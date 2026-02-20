Nhà vệ sinh có 4 thứ không nên đặt: Nếu đang để trong đó, dọn ngay đi kẻo hại sức khỏe cả gia đình

Nhà vệ sinh là khu vực được sử dụng hằng ngày với tần suất cao. Dù diện tích thường không lớn, nơi này lại đảm nhiệm nhiều chức năng như tắm rửa, đi vệ sinh, giặt giũ. Đặc điểm chung là môi trường ẩm ướt, đặc biệt ở những căn hộ không có cửa sổ hoặc thông gió kém. Sau mỗi lần tắm, hơi nước tích tụ khiến không gian luôn trong tình trạng ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Vì vậy ngoài việc dọn dẹp thường xuyên, cách bố trí đồ đạc trong nhà vệ sinh cũng rất quan trọng. Có những vật dụng tưởng tiện lợi nhưng lại vô tình trở thành “ổ chứa” vi khuẩn.

1. Khăn mặt, khăn tắm

Nhiều gia đình treo khăn ngay trong nhà vệ sinh, thậm chí đặt phía trên bồn cầu để tiện sử dụng. Tuy nhiên khăn sau khi lau mặt thường còn ẩm. Khi để trong môi trường ẩm thấp, vi khuẩn và mạt bụi có thể sinh sôi nhanh chóng.

Khăn ẩm lâu ngày dễ có mùi hôi, sợi vải trở thành môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Nếu tiếp tục dùng để lau mặt, nguy cơ kích ứng da, nổi mụn hoặc dị ứng có thể tăng lên. Tốt nhất nên giặt sạch khăn thường xuyên và phơi ở nơi có nắng hoặc thông thoáng. Nếu có điều kiện, có thể cân nhắc dùng khăn giấy hoặc khăn dùng một lần cho da mặt để đảm bảo vệ sinh hơn.

2. Cây lau nhà

Không ít người để cây lau nhà trong nhà vệ sinh vì tiện lấy nước và vệ sinh. Tuy nhiên sau khi sử dụng, cây lau thường còn ẩm. Đặt trong môi trường kín và ẩm sẽ khiến vi khuẩn phát triển mạnh hơn, gây mùi khó chịu.

Ngay cả khi đã giặt sạch, nếu không được làm khô hoàn toàn, sợi lau vẫn có thể tích tụ vi sinh vật. Lần lau tiếp theo có thể khiến sàn nhà có mùi tanh hoặc khó chịu. Cách tốt hơn là vắt khô và phơi cây lau ở nơi thoáng gió cho khô hẳn rồi mới cất vào.

3. Dung dịch tẩy chứa clo

Nhiều người để sẵn dung dịch khử trùng chứa natri hypochlorite thường gọi là nước Javen hoặc “84” trong nhà vệ sinh để tiện dùng. Tuy nhiên cần đặc biệt lưu ý không được trộn dung dịch này với chất tẩy rửa bồn cầu có tính axit.

Sự kết hợp này có thể tạo ra khí clo độc hại, gây kích ứng đường hô hấp, tổn thương phổi, thậm chí ngộ độc nếu hít phải với nồng độ cao. Vì lý do an toàn, nên bảo quản riêng biệt các chất tẩy rửa, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và không dùng chung cùng lúc.

4. Thùng rác đặt sàn

Thùng rác trong nhà vệ sinh thường chứa giấy đã qua sử dụng. Nếu không được đổ hằng ngày, rác ẩm có thể sinh mùi và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát tán trong không khí. Đáy thùng rác cũng dễ đọng nước bẩn, khó vệ sinh triệt để.

Một số gia đình lựa chọn không đặt thùng rác dưới sàn để giảm mùi và tiết kiệm diện tích. Có thể dùng túi rác treo tường nhỏ gọn và thay mỗi ngày. Với loại giấy ướt phân hủy sinh học đạt tiêu chuẩn, có thể xả trực tiếp vào bồn cầu theo hướng dẫn của nhà sản xuất để hạn chế tích tụ rác.

Tóm lại, nhà vệ sinh vốn là môi trường ẩm nên càng cần sắp xếp gọn gàng và hợp lý. Hạn chế đặt các vật dụng dễ giữ ẩm hoặc tiềm ẩn nguy cơ hóa chất sẽ giúp không gian sạch sẽ hơn, giảm mùi và hạn chế vi khuẩn phát triển, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu