Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận được tin báo khẩn, cảnh sát lập tức chặn 1 xe ô tô đang chạy trên cao tốc: phát hiện hơn 440 triệu đồng ở ghế phụ và lời khai bất ngờ của tài xế

08-08-2025 - 19:59 PM | Sống

Nhận được tin báo khẩn, cảnh sát lập tức chặn 1 xe ô tô đang chạy trên cao tốc: phát hiện hơn 440 triệu đồng ở ghế phụ và lời khai bất ngờ của tài xế

Người đàn ông Trung Quốc vô cùng ngỡ ngàng khi bị yêu cầu dừng xe ngay lập tức trên cao tốc.

Chiều 4/8/2025, trên tuyến cao tốc trên cao Thu Thạch ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đã diễn ra một sự việc hi hữu. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, lực lượng cảnh sát giao thông, đặc nhiệm và công an đã xác định, tiếp cận và yêu cầu một chiếc ô tô phải dừng ngay lập tức. Điều đáng nói, tài xế không hề vi phạm bất cứ điều gì.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Công an quận Thượng Thành, Hàng Châu nhận được tin báo khẩn rằng 1 người đàn ông họ Lâm có khả năng đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng. Người này đang trên đường mang số tiền lớn đến điểm giao nhận. Ngay lập tức, các cảnh sát nhanh chóng tiếp cận vị trí xe của ông Lâm, đồng thời kiểm soát luồng phương tiện phía sau nhằm giữ an toàn và thông suốt cho tuyến cao tốc.

Ban đầu, ông Lâm tỏ ra khá bối rối khi thấy nhiều cảnh sát chặn xe. Cảnh sát liền trấn an và giải thích rằng ông chỉ muốn xác minh xem liệu ông Lâm có bị lừa hay không, rồi hỏi thẳng: “Trên xe anh có mang tiền mặt hoặc vàng không?”. Vừa nghe câu hỏi, ông Lâm thoáng lộ vẻ bất an. Được sự đồng ý của ông Lâm, cảnh sát kiểm tra và phát hiện trên ghế phụ có một thùng giấy chứa 121.760 NDT (hơn 440 triệu đồng) tiền mặt.

Nhận được tin báo khẩn, cảnh sát lập tức chặn 1 xe ô tô đang chạy trên cao tốc: phát hiện hơn 440 triệu đồng ở ghế phụ và lời khai bất ngờ của tài xế- Ảnh 1.

Cảnh sát Hàng Châu kiểm tra xe của ông Lâm và phát hiện 1 túi đầy tiền mặt trên ghế phụ

Khi được hỏi, ông Lâm quả quyết rằng đây là tiền ông mang đi đầu tư chứ không phải liên quan đến lừa đảo. Tuy nhiên, cảnh sát hỏi ông Lâm có phải trước đó đã làm nhiệm vụ để nhận tiền thưởng online hay không?

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn chỉ ra rõ quy trình quen thuộc: tiền thưởng nhỏ thì được nhận ngay, nhưng khi số tiền lớn hơn thì họ lại lấy lý do “bị đóng băng” để trì hoãn. Sau đó, đối phương sẽ yêu cầu người tham gia giao dịch bằng tiền mặt mới trả thưởng. Lúc này, ông Lâm mới nhận ra sự thật và thừa nhận đang lái xe mang số tiền đến một địa điểm theo yêu cầu của người quen qua mạng.

Khi về trụ sở cảnh sát để làm việc, ông Lâm cho biết, 2 ngày trước, ông quen một phụ nữ lạ qua ứng dụng nhắn tin QQ. Người giới thiệu cho ông một “kênh kiếm tiền” bằng cách thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng ảo. Ban đầu, ông làm vài nhiệm vụ nhỏ và nhận được tiền thưởng thật, chỉ vài chục đến vài trăm NDT.

Khi ông quyết định đầu tư số tiền lớn hơn, “nhân viên chăm sóc khách hàng” cho biết không thể trả tiền nếu giao dịch trực tuyến và yêu cầu ông rút tiền mặt mang đến điểm hẹn để “giao dịch, nhận thưởng tại chỗ”, hứa hẹn lợi nhuận thêm 40.000 NDT (hơn 146 triệu đồng) sau khi xong việc.

Nhận được tin báo khẩn, cảnh sát lập tức chặn 1 xe ô tô đang chạy trên cao tốc: phát hiện hơn 440 triệu đồng ở ghế phụ và lời khai bất ngờ của tài xế- Ảnh 2.

Ông Lâm trình bày sự việc ở trụ sở cảnh sát

May mắn thay, thông tin này đã được báo cho cảnh sát kịp thời và các lực lượng phối hợp chặn xe thành công, cứu được ông Lâm cùng số tiền lớn khỏi tay nhóm lừa đảo. Cảnh sát cũng đã giúp ông xóa toàn bộ liên lạc với nhóm đối tượng và tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Hàng Châu tiếp tục điều tra.

Công an Hàng Châu, Trung Quốc sau đó đã đưa ra khuyến cáo mọi người cần hết sức cảnh giác vì các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi. Mọi hoạt động đầu tư, giao dịch nên thực hiện qua các kênh chính thống, kiểm tra kỹ tính hợp pháp của nền tảng và tuyệt đối không tin vào lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ người lạ quen qua mạng. Đặc biệt, nếu có ai yêu cầu mua vàng, mua kim loại quý hoặc rút tiền mặt giao trực tiếp cho bên thứ ba với lý do “đầu tư” thì gần như chắc chắn là lừa đảo. Mọi người không nên chuyển tiền hay tiết lộ thông tin cá nhân, tài khoản cho người không rõ lai lịch.

(Theo Toutiao)

Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyên An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mua vòng ngọc 100 triệu đồng trong tour du lịch, về nhà phát hiện giá thật chỉ 7 triệu, cửa hàng từ chối hoàn tiền: "Đã ký hợp đồng miễn trừ trách nhiệm"

Mua vòng ngọc 100 triệu đồng trong tour du lịch, về nhà phát hiện giá thật chỉ 7 triệu, cửa hàng từ chối hoàn tiền: "Đã ký hợp đồng miễn trừ trách nhiệm" Nổi bật

Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý

Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý Nổi bật

Ở độ cao 250m Việt Nam phát hiện loài thực vật mới: Được vì là “sâm mây” cực bổ

Ở độ cao 250m Việt Nam phát hiện loài thực vật mới: Được vì là “sâm mây” cực bổ

19:20 , 08/08/2025
Phát hiện bài tập có thể giảm huyết áp trong vòng 2 phút: Không phải chạy bộ hay bơi lội

Phát hiện bài tập có thể giảm huyết áp trong vòng 2 phút: Không phải chạy bộ hay bơi lội

18:25 , 08/08/2025
Khi truyền ngôi, Khang Hy để lại 8 triệu lượng bạc, Ung Chính tiết kiệm 60 triệu lượng bạc, riêng vua Càn Long chỉ giao 1 người cho Gia Khánh

Khi truyền ngôi, Khang Hy để lại 8 triệu lượng bạc, Ung Chính tiết kiệm 60 triệu lượng bạc, riêng vua Càn Long chỉ giao 1 người cho Gia Khánh

18:02 , 08/08/2025
Đây là thời điểm tốt và tệ nhất để nhảy việc trong năm

Đây là thời điểm tốt và tệ nhất để nhảy việc trong năm

17:34 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên