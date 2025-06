Nhận được 118 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng, thanh niên 2005 làm điều này và bị công an tiến hành bắt giữ

Ngày 17/6/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Nhân, sinh năm 2005; trú tại ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Trọng Nhân mưu sinh bằng nghề buôn bán hoa tươi nhưng thua lỗ và mắc nợ. Để có tiền trả nợ, Nhân nảy sinh ý định giả danh các nhà vườn buôn bán cây hoa giống để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua.

Quá trình tìm kiếm thông tin trên một nhóm facebook làng hoa; Nhân phát hiện và liên lạc kết bạn với một người ở làng hoa Mỹ Tân, thành phố Nam Định có nhu cầu mua lượng lớn mầm hoa cúc pha lê. Để câu nhử người mua sập bẫy lừa, Nguyễn Trọng Nhân lập tài khoản zalo “Vườn ươm Ngọc Lợi” và giới thiệu là chủ vườn.

Với kiến thức về hoa tích lũy được sau thời gian lăn lộn với nghề bán hoa tươi, Nguyễn Trọng Nhân dần chiếm được niềm tin của khách hàng và đạt thỏa thuận bán lượng lớn cúc pha lê. Từ ngày 5 - 7/10/2024, khách hàng ở làng hoa Mỹ Tân đã chuyển khoản 118.000.000 đồng tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng do Nhân chỉ định.

Sau đó, Nguyễn Trọng Nhân chặn liên lạc với “đối tác”, chiếm đoạt tiền để tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành xác minh. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 8/11/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng minh tội phạm.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã có đủ tài liệu chứng minh đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Trọng Nhân và tiến hành bắt giữ ngay tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào ngày 15/6/2025.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Theo Công an tỉnh Nam Định

Linh San