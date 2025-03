Nhận được tiền chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân: Học người phụ nữ ở Hà Tĩnh cách trả lại, vừa nhanh chóng vừa tránh rủi ro

Công an thị trấn Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận trình báo của chị Hoàng Thị Kim Dung (SN 1995, trú tại tổ dân phố Đồng Phú, thị trấn Kỳ Đồng) về việc nhận được số tiền 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị Phạm Thị Yến (SN 1974, trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Ngay sau đó, Công an thị trấn Kỳ Đồng đã tiến hành các thủ tục cần thiết và tổ chức trao trả số tiền 100 triệu đồng cho chị Yến.

Xúc động nhận lại số tiền không may chuyển khoản nhầm, chị Yến trân trọng cảm ơn các CBCS Công an xã Kỳ Đồng đã tận tình giúp đỡ chị xác minh thông tin và hỗ trợ chị nhanh chóng nhận lại số tiền 100 triệu đồng bị chuyển khoản nhầm nói trên.

Theo cơ quan công an, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân cần lưu ý không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Bên cạnh đó, người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm hoặc đợi đại diện ngân hàng liên hệ làm việc. Nếu nhận được điện thoại từ ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Trường hợp khoản tiền chuyển nhầm có giá trị nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Đối với số tiền lớn, chủ tài khoản nên đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc liên hệ với cơ quan Công an để giải quyết.