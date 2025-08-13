Nhà Trắng loay hoay tìm điểm họp cho ông Trump và ông Putin: Đã mùa cao điểm lại còn ít lựa chọn

Khi tin tức về việc ông Trump và ông Putin sẽ đến Alaska được lan truyền, một số người dân Alaska bắt đầu liên hệ với các đồng minh của Tổng thống Trump với một đề nghị: Liệu nhà của họ có thể là một lựa chọn không? Không rõ liệu những lời đề nghị này có đến được các quan chức Nhà Trắng hay không nhưng các cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Họ gọi điện đến các địa điểm ở Juneau, thủ phủ của bang, cùng với Anchorage và Fairbanks.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm địa điểm dường như đã gặp trở ngại. Hiện tại, đang là mùa hè, mùa du lịch cao điểm, ở Alaska. Các lựa chọn sẵn có cũng như được trang bị để đón tiếp hai nhà lãnh đạo thế giới đều bị hạn chế nghiêm trọng, CNN cho biết.﻿

Các quan chức Nhà Trắng chịu trách nhiệm tổ chức cuộc gặp được cả thế giới mong đợi nhanh chóng nhận ra rằng thành phố duy nhất trong bang Alaska có thể đáp ứng các điều kiện tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh là Anchorage. Và chỉ có Căn cứ Elmendorf-Richardson, nằm ở phía bắc thành phố, mới đáp ứng được các yêu cầu an ninh cho cuộc họp quan trọng này, mặc dù Nhà Trắng đã hy vọng tránh được việc tổ chức cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga và đoàn tùy tùng của ông tại một cơ sở quân sự của Mỹ.

Đó là nơi hai người sẽ gặp nhau vào thứ Sáu, theo thông tin từ hai quan chức Nhà Trắng. Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tới.

Những gì đang diễn ra cho thấy sự gấp rút trong khâu tổ chức cho Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Mỹ trong hơn 4 năm qua. Các quan chức ngoại giao hàng đầu của 2 nước cũng đã gặp nhau để thảo luận về một số nội dung sẽ được ông Trump và ông Putin trao đổi trong cuộc gặp sắp tới.

Thông thường, một hội nghị thượng đỉnh quan trọng sẽ chỉ diễn ra sau quá trình đàm phán sâu rộng về chương trình nghị sự và kết quả. Tuy nhiên, bản thân ông Trump nói rằng ông tiếp cận cuộc gặp như một động thái “thăm dò” với rất ít kỳ vọng về thành quả có thể đạt được. Nhà Trắng cũng gọi đây là một “phiên lắng nghe”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio giải thích: “Tổng thống cảm thấy như thể ông cần nhìn thẳng vào người đối diện, cần gặp mặt trực tiếp, cần nghe nói chuyện riêng và đánh giá”.

Thực tế, Alaska được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Nga sau nhiều cuộc đàm phán. CNN nói rằng các quan chức Mỹ đã rất vui mừng và có phần ngạc nhiên khi Tổng thống Nga đồng ý tổ chức một cuộc gặp trên đất Mỹ, vùng đất từng là một phần của đế chế Nga.

“Tôi nghĩ việc Tổng thống Nga tới đất nước chúng tôi thay vì chúng tôi đến đất nước ông ấy hoặc một địa điểm thứ 3 nào đó là điều rất đáng trân trọng”, ông Trump cho biết.

Lần gần nhất Nga và Mỹ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh là vào năm 2021 tại Geneva. Khi đó, ông Joe Biden đang là Tổng thống Mỹ. Thời gian và địa điểm hội nghị được công bố trước 3 tuần nhưng các quan chức Nga và Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch từ nhiều tháng trước đó.

Đến khi Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra, các trợ lý đã lên kế hoạch tới từng chi tiết nhỏ nhất, bao gồm thứ tự các nhà lãnh đạo sẽ đến, thời lượng mỗi phiên họp và loại hoa nào sẽ được đặt trên bàn. Thậm chí, các quan chức Mỹ còn đảm bảo có những trai Gatorade màu da cam được dán nhãn “POTUS” bên trong tủ lạnh tại căn biệt thự được xây vào thế kỷ 18, nơi tổ chức cuộc họ. POTUS là viết tắt của President Of The United States (Tổng thống Mỹ).

Trở lại với cuộc gặp tiềm năng giữa ông Trump và ông Putin, hiện vẫn chưa xác định được cuộc gặp được “chốt” trong tình huống nào. Gần đây, đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, đã tới Moscow và có cuộc gặp với ông Putin. Hiện chưa rõ nội dung nào đã được trao đổi.

Tuần qua, các quan chức châu Âu dành phần lớn thời gian để xác định những chi tiết trong thỏa thuận hòa bình mà ông Putin đưa ra. Tuy nhiên, một số người cho biết họ cảm thấy thất vọng vì sự thiếu rõ ràng của ông Witkoff.

Ông Trump dự kiến sẽ lắng nghe ý kiến từ các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 13/8 do phía Đức sắp xếp. Ông cũng hứa gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc.

Tuy nhiên, ông Zelensky dự kiến sẽ không có mặt tại Alaska để dự hội nghị. Chính vì vậy, chưa có cuộc gặp 3 bên nào được lên kế hoạch.

Nhà Trắng cũng cho biết ông Trump và ông Putin sẽ dành một phần thời lượng cuộc họp để thảo luận riêng mà không có sự tham dự của bất kỳ ai khác ngoài các phiên dịch viên.

“Đó là một phần của kế hoạch. Về các vấn đề cơ học và hậu cần khác, tôi sẽ để nhóm của chúng tôi thảo luận sau khi mọi việc được giải quyết”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói khi được hỏi liệu hai vị tổng thống có gặp nhau riêng hay không.

