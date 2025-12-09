Nhắn tin qua Zalo vào 3 thời điểm này là biểu hiện của EQ thấp

Ngày nay, việc giao tiếp qua các nền tảng mạng xã hội là một phần của cuộc sống. Thời điểm bạn gửi tin nhắn qua Zalo có thể phản ánh mức độ tinh tế trong cách ứng xử. Nhiều người không nhận ra rằng việc nhắn tin thời gian có thể khiến đối phương cảm thấy phiền, mất thiện cảm hoặc đánh giá rằng người gửi thiếu sự thấu hiểu cảm xúc – hay còn gọi là EQ thấp. Dưới đây là ba thời điểm dễ khiến hành vi nhắn tin qua Zalo trở thành “điểm trừ” trong mắt người khác.

Nhắn tin quá sớm vào buổi sáng

Việc gửi tin nhắn lúc 4-5 giờ sáng mà không có lý do chính đáng là một trong những hành động bị xem là kém tinh tế nhất. Buổi sáng là khoảng thời gian nhiều người còn đang nghỉ ngơi, hoặc vừa thức dậy và cần chuẩn bị cho một ngày mới. Một tin nhắn “tút tút” trong lúc họ vẫn đang ngủ có thể khiến nhịp sinh hoạt bị gián đoạn, tâm trạng khởi đầu ngày mới bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, người có EQ cao thường hiểu rằng sự vội vàng của mình không có nghĩa đối phương cũng sẵn sàng tiếp nhận. Trừ những trường hợp khẩn cấp hoặc đã thống nhất trước, việc chủ động liên lạc quá sớm thể hiện sự thiếu tôn trọng nhịp sống của người khác. Trong khi đó, người EQ thấp thường nghĩ rằng “mình cần - mình nhắn”, mà quên rằng giao tiếp không phải là hành động một chiều.

Nhắn tin muộn vào buổi tối hoặc khuya

Nếu buổi sáng quá sớm là “giờ cấm”, thì buổi tối quá muộn cũng là thời điểm dễ khiến bạn bị đánh giá về EQ. Khoảng sau 22h, đa số mọi người đã nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình hoặc chuẩn bị ngủ. Việc gửi tin nhắn lúc 23h, nửa đêm hay thậm chí 1–2 giờ sáng có thể gây hiểu nhầm, đặc biệt trong các mối quan hệ xã giao, công việc.

Một tin nhắn không cấp thiết có thể làm đối phương giật mình vì nghĩ có chuyện gấp, hoặc cảm thấy bạn thiếu sự tinh tế khi không biết chọn thời điểm phù hợp. Những người EQ cao thường tôn trọng ranh giới cá nhân, tránh gây áp lực hoặc kéo ai đó ra khỏi quỹ thời gian riêng tư. Ngược lại, người EQ thấp lại dễ sa vào thói quen muốn được đáp lại ngay lập tức, bất kể thời gian người khác có đang nghỉ ngơi.

Nhắn tin dồn dập và đòi hỏi đối phương trả lời ngay vào đúng giờ làm việc bận rộn

Khoảng 8h–11h sáng và 14h–17h chiều thường là thời gian cao điểm của công việc. Việc gửi nhiều tin nhắn liên tục, thúc giục trả lời hoặc đặt nhiều câu hỏi vào những giờ này có thể khiến đối phương cảm thấy bị làm phiền. Đặc biệt trong môi trường công sở, ai cũng có deadline, họp hành, báo cáo và không phải lúc nào cũng có thể trả lời ngay.

Người EQ cao hiểu điều này và thường cân nhắc mức độ quan trọng trước khi nhắn tin, thậm chí sẽ mở đầu bằng câu hỏi lịch sự như “Bạn rảnh không, mình hỏi chút nhé?”. Trái lại, người EQ thấp có xu hướng nghĩ rằng tin nhắn của mình phải được ưu tiên, và nếu đối phương không trả lời ngay thì dễ suy diễn hoặc tỏ thái độ khó chịu. Điều này vô tình tạo cảm giác áp lực, khiến cuộc trò chuyện trở nên nặng nề thay vì hiệu quả.

Tóm lại, nhắn tin đúng lúc là một phần quan trọng phản ánh EQ của bạn. Một tin nhắn gửi sai thời điểm có thể khiến thiện cảm giảm đi, mối quan hệ trở nên xa cách hoặc gây hiểu lầm không đáng có. Đó là lý do nhiều người cho rằng “biết chọn thời điểm” quan trọng không kém “biết nói gì”.