Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach

01-10-2025 - 20:47 PM | Lifestyle

Từ một cô bé mồ côi, phải sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng của các đoàn từ thiện, giờ đây nữ ca sĩ trở thành "phú bà" showbiz Việt, sở hữu nhiều tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 1.

Mới đây, Lily Chen còn tham gia thi hoa hậu khi ghi danh vào cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Dù không đạt thứ hạng cao nhưng nữ ca sĩ cũng để lại sự chú ý cho công chúng.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 2.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, nữ ca sĩ sinh năm 1995 có tuổi thơ vô cùng trầm luân. Chẳng những sinh ra trong một gia đình nghèo tại Tây Ninh mà Lily Chen còn bị cha ruột bỏ rơi, nhà nội không thừa nhận. Đã thiếu thốn tình thương của cha, năm Lily Chen 11 tuổi thì mẹ mất vì bệnh suy thận, để cô sống với bà ngoại.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 3.

Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên từ năm 9 tuổi, Lily Chen đã biết phụ bà ngoại kiếm tiền bằng các công việc ở quê như bẻ lá thuốc, hái ớt thuê, lượm ve chai, phụ bán hàng ở chợ. “Làm từ 3h sáng tới 7h sáng, em về đi học. Ngày nào cũng thế. Chiều học về lại đi hái ớt, bẻ lá thuốc, người ta tính tiếng hoặc cân ký trả tiền”, nữ ca sĩ từng kể.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 4.

Suốt những năm tuổi thơ, Lily Chen sống bằng tiền trợ cấp 400.000 đồng cho trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Và đi học gần như được miễn giảm toàn bộ vì con nhà nghèo. Quần áo mà cô bé mặc cũng đều là từ các đoàn từ thiện.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 5.

“Cứ 23 Tết, lại có đoàn từ thiện ở núi Bà Đen xuống cho nhà em gạo, chăn mền. Cái chăn ấy vá víu bằng rất nhiều miếng vải mà em sử dụng 6,7 năm liền. Đến đôi dép, hai bà cháu cũng phải mang chung. Em đi học thì mang, về lại trả cho ngoại đi”, nữ ca sĩ từng kể về tuổi thơ của mình.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 6.

Khó khăn lắm, Lily Chen cũng học hết cấp 2 rồi nghỉ đi làm công nhân ở xí nghiệp bánh tráng Trảng Bàng. Rồi được dì lo cho học hết cấp 3 và thi đỗ trường Nguyễn Tất Thành. Nhờ ngoại hình xinh xắn, sáng cô đi học, tối làm PG.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 7.

Cuộc thi Tình bolero với ngôi vị á quân là một bước ngoặt trong đời của nữ ca sĩ. Khi có điều kiện kinh tế, Lily Chen tiếp tục theo đuổi con đường học vấn về các ngành dược sĩ, quản trị kinh doanh, marketing, làm đẹp… đồng thời lấn sân sang kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư xây dựng.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 8.

Nhờ làm ăn giỏi, nữ ca sĩ sinh năm 1995 hiện sở hữu tài sản khủng khiến nhiều người mơ ước cùng cuộc sống sang chảnh.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 9.

Năm 2022, cô xây dựng biệt thự mang tên mình ở quê nhà Tây Ninh trên diện tích 2.200 m2. Biệt thự gồm hai lầu, được ca sĩ dùng để mở văn phòng công ty bất động sản do cô làm giám đốc và xây nhà thờ cha mẹ. Xung quanh biệt thự là hệ thống báo động vô cùng kiên cố. Ngay ngoài cổng vào là hồ cá coi nhỏ xinh với tiểu cảnh nhẹ nhàng.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 10.

Biệt thự có hai phòng ngủ, một phòng thay đồ, một phòng làm việc, một phòng thờ và một phòng gym. Lily Chen yêu thích phong cách tân cổ điển, vì vậy, cô cho thiết kế nhà theo kiến trúc này. Đá lát nhà là đá hoa cương nhập khẩu. Các thiết bị nội thất đa phần nhập từ châu Âu.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 11.

Chỉ riêng chi phí xây biệt thự này đã lên đến 46 tỷ đồng. Hiện tại, giá trị căn biệt thự này của nữ ca sĩ đã lên tới 70 tỷ.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 12.

Người đẹp 30 tuổi cho biết cô cũng xây thêm cho bà ngoại một căn nhà bên cạnh biệt thự để tiện đi lại.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 13.

Ngoài tài sản khủng, Lily Chen còn nổi tiếng là một tín đồ hàng hiệu và kim cương.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach- Ảnh 14.

Cô sở hữu những chiếc nhẫn kim cương hàng chục tỷ đồng, đi xe Maybach hơn chục tỷ.

Chỉ còn 99 ngày nữa, cả nước đều sẽ nghe nhạc của nữ ca sĩ này: "Bỏ túi" 80 tỷ đồng/năm nhờ 15 phút ngẫu hứng từ 30 năm trước

Theo Hương Hương

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả”

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả” Nổi bật

Điều "chẳng ai làm được" nhưng Ánh Viên làm xuất sắc vô cùng!

Điều "chẳng ai làm được" nhưng Ánh Viên làm xuất sắc vô cùng! Nổi bật

Nhà của người vừa giàu vừa EQ cao sẽ có 5 thứ này, bước vào mới ngỡ ngàng hiểu lý do

Nhà của người vừa giàu vừa EQ cao sẽ có 5 thứ này, bước vào mới ngỡ ngàng hiểu lý do

20:22 , 01/10/2025
Đã lâu rồi tôi không mê một đôi giày đến thế!

Đã lâu rồi tôi không mê một đôi giày đến thế!

19:42 , 01/10/2025
Chủ quán gà bán rẻ đến mức khách hàng bất bình, đòi tăng giá vì sợ người bán bị lỗ

Chủ quán gà bán rẻ đến mức khách hàng bất bình, đòi tăng giá vì sợ người bán bị lỗ

18:40 , 01/10/2025
Hoa hậu Yến Nhi gặp "biến" ở Miss Grand

Hoa hậu Yến Nhi gặp "biến" ở Miss Grand

18:23 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên