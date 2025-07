Nhà thơ Trần Đăng Khoa gửi “tâm thư” tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tiết lộ 1 sản phẩm cực tâm đắc

Sản phẩm này là xe máy điện VinFast.

Trưa nay, trên trang Facebook cá nhân, nhà thơ Trần Đăng Khoa (người nổi tiếng là "thần đồng thơ" từ khi mới 7, 8 tuổi) chia sẻ bài đăng gây chú ý, với nhan đề "Hoan hô ông Phạm Nhật Vượng và bà Thủy - Chủ tịch VinFast toàn cầu".

Nhà thơ nổi tiếng chia sẻ niềm vui khi chiếc xe điện VinFast, một sản phẩm do công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập đã giúp ông vượt qua được nhiều chỗ ngập trên phố Hà Nội và đến nơi cần đến an toàn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa viết trên trang cá nhân: "Sáng nay, tôi họp trên Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và khi về thì trời bắt đầu mưa. Nhân vừa sắm được cái áo mưa mới, tôi quyết định đi về xuyên mưa. Kể chuyện này mới thấy thời tiết nắng mưa ở Việt Nam rất "tàn bạo". Tôi ở Nga 7 năm, trải qua nhiều cơn mưa nhưng chỉ cần một cái ô là an toàn. 7 năm ở Nga tôi không nghe thấy tiếng sấm. Nhưng mưa của ta thì nón mũ ô hay cả áo mưa hiện đại cũng bằng không. Tôi ướt từ đầu đến chân. Ướt sũng như lội dưới sông lên.

Hà Nội sau một trận mưa lớn kéo dài, phố cũng thành sông. Nhiều xe ô tô, xe máy, xe điện chết máy la liệt trên phố nhưng chiếc xe điện VinFast của tôi vẫn xé nước lao qua các điểm ngập vù vù. Có chỗ ngập gần hết bánh xe nhưng xe vẫn không sao cả. Hoan hô ông Phạm Nhật Vượng, hoan hô bà Thuỷ - Chủ tịch VinFast toàn cầu. Rất xứng đáng với thương hiệu, xứng đáng "tiền nào của nấy".

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo độc giả yêu mến văn chương.

Mỗi ngày người Việt mua gần 200 chiếc

Xe máy điện VinFast có nhiều phân khúc, thiết kế độc đáo, đa dạng lựa chọn cho người dùng. Ảnh: VinFast

Trên thực tế, không riêng nhà thơ Trần Đăng Khoa, trong thời gian qua, nhiều mẫu xe máy điện của VinFast cũng đã và đang chinh phục được nhiều người dùng ở Việt Nam, nhờ những ưu điểm vượt trội so với xe xăng, bao gồm nhiều phân khúc, chú trọng thiết kế; tiết kiệm chi phí sử dụng; vận hành dễ dàng; khả năng chống nước vượt trội; sạc pin dễ dàng và thân thiện với môi trường.

Trong đó, tình trạng xe ngập nước, chết máy vào mùa mưa là vấn đề nan giải đối với người dùng Việt Nam, nhất là ở các tuyến đường thường xuyên ngập lụt khi mưa lớn. Nhờ vẫn vận hành ổn định trong điều kiện nước ngập nên người dùng xe máy điện VinFast có thể yên tâm vì hạn chế nguy cơ xe bị hư hỏng như các loại xe máy thông thường.

Chuyên gia ngành xe Nguyễn Long Châu. Ảnh: HV

Vừa qua, trong chương trình Trên Ghế ngày 15/5, chuyên gia Nguyễn Long Châu nhận định rằng xe máy điện VinFast đang có tiềm năng rất lớn.

“Thứ nhất, Chính phủ đang có chủ trương lớn, ban hành các chính sách giúp thúc đẩy việc bảo vệ môi trường. Với những người mong muốn chung tay cùng Chính phủ làm Việt Nam xanh, sạch hơn, xe máy điện là cách để họ hiện thực hóa suy nghĩ của mình. Đây chính là cơ hội của VinFast.

Thứ hai, tôi cảm nhận rằng thị trường xe máy xăng đã đạt điểm bão hòa từ cách đây 5 năm.

Thứ ba, cơ hội và tiềm năng còn đến từ những gì chính VinFast tạo ra. Hãng đã làm rất nhiều việc để đạt được mục tiêu phổ biến xe máy điện đến với toàn bộ người Việt.

VinFast cũng nỗ lực tạo ra một mạng lưới xưởng dịch vụ rộng khắp cả nước, thậm chí theo một nguồn tin tôi biết rằng cuối năm nay có lẽ họ sẽ vượt Honda về số lượng. Điều này giúp khách hàng thuận tiện hơn khi bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành trong quá trình sử dụng”, anh Nguyễn Long Châu chia sẻ.