Nhắc bạn: 5 loài cây KHÔNG NÊN đặt ở phòng khách kẻo vận xui tìm đến, tiêu cực bủa vây

Khi trang trí nội thất, nhiều gia đình thường chọn cây xanh để mang đến không gian sống tươi mới và gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại cây đều thích hợp để đặt trong phòng khách, vì chúng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe gia đình.

Dưới đây là 5 loại cây bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trồng và trưng bày trong phòng khách.

1. Cây môn quan âm

Cành và lá của cây môn quan âm có thể tiết ra dịch nhựa gây ngứa khi tiếp xúc với da và gây ngộ độc khi dính vào vết thương. Điều này đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và thú cưng. Do đó, dù có vẻ đẹp tươi xanh bắt mắt thì chúng ta cũng nên tránh đặt cây môn quan âm ở phòng khách để bảo vệ sức khoẻ gia đình.

2. Cây trạng nguyên

Cây trạng nguyên mang ý nghĩa về sự may mắn và phú quý, nhưng theo một số quan niệm phong thủy, nếu đặt cây trong phòng khách (nơi có quá nhiều năng lượng và sự thay đổi), cây có thể làm mất cân bằng năng lượng trong không gian, gây ra sự hỗn loạn.

Về tính thực tế, cây trạng nguyên có nhựa mủ có thể gây kích ứng da và mắt nếu tiếp xúc trực tiếp, do đó bạn cần lưu ý về việc chọn vị trí đặt cây sao cho an toàn. Một số người cho rằng trạng nguyên nên được đặt ở những nơi yên tĩnh, như bàn làm việc hoặc trong không gian tĩnh lặng, để giúp duy trì sự cân bằng và thu hút may mắn.

3. Cây môn trường sinh

Thân lá của cây môn trường sinh chứa enzyme và canxi oxalat, có thể gây ngứa khi tiếp xúc với da, và nếu ăn phải sẽ gây ngộ độc. Nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, việc đặt cây trong phòng khách sẽ tiềm ẩn nguy cơ không an toàn.

Ngoài ra, theo phong thủy, cây môn trường sinh mang ý nghĩa về sự sinh sôi và phát triển, nhưng cũng có thể mang đến cảm giác "nặng nề" nếu không được chăm sóc đúng cách. Nếu muốn trang trí cho phòng khách, bạn có thể cân nhắc các loại cây khác phù hợp và an toàn hơn.

4. Hoa lục bình

Mặc dù hoa lục bình mang lại một mùi thơm dễ chịu, nhưng lá của nó chứa một số hợp chất có thể gây hại nếu bị ăn phải. Hơn nữa, loài cây này thường sinh trưởng trong môi trường nước, và nếu không được chăm sóc đúng cách, nó có thể gây ra độ ẩm cao, tạo điều kiện cho mùi ẩm mốc phát triển trong không gian sống.

Khi đặt cây trong phòng khách, đặc biệt là ở những nơi thiếu ánh sáng tự nhiên, hoa lục bình sẽ khó phát triển khỏe mạnh và dễ bị héo úa. Ngoài ra, việc duy trì môi trường nước trong phòng có thể gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc và gây ra một số vấn đề về độ ẩm, ảnh hưởng đến không khí trong nhà.

5. Xương rồng

Xương rồng là loài cây có khả năng chịu khô hạn tốt, nhưng không phải lựa chọn lý tưởng để đặt trong phòng khách.

Lý do là xương rồng cần nhiều ánh sáng mặt trời để phát triển khỏe mạnh, vì vậy chúng phù hợp hơn khi được đặt ở ban công hoặc những nơi có ánh sáng tự nhiên trực tiếp, thay vì không gian kín trong nhà. Hơn nữa, xương rồng thường có gai sắc nhọn, dễ gây thương tích nếu trẻ em hoặc thú cưng vô tình tiếp xúc.

Về mặt phong thủy, những chiếc gai của xương rồng được cho là mang năng lượng xấu, có thể tạo ra sự căng thẳng, xung đột và bất hòa trong gia đình. Vì thế, việc đặt xương rồng trong phòng khách không hề phù hợp nếu bạn muốn giữ không gian sống hài hòa và bình an.

