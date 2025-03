Nhận 100 triệu chuyển khoản nhầm, người phụ nữ nhờ công an tìm người trả lại

Công an thị trấn Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận trình báo của chị Hoàng Thị Kim Dung (sinh năm 1995, trú tổ dân phố Đồng Phú, thị trấn Kỳ Đồng) về việc nhận được số tiền 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Chị Hoàng Thị Kim Dung (trái) trả lại số tiền chuyển khoản nhầm cho chị Phạm Thị Yến. (Ảnh: CAHT)

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Kỳ Đồng vào cuộc và làm rõ người chuyển nhầm số tiền trên là chị Phạm Thị Yến (sinh năm 1974, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết và tổ chức cho chị Hoàng Thị Kim Dung trả lại tiền cho chị Yến.

Chị Phạm Thị Yến xúc động và gửi lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kỳ Đồng và chị Dung tận tình giúp đỡ chị nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Cách đây khoảng 1 tuần, Công an phường An Cựu (quận Thuận Hóa, TP Huế) cũng hỗ trợ và hướng dẫn em Nguyễn Văn Hùng (SN 2003, trú phường An Cựu - sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Huế) thực hiện các thủ tục để trao trả số tiền 219 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.