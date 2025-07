Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á

Ngày 21/7, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc triển khai các nhiệm vụ phối hợp tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm tổ chức, trưng bày trong 9 ngày; Lễ khai mạc từ 9 giờ ngày 28/8; Lễ bế mạc vào lúc 20 giờ ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Một trong những mục đích chính của Kế hoạch là góp phần tuyên truyền rộng rãi những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô, tạo phong trào thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố.

Theo Kế hoạch, 11 nhiệm vụ sau sẽ được triển khai:

1. Thiết kế, trưng bày Không gian triển lãm của Hà Nội thuộc phân khu "TỈNH GIÀU NƯỚC MẠNH". Nhiệm vụ do Không gian triển lãm của Hà Nội: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì thực hiện.

2. Sở Y tế chủ trì thực hiện xây dựng phương án đảm bảo y tế, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch tại khu vực diễn ra sự kiện; bố trí, lắp đặt thiết bị y tế; thành lập Tổ công tác y tế, chuẩn bị phương tiện, vật tư, thuốc thiết yếu; tổ chức công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, y tế cho đại biểu, khách tham quan, cán bộ, nhân viên, người lao động phục vụ triển lãm.

3. Công an TP. Hà Nội chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng phương án và tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống khủng bố, phá hoại; bố trí thiết bị, triển khai lực lượng an ninh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an để đưa, đón đoàn ra, đoàn vào đảm bảo an toàn.

4. Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt do UBND Thành phố chủ trì, dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 21/8.

5. Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí phục vụ Nhân dân trong thời gian diễn ra Triển lãm, do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện.

6. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, trước ngày 10/8, do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện.

7. Tổ chức triển khai các đợt tuyên truyền, quảng bá về Triển lãm trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện.

8. Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh địa điểm diễn ra sự kiện, do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện.

9. Xây dựng và triển khai phương án chỉnh trang cảnh quan đô thị, công trình giao thông xung quanh khu vực Trung tâm Triển lãm Quốc gia, địa điểm diễn ra Triển lãm, thực hiện trang trí, chiếu sáng cảnh quan khu vực xung quanh sự kiện phân luồng giao thông khu vực diễn ra sự kiện. Sở Xây dựng chủ trì thực hiện nhiệm vụ này.

10. Xây dựng phương án và triển khai các không gian trưng bày, triển lãm, quảng bá và tổ chức các hoạt động xúc tiến, du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội. Sở Công thương chủ trì thực hiện nhiệm vụ này.

11. Xây dựng phương án, bố trí phương tiện đảm bảo phục vụ Nhân dân, du khách tham gia sự kiện. Tổng Công ty vận tải Hà Nội chủ trì thực hiện nhiệm vụ này.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Thành phố theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định.

UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì, điều phối, tổng hợp báo cáo tiến độ, chịu trách nhiệm toàn diện. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì nội dung, thiết kế, trưng bày Không gian triển lãm Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu việc triển khai phải bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung của Đề án và Kế hoạch tổ chức Triển lãm. Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị để tổ chức Triển lãm đúng tiến độ.

Chiều ngày 27/6, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam – thành viên Tập đoàn Vingroup đã bàn giao mặt bằng Trung tâm Triển lãm Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau gần 10 tháng thi công, công trình đã xác lập vị thế TOP 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á, sẵn sàng cho Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).