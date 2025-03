Nhận được 1,3 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm, người phụ nữ không đồng ý trả lại liền bị ngân hàng kiện: Tòa tuyên bố ‘‘cô làm như vậy là không sai’’

Lý Tịnh Nghi (29 tuổi) là một chủ cửa hàng quần áo tại Vũ Hán (Trung Quốc). Vài năm gần đây, cửa hàng của cô kinh doanh vô cùng phát đạt. Nhờ mẫu mã đa dạng và trẻ trung nên lượng khách mua hàng ngày một tăng. Để khách hàng luôn hài lòng khi nhận sản phẩm, Tịnh Nghi thường tự đến xưởng may để kiểm tra chất vải, mẫu mã. Đồng thời, Tịnh Nghi cũng muốn tìm kiếm thêm những đối tác làm ăn tiềm năng.

Trong một lần tham quan xưởng của cô Vân, Tịnh Nghi đã vô cùng hài lòng trước tốc độ sản xuất cũng như mức giá ưu đãi khi đặt hàng số lượng lớn. Ngay sau đó, nữ doanh nhân trẻ đã quyết định hợp tác với cô Vân trong vòng 1 năm. Đơn hàng đầu tiên mà hai bên hợp tác với nhau có giá trị là 38.000 NDT.

Hôm đó, Tịnh Nghi đến ngân hàng gần nhà để yêu cầu chuyển khoảng 38.000 NDT tiền hàng cho cô Vân. Tuy nhiên, điều cô không ngờ là nhân viên ngân hàng đã sơ suất viết thêm 1 số 0 vào giao dịch. Vì vậy, thay vì chuyển 38.000 NDT theo yêu cầu, ngân hàng lại chuyển 380.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) cho cô Vân. Đáng nói, cả Tịnh Nghi và nhân viên ngân hàng đều không nhận ra sai sót này cho đến khi được cô Vân báo lại.

Ảnh minh họa.

Chiều hôm đó, điện thoại của cô Vân thông báo cộng thêm 380.000 NDT từ tài khoản của Tịnh Nghi. Cho rằng Tịnh Nghi đã chuyển thừa 324.000 NDT, cô Vân lập tức gọi điện thông báo sự việc cho đối phương. Tịnh Nghi biết chuyện thì không quá lo lắng vì đây là lỗi sai của ngân hàng, hoàn toàn có thể xử lý được.

Một lúc sau, Tịnh Nghi mang các loại giấy tờ có liên quan đến ngân hàng để thông báo về giao dịch chuyển khoản nhầm hồi sáng. Tuy nhiên, phía ngân hàng lại khẳng định bản thân không sai và yêu cầu Tịnh Nghi đi về.

Đến cuối giờ làm việc, nhân viên phát hiện sai sót liền liên lạc lại cho Tịnh Nghi và người nhận là cô Vân. Cô Vân cho biết sẽ không trả lại tiền ngay vì bản thân đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng khác. Nếu muốn lấy lại tiền, 2 bên ngân hàng cần làm việc với nhau trước để xác minh vấn đề. Ngoài ra, việc chuyển khoản nhầm từ 38.000 NDT thành 380.000 NDT là sai sót của giao dịch viên nên phía ngân hàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Phía ngân hàng cho rằng cô Vân có ý định chiếm đoạt tiền nên đã đệ đơn kiện lên tòa án. Họ yêu cầu cô Vân phải trả lại toàn bộ 380.000 NDT đã nhận được còn Tịnh Nghi phải chịu các chi phí phát sinh trong quá trình kiện tụng.

Vụ tranh chấp nhanh chóng được tòa án tiếp nhận và thụ lý. Theo Điều 919 Bộ luật Dân sự (Trung Quốc), hợp đồng ủy thác là sự thỏa thuận giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác, trong đó bên nhận ủy thác có trách nhiệm giải quyết các công việc của bên ủy thác. Trong trường hợp này, Lý Tĩnh Nghi đã thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua ngân hàng, điều này hình thành mối quan hệ tin cậy với ngân hàng. Ngân hàng có trách nhiệm chuyển 38.000 NDT vào tài khoản của cô Vân theo yêu cầu của khách hàng.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, do lỗi thao tác của nhân viên ngân hàng nên tài khoản cô Vân đã nhận được thêm 342.000 NDT, tổng là 380.000 NDT. Sai sót này vẫn nằm trong phạm vi hợp đồng giữa ngân hàng và Tịnh Nghi. Do đó, ngân hàng có quyền yêu cầu Tịnh Nghi bồi thường những tổn thất do sai sót của mình gây ra. Tuy nhiên, hợp đồng này lại không có mối liên hệ pháp lý trực tiếp nào với cô Vân. Do đó, đơn kiên cô Vân của phía ngân hàng là không có căn cứ.

Thứ hai, theo Điều 985 Bộ luật Dân sự (Trung Quốc), nếu có người hưởng lợi mà không có căn cứ pháp luật thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính. Luật cũng nêu rõ các trường hợp ngoại lệ, bao gồm các khoản thanh toán để thực hiện nghĩa vụ đạo đức, trả nợ trước hạn và các khoản thanh toán được thực hiện khi biết rằng không có nghĩa vụ phải trả nợ.

Tòa án cũng xác định rằng ngân hàng là bên làm xảy ra sai sót chứ không phải Tịnh Nghi. Hơn nữa, sau khi phát hiện lỗi sai, Tịnh Nghi đã chủ động thông báo cho ngân hàng và hoàn thành trách nhiệm thông báo. Việc ngân hàng không xử lý kịp thời lỗi sai là trách nhiệm của riêng ngân hàng và không liên quan gì đến Tĩnh Nghi.

Cuối cùng, tòa án bác bỏ đơn kiện cô Vân của ngân hàng. Trong quá trình hòa giải, cô Vân đồng ý trả lại 342.000 NDT tiền thừa đã nhận cho ngân hàng. Còn ngân hàng có trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh trong quá trình kiện tụng.

Theo Toutiao