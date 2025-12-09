Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhan sắc vợ kém 13 tuổi của nam Đại tá là NSND, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội

09-12-2025 - 07:50 AM | Lifestyle

Vợ kém 13 tuổi của nam Đại tá là NSND, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội ghi dấu ấn bởi sự thanh lịch, đằm thắm và ngày càng mặn mà theo thời gian.

Nghệ sĩ chèo Lâm Thanh hiện là một trong những gương mặt nổi bật của Nhà hát Chèo Quân đội. Chị được biết đến là diễn viên giàu nội lực, từng đảm nhiệm nhiều vai đào thương, đào lệch trong các vở chèo kinh điển và hiện giữ chức Trưởng đoàn Diễn 2 của nhà hát. Con đường theo chèo đến với Lâm Thanh từ niềm đam mê sân khấu dân tộc, cộng thêm chất giọng sáng, ngọt và khả năng diễn xuất tinh tế, giúp chị sớm tạo được chỗ đứng riêng trong giới nghệ thuật truyền thống.

Nhan sắc vợ kém 13 tuổi của nam Đại tá là NSND, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lâm Thanh và nghệ sĩ Quốc Trượng.

Trên sân khấu hay ngoài đời, Lâm Thanh đều để lại dấu ấn bằng vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất người phụ nữ Bắc Bộ. Khuôn mặt tròn phúc hậu, đôi mắt đen hiền nhưng sâu, nụ cười duyên khiến chị toát lên vẻ nền nã và duyên dáng rất đặc trưng của một đào chèo. Dù không ồn ào hay chạy theo hình ảnh hào nhoáng, nhan sắc của chị vẫn ghi dấu bởi sự thanh lịch, đằm thắm và ngày càng mặn mà theo thời gian.

Sự nghiệp của Lâm Thanh gắn với nhiều vở diễn, trong đó Cá mè đè cá chép là dấu ấn quan trọng bởi đây là nơi chị gặp nam Đại tá là NSND Quốc Trượng – nghệ sĩ gạo cội, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, đồng thời là người bạn đời hiện tại. Dù chênh lệch tuổi tác, cả hai bén duyên từ sân khấu, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Nhiều nghệ sĩ nhận xét Lâm Thanh là người phụ nữ trầm tĩnh, nhẹ nhàng, đứng sau hỗ trợ chồng nhưng vẫn giữ được cá tính và sự tận tụy với nghề.

Nhan sắc vợ kém 13 tuổi của nam Đại tá là NSND, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Lâm Thanh hạnh phúc viên mãn bên chồng.

Trong vai trò quản lý, Lâm Thanh góp phần đào tạo thế hệ diễn viên trẻ, tham gia các chuyến lưu diễn phục vụ quân đội và khán giả cả nước, đồng thời giữ gìn nét đẹp chèo truyền thống trong bối cảnh nghệ thuật sân khấu ngày càng nhiều thách thức. Sự bền bỉ, kín đáo nhưng đầy tâm huyết giúp chị trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu mến của Nhà hát Chèo Quân đội hiện nay.

Theo Li La

Thanh niên Việt

