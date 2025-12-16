Nhan sắc thật của Chi Pu

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

16-12-2025 - 11:37 AM | Lifestyle

Thời gian gần đây, hình ảnh Chi Pu xuất hiện giản dị với gương mặt mộc lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ sinh năm 1993 mặc trang phục đơn giản, đội mũ bảo hiểm, ngồi ăn bánh mì tại một quán vỉa hè nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Không ánh đèn sân khấu, không son phấn cầu kỳ, vẻ mộc mạc ấy vẫn đủ khiến người đối diện khó rời mắt.

Điều khiến công chúng quan tâm nhất chính là nhan sắc không trang điểm của Chi Pu. Gương mặt sở hữu đường nét hài hòa, ngũ quan thanh tú cùng làn da mịn màng, đều màu giúp cô giữ được vẻ tươi tắn ngay cả khi “nói không” với mỹ phẩm. Đây cũng không phải lần hiếm hoi Chi Pu tự tin để mặt mộc. Trước đó, cô nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội hoặc ngoài đời thường với lớp trang điểm tối giản, thậm chí hoàn toàn không make-up.

Đặc biệt, trong những khoảnh khắc tham gia các hoạt động thể thao hay tập luyện, Chi Pu thường để da “thở” và thoải mái chia sẻ hình ảnh mặt mộc. Nhiều ý kiến cho rằng khi không phụ thuộc vào lớp son phấn đậm, nữ ca sĩ trông trẻ trung hơn tuổi thật, mang vẻ đẹp gần gũi và năng động.

Ngay từ khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc, nhan sắc của Chi Pu đã sớm gây chú ý. Không chỉ khán giả trong nước, visual của cô còn khiến nhiều “chị đẹp” quốc tế trầm trồ. Tại nhà chung, Chi Pu từng khiến các thí sinh khác phải thốt lên khen ngợi khi xuất hiện với gương mặt mộc, cho thấy sức hút đến từ vẻ đẹp tự nhiên.

Thực tế, Chi Pu không phải đến vài năm gần đây mới được khen xinh đẹp. Từ những năm trước, đặc biệt giai đoạn 2016 khi tham gia các hoạt động về dance, cô thường xuyên xuất hiện trong phòng tập với gương mặt không trang điểm nhưng vẫn giữ được nét tươi tắn, làn da mịn màng. Điều này cho thấy nền tảng nhan sắc ổn định của người đẹp theo thời gian.

Bên cạnh yếu tố bẩm sinh, Chi Pu cũng chú trọng chăm sóc da. Cô duy trì các liệu trình chăm sóc định kỳ tại spa, kết hợp chế độ sinh hoạt lành mạnh như ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ nước và hạn chế đồ ngọt, đồ chiên rán. Nhờ vậy, dù lịch trình làm việc dày đặc, thường xuyên di chuyển và quay hình ngoài trời, làn da của cô vẫn giữ được độ trắng sáng, khỏe mạnh.

Sở hữu làn da đẹp giúp Chi Pu luôn có lớp nền tự nhiên khi trang điểm, kể cả trong những khung hình cận cảnh. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cô duy trì hình ảnh mỹ nhân của showbiz Việt suốt nhiều năm qua.

Dù sự nghiệp diễn xuất và ca hát từng vấp phải không ít tranh cãi, nhan sắc của Chi Pu vẫn là điều khó phủ nhận. Từ vai Nana Công Chúa trong 5S Online, vai diễn giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ nụ cười trong trẻo, cho đến hình ảnh quyến rũ, trưởng thành hiện tại, Chi Pu cho thấy sự thay đổi rõ nét về phong cách nhưng vẫn giữ được lợi thế ngoại hình.

Ở thời điểm hiện tại, khi theo đuổi hình ảnh gợi cảm và chín chắn hơn, gương mặt mộc của Chi Pu vẫn đủ sức gây chú ý. Đó không chỉ là câu chuyện về vẻ đẹp bên ngoài, mà còn phản ánh sự tự tin của một nghệ sĩ đã quen với ánh nhìn công chúng và hiểu rõ giá trị của nét đẹp tự nhiên.

