomfield nhấn mạnh.

Nhìn lại quá khứ, Blomfield thừa nhận mình có một chút kiêu ngạo khi nghĩ rằng Monzo có thể vượt qua được các ngân hàng truyền thống khi anh và những người đồng sáng lập chính thức giới thiệu nó năm 2015. Tuy nhiên, chính điều đó đã mang lại cho anh quyết tâm để theo đuổi startup của mình.

Monzo là một trong vài startup được gọi là kỳ lân ở Anh. Trong lần gọi vốn gần nhất vào năm 2020, công ty này được định giá 1,72 tỷ USD, giảm 40% so với mức định giá một năm trước đó. Tuy nhiên, vấn đề không bắt nguồn từ hoạt động của doanh nghiệp mà do sự không chắc chắn mà đại dịch Covid-19 gây ra.

"Nếu tôi biết về những khó khăn mà mình phải vượt qua, có lẽ tôi sẽ không bao giờ bắt đầu. Nhưng tôi không biết điều đó nên tôi rất tự tin, rất ngây thơ và chỉ cho rằng mình có thể vượt qua được hết", Blomfield chia sẻ. Càng về sau, Blomfield càng cảm thấy tự tin hơn nhưng đó là sự tự tin được tôi luyện qua những thất bại và đúc kết kinh nghiệm.

Blomfield tin rằng xuất thân từ một nền tảng tốt giúp anh tự tin và có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp của mình. Ví dụ anh đã từ chối công việc tư vấn tại Công ty McKinsey chỉ vài ngày trước khi bắt đầu làm việc ở đó. Lý do của Blomfield là việc anh nhận được lời mời từ công ty thanh toán có tên GoCardless.

"Tôi nghĩ rằng tôi thực sự bốc đồng. Tôi đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng chúng lại thực sự tốt cho tôi. Tôi nghĩ đó là sự may mắn", Blomfield chia sẻ và nói rằng mình lớn lên ở Vương quốc Anh và được tiếp cận một nền giáo dục tốt. Anh từng học luật ở trường Oxford.

Bản thân Blomfield cũng nói rằng anh cảm thấy mình có thể chấp nhận rủi ro bởi an có một "tấm lưới an toàn". Tuy nhiên, anh cũng cho rằng rất ít người trẻ ở Vương quốc Anh, có xuất thân tương tự mình với những hỗ trợ tuyệt vời từ gia đình, dám chấp nhận rủi ro. Thay vào đó, họ chọn những nghề nghiệp khá an toàn như về luật hoặc làm tư vấn.

Tom Blomfield từ chức giám đốc điều hành của Monzo vào năm 2020 và sau đó tuyên bố rời công ty vào tháng Giêng năm 2021.