Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, nữ ca sĩ sinh năm 1995 có tuổi thơ vô cùng trầm luân. Chẳng những sinh ra trong một gia đình nghèo tại Tây Ninh mà Lily Chen còn bị cha ruột bỏ rơi, nhà nội không thừa nhận. Đã thiếu thốn tình thương của cha, năm Lily Chen 11 tuổi thì mẹ mất vì bệnh suy thận, để cô sống với bà ngoại.